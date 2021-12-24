Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211224/putin-gazprom-ne-vinovat-v-rezkom-roste-tsen-na-toplivo-v-evrope-263121749.html
Путин: "Газпром" не виноват в резком росте цен на топливо в Европе
Путин: "Газпром" не виноват в резком росте цен на топливо в Европе
Президент РФ Владимир Путин ответил тем, кто все время обвиняет "Газпром" в росте цен на топливо в Европе. Подробнее о том, что заявил российский президент –... 24.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-24T11:01+0400
2021-12-24T11:16+0400
россия
видео
владимир путин
мультимедиа
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/18/263121812_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9fc81997fe9737c68a56c4d5813b5b47.jpg
Президент России Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию, где отвечал на многочисленные вопросы журналистов в течение нескольких часов. Смотрите в видео, что он заявил, комментируя ситуацию с ценами на газ в Европе."Врут все время наводят тень на плетень", – сказал российский президент. По словам Путина, все эти заявления насчет "Газпрома" – попытка поставить все с ног на голову. Подробнее – в фрагменте видео с большой пресс-конференции президента РФ.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/18/263121812_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4eb2f379fe00b7959d9d49cfc690fc48.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, видео, владимир путин, мультимедиа, газпром, видео

Путин: "Газпром" не виноват в резком росте цен на топливо в Европе

11:01 24.12.2021 (обновлено: 11:16 24.12.2021)
© video: Sputnik
Подписаться на
Президент РФ Владимир Путин ответил тем, кто все время обвиняет "Газпром" в росте цен на топливо в Европе. Подробнее о том, что заявил российский президент – смотрите в видео
Президент России Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию, где отвечал на многочисленные вопросы журналистов в течение нескольких часов. Смотрите в видео, что он заявил, комментируя ситуацию с ценами на газ в Европе.
"Врут все время наводят тень на плетень", – сказал российский президент. По словам Путина, все эти заявления насчет "Газпрома" – попытка поставить все с ног на голову. Подробнее – в фрагменте видео с большой пресс-конференции президента РФ.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:26Ковид-статистика Грузии: инфицированных стало меньше, летальных исходов больше
12:10В Тбилиси угарным газом отравилась 22-летняя девушка
12:01Ярмарки, цирк на льду и музыка: куда пойти в последние выходные 2021 в Тбилиси
11:39Погода на Новый год в Тбилиси
11:24В Грузии объявили лауреатов главной литературной премии "Саба"
10:54Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 976
10:48Новогодние праздники могут привести к вспышке "омикрона" – инфекционист
10:26Каладзе утверждает, что общественный транспорт в Тбилиси не подорожает, а подешевеет
10:09Не отвести глаз: самые необычные рождественские ели со всего мира - фото
09:36Очередной взрыв природного газа в Тбилиси – есть пострадавшие
09:36Турецкая катастрофа: Эрдоган рвется к империи
09:20Курс лари на пятницу – 3,0878 GEL/$1
09:01Три сценария развития экономики Грузии – прогноз от Нацбанка
08:32Смертоносный тайфун на Филиппинах: число жертв перевалило за 300 человек
08:04"Простите, что опоздали": грузинский фильм взял Гран-при фестиваля "Московская премьера"
07:32Грузинские мандарины в основном экспортируются в соседние страны
ВчераТехосмотр в Грузии стало проходить меньше автомобилей
ВчераСроки ипотечного кредита в иностранной валюте сокращаются в Грузии
ВчераБустер-дозы в Грузии будут доступны через три месяца после полного курса вакцинации
ВчераЖестокое убийство беременной женщины в Тбилиси - ее мужу грозит бессрочное заключение