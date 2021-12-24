https://sputnik-georgia.ru/20211224/putin-gazprom-ne-vinovat-v-rezkom-roste-tsen-na-toplivo-v-evrope-263121749.html
Путин: "Газпром" не виноват в резком росте цен на топливо в Европе
Путин: "Газпром" не виноват в резком росте цен на топливо в Европе
Президент РФ Владимир Путин ответил тем, кто все время обвиняет "Газпром" в росте цен на топливо в Европе. Подробнее о том, что заявил российский президент –... 24.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-24T11:01+0400
2021-12-24T11:01+0400
2021-12-24T11:16+0400
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видео
владимир путин
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газпром
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Президент России Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию, где отвечал на многочисленные вопросы журналистов в течение нескольких часов. Смотрите в видео, что он заявил, комментируя ситуацию с ценами на газ в Европе."Врут все время наводят тень на плетень", – сказал российский президент. По словам Путина, все эти заявления насчет "Газпрома" – попытка поставить все с ног на голову. Подробнее – в фрагменте видео с большой пресс-конференции президента РФ.
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Sputnik Грузия
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россия, видео, владимир путин, мультимедиа, газпром, видео
Путин: "Газпром" не виноват в резком росте цен на топливо в Европе
11:01 24.12.2021 (обновлено: 11:16 24.12.2021)
Президент РФ Владимир Путин ответил тем, кто все время обвиняет "Газпром" в росте цен на топливо в Европе. Подробнее о том, что заявил российский президент – смотрите в видео
Президент России Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию, где отвечал на многочисленные вопросы журналистов в течение нескольких часов. Смотрите в видео, что он заявил, комментируя ситуацию с ценами на газ в Европе.
"Врут все время наводят тень на плетень", – сказал российский президент. По словам Путина, все эти заявления насчет "Газпрома" – попытка поставить все с ног на голову. Подробнее – в фрагменте видео с большой пресс-конференции президента РФ.