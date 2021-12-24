https://sputnik-georgia.ru/20211224/putin-o-traditsionnom-podkhode-zhenschina--eto-zhenschina-muzhchina--eto-muzhchina-263120012.html

Путин о традиционном подходе: женщина – это женщина, мужчина – это мужчина

Путин о традиционном подходе: женщина – это женщина, мужчина – это мужчина

На ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о системных проблемах в западных обществах. Смотрите в видео мнение политика 24.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-24T09:00+0400

2021-12-24T09:00+0400

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Пусть делают, что хотят, а мы должны быть лидерами в других сферах, сказал Владимир Путин об отрицании на Западе пола. "Если кто-то считает, что женщина и мужчина – одно и то же, то ради бога. Но существует же здравый смысл", – подчеркнул российский президент. Президент объяснил особенность тысячелетнего общества России тем, что оно складывалось как многонациональное и многоконфессиональное государство. Он отметил, что у всех народов РФ есть определенная внутренняя моральная защита от "мракобесия".

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, видео, владимир путин, мультимедиа, видео