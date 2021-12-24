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Путин о традиционном подходе: женщина – это женщина, мужчина – это мужчина
Путин о традиционном подходе: женщина – это женщина, мужчина – это мужчина
На ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о системных проблемах в западных обществах. Смотрите в видео мнение политика 24.12.2021, Sputnik Грузия
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Пусть делают, что хотят, а мы должны быть лидерами в других сферах, сказал Владимир Путин об отрицании на Западе пола. "Если кто-то считает, что женщина и мужчина – одно и то же, то ради бога. Но существует же здравый смысл", – подчеркнул российский президент. Президент объяснил особенность тысячелетнего общества России тем, что оно складывалось как многонациональное и многоконфессиональное государство. Он отметил, что у всех народов РФ есть определенная внутренняя моральная защита от "мракобесия".
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россия, видео, владимир путин, мультимедиа, видео

Путин о традиционном подходе: женщина – это женщина, мужчина – это мужчина

09:00 24.12.2021 (обновлено: 10:36 24.12.2021)
© video: Sputnik
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На ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о системных проблемах в западных обществах. Смотрите в видео мнение политика
Пусть делают, что хотят, а мы должны быть лидерами в других сферах, сказал Владимир Путин об отрицании на Западе пола.
"Если кто-то считает, что женщина и мужчина – одно и то же, то ради бога. Но существует же здравый смысл", – подчеркнул российский президент.
Президент объяснил особенность тысячелетнего общества России тем, что оно складывалось как многонациональное и многоконфессиональное государство. Он отметил, что у всех народов РФ есть определенная внутренняя моральная защита от "мракобесия".
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