https://sputnik-georgia.ru/20211224/putin-skladyvaetsya-oschuschenie-chto-ukraina-gotovit-voennuyu-operatsiyu--263121536.html

Путин: складывается ощущение, что Украина готовит военную операцию

Путин: складывается ощущение, что Украина готовит военную операцию

Складывается ощущение, что Украина готовит третью военную операцию, заявил российский президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции 24.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-24T08:00+0400

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Российский президент отметил, что создается "Анти-Россия", где промывают мозги населению и идет накачка новейшим оружием. Если речь о подготовке операции правда, если это действительно так, Москва должна будет отреагировать - считает Путин.Подробнее о напряженной обстановке в Донбассе – в фрагменте выступления Путина.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, видео, владимир путин, мультимедиа, видео