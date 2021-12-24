https://sputnik-georgia.ru/20211224/putin-skladyvaetsya-oschuschenie-chto-ukraina-gotovit-voennuyu-operatsiyu--263121536.html
Путин: складывается ощущение, что Украина готовит военную операцию
Путин: складывается ощущение, что Украина готовит военную операцию
Складывается ощущение, что Украина готовит третью военную операцию, заявил российский президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции 24.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-24T08:00+0400
2021-12-24T08:00+0400
2021-12-24T10:57+0400
россия
видео
владимир путин
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/18/263121475_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bb3748e0f52df424033ee51e8d6fb2ab.jpg
Российский президент отметил, что создается "Анти-Россия", где промывают мозги населению и идет накачка новейшим оружием. Если речь о подготовке операции правда, если это действительно так, Москва должна будет отреагировать - считает Путин.Подробнее о напряженной обстановке в Донбассе – в фрагменте выступления Путина.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/18/263121475_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bf53efeefd9ef79c5e2435d45abee464.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, видео, владимир путин, мультимедиа, видео
Путин: складывается ощущение, что Украина готовит военную операцию
08:00 24.12.2021 (обновлено: 10:57 24.12.2021)
Складывается ощущение, что Украина готовит третью военную операцию, заявил российский президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции
Российский президент отметил, что создается "Анти-Россия", где промывают мозги населению и идет накачка новейшим оружием. Если речь о подготовке операции правда, если это действительно так, Москва должна будет отреагировать - считает Путин.
Подробнее о напряженной обстановке в Донбассе – в фрагменте выступления Путина.