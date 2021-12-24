https://sputnik-georgia.ru/20211224/smertonosnyy-tayfun-na-filippinakh-chislo-zhertv-perevalilo-za-300-chelovek-263116223.html

Смертоносный тайфун на Филиппинах: число жертв перевалило за 300 человек

Смертоносный тайфун на Филиппинах: число жертв перевалило за 300 человек

Тайфун Rai, который уже назвали одним из самых смертоносных в недавней истории страны, достиг берегов Филиппин в середине декабря

2021-12-24T08:32+0400

2021-12-24T08:32+0400

2021-12-24T09:12+0400

новости

в мире

филиппины

стихийное бедствие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/18/263117063_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_cf2e4e55d22fc6d2c0abedea594bb310.jpg

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Количество жертв тайфуна Rai на Филиппинах перевалило за 300, говорится в сообщении Национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).Ранее СМИ со ссылкой на местные правоохранительные органы сообщали о 208 погибших. В свою очередь власти Филиппин заявляли о гибели 156 человек. Согласно их информации, 275 человек получили травмы, еще 37 человек считаются пропавшими без вести.Тайфун Rai, ставший одним из самых смертоносных в недавней истории страны, достиг берегов Филиппин 16 декабря, вызвав угрозу оползней и наводнений. Более 300 тысяч человек были эвакуированы. Тайфун сопровождался мощным ветром.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

филиппины

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, в мире, филиппины, стихийное бедствие