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Смертоносный тайфун на Филиппинах: число жертв перевалило за 300 человек
Смертоносный тайфун на Филиппинах: число жертв перевалило за 300 человек
Тайфун Rai, который уже назвали одним из самых смертоносных в недавней истории страны, достиг берегов Филиппин в середине декабря
2021-12-24T08:32+0400
2021-12-24T08:32+0400
2021-12-24T09:12+0400
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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Количество жертв тайфуна Rai на Филиппинах перевалило за 300, говорится в сообщении Национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).Ранее СМИ со ссылкой на местные правоохранительные органы сообщали о 208 погибших. В свою очередь власти Филиппин заявляли о гибели 156 человек. Согласно их информации, 275 человек получили травмы, еще 37 человек считаются пропавшими без вести.Тайфун Rai, ставший одним из самых смертоносных в недавней истории страны, достиг берегов Филиппин 16 декабря, вызвав угрозу оползней и наводнений. Более 300 тысяч человек были эвакуированы. Тайфун сопровождался мощным ветром.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, филиппины, стихийное бедствие
Смертоносный тайфун на Филиппинах: число жертв перевалило за 300 человек
08:32 24.12.2021 (обновлено: 09:12 24.12.2021)
Тайфун Rai, который уже назвали одним из самых смертоносных в недавней истории страны, достиг берегов Филиппин в середине декабря
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Количество жертв тайфуна Rai на Филиппинах перевалило за 300, говорится в сообщении Национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).
Ранее СМИ со ссылкой на местные правоохранительные органы сообщали о 208 погибших. В свою очередь власти Филиппин заявляли о гибели 156 человек. Согласно их информации, 275 человек получили травмы, еще 37 человек считаются пропавшими без вести.
"В пятницу, за день до Рождества, NDRRMC сообщил, что число жертв тайфуна достигло 326. Пострадал 661 житель, 58 числятся пропавшими без вести", - цитирует заявление ведомства телеканал CNN Philippines.
Тайфун Rai, ставший одним из самых смертоносных в недавней истории страны, достиг берегов Филиппин 16 декабря, вызвав угрозу оползней и наводнений. Более 300 тысяч человек были эвакуированы. Тайфун сопровождался мощным ветром.
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