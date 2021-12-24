Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211224/smertonosnyy-tayfun-na-filippinakh-chislo-zhertv-perevalilo-za-300-chelovek-263116223.html
Смертоносный тайфун на Филиппинах: число жертв перевалило за 300 человек
Смертоносный тайфун на Филиппинах: число жертв перевалило за 300 человек
Тайфун Rai, который уже назвали одним из самых смертоносных в недавней истории страны, достиг берегов Филиппин в середине декабря
2021-12-24T08:32+0400
2021-12-24T09:12+0400
новости
в мире
филиппины
стихийное бедствие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/18/263117063_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_cf2e4e55d22fc6d2c0abedea594bb310.jpg
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Количество жертв тайфуна Rai на Филиппинах перевалило за 300, говорится в сообщении Национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).Ранее СМИ со ссылкой на местные правоохранительные органы сообщали о 208 погибших. В свою очередь власти Филиппин заявляли о гибели 156 человек. Согласно их информации, 275 человек получили травмы, еще 37 человек считаются пропавшими без вести.Тайфун Rai, ставший одним из самых смертоносных в недавней истории страны, достиг берегов Филиппин 16 декабря, вызвав угрозу оползней и наводнений. Более 300 тысяч человек были эвакуированы. Тайфун сопровождался мощным ветром.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
филиппины
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/18/263117063_0:535:2018:2048_1920x0_80_0_0_4494ab492ad17d758fc7daf03869429e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, в мире, филиппины, стихийное бедствие

Смертоносный тайфун на Филиппинах: число жертв перевалило за 300 человек

08:32 24.12.2021 (обновлено: 09:12 24.12.2021)
© REUTERS / JILSON TIU/GREENPEACEПоследствия тайфуна Rai
Последствия тайфуна Rai - Sputnik Грузия, 1920, 24.12.2021
© REUTERS / JILSON TIU/GREENPEACE
Подписаться на
Тайфун Rai, который уже назвали одним из самых смертоносных в недавней истории страны, достиг берегов Филиппин в середине декабря
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Количество жертв тайфуна Rai на Филиппинах перевалило за 300, говорится в сообщении Национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).
Ранее СМИ со ссылкой на местные правоохранительные органы сообщали о 208 погибших. В свою очередь власти Филиппин заявляли о гибели 156 человек. Согласно их информации, 275 человек получили травмы, еще 37 человек считаются пропавшими без вести.

"В пятницу, за день до Рождества, NDRRMC сообщил, что число жертв тайфуна достигло 326. Пострадал 661 житель, 58 числятся пропавшими без вести", - цитирует заявление ведомства телеканал CNN Philippines.

Тайфун Rai, ставший одним из самых смертоносных в недавней истории страны, достиг берегов Филиппин 16 декабря, вызвав угрозу оползней и наводнений. Более 300 тысяч человек были эвакуированы. Тайфун сопровождался мощным ветром.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:36Очередной взрыв природного газа в Тбилиси - есть пострадавшие
09:36Турецкая катастрофа: Эрдоган рвется к империи
09:20Курс лари на пятницу – 3,0878 GEL/$1
09:01Три сценария развития экономики Грузии – прогноз от Нацбанка
08:32Смертоносный тайфун на Филиппинах: число жертв перевалило за 300 человек
08:04"Простите, что опоздали": грузинский фильм взял Гран-при фестиваля "Московская премьера"
07:32Грузинские мандарины в основном экспортируются в соседние страны
07:01Грузия и Турция успешно торгуют: товарооборот вырос на треть
ВчераТехосмотр в Грузии стало проходить меньше автомобилей
ВчераСроки ипотечного кредита в иностранной валюте сокращаются в Грузии
ВчераБустер-дозы в Грузии будут доступны через три месяца после полного курса вакцинации
ВчераЖестокое убийство беременной женщины в Тбилиси - ее мужу грозит бессрочное заключение
ВчераСША готовы к переговорам по безопасности с РФ уже в начале января - Белый дом
Вчера"Омикрон" атакует Грузию - почти тридцать выявленных случаев
ВчераПрогнозы погоды в Грузии станут более точными
ВчераВ Казахстане отменили смертную казнь
ВчераЖителям Тбилиси придется покупать новые проездные с февраля
ВчераСрок годности вакцин, имеющихся в Грузии, истекает в апреле
Вчера"Американская мечта" Нуцы Бузаладзе: певица записывает трек с обладателем Grammy
ВчераКалендарный год сборная Грузии по футболу завершает улучшением в рейтинге ФИФА