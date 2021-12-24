https://sputnik-georgia.ru/20211224/sotni-protivnikov-lgbt-v-tbilisi-ustroili-ulichnyy-protest---video--263141287.html
Сотни противников ЛГБТ в Тбилиси устроили уличный протест - видео
Сотни противников ЛГБТ в Тбилиси устроили уличный протест - видео
Группа противников ЛГБТ-сообщества провела в Тбилиси акцию, требуя освободить из-под ареста своих сторонников. Смотрите в видео Sputnik, как проходил протест
2021-12-24T19:43+0400
2021-12-24T19:43+0400
2021-12-24T19:43+0400
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беспорядки в тбилиси 5 июля: противники лгбт избили журналистов
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В центре Тбилиси у метро Марджанишвили в пятницу собралось несколько сотен человек, которые протестовали против ЛГБТ-сообщества и требовали освободить своих сторонников, задержанных 5 июля 2021 года в Тбилиси. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Тогда, летом 2021 года, в столице произошли крупные столкновения между противниками и сторонниками ЛГБТ-сообщества, пострадали журналисты. Полицией были задержаны участники погромов и нападений на граждан. До сих пор уголовные дела против них рассматриваются в суде.После того, как участники протеста собрались у метро Марджанишвили, они устроили шествие к офису народного защитника Грузии.
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видео, мультимедиа, лгбт-сообщество, лгбт, акции протеста, видео-новости из грузии, права человека, беспорядки в тбилиси 5 июля: противники лгбт избили журналистов, видео
Сотни противников ЛГБТ в Тбилиси устроили уличный протест - видео
Группа противников ЛГБТ-сообщества провела в Тбилиси акцию, требуя освободить из-под ареста своих сторонников. Смотрите в видео Sputnik, как проходил протест
В центре Тбилиси у метро Марджанишвили в пятницу собралось несколько сотен человек, которые протестовали против ЛГБТ-сообщества и требовали освободить своих сторонников, задержанных 5 июля 2021 года в Тбилиси.
Тогда, летом 2021 года, в столице произошли крупные столкновения между противниками и сторонниками ЛГБТ-сообщества, пострадали журналисты. Полицией были задержаны участники погромов и нападений на граждан. До сих пор уголовные дела против них рассматриваются в суде.
После того, как участники протеста собрались у метро Марджанишвили, они устроили шествие к офису народного защитника Грузии.