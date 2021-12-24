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Средняя зарплата в Грузии и соседних странах
Средняя зарплата в Грузии и соседних странах
Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, средняя зарплата в составляет порядка 445 долларов, в инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, как обстоят... 24.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-24T19:40+0400
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Среди стран-соседей Грузии самая высокая средняя зарплата в России: по последним данным Росстата, средняя зарплата в России в сентябре 2021 года выросла в годовом выражении на 9,6% и достигла 54 687 рублей (более $745).В Турции, в национальной валюте - лире, зарплата составляет 8000 лир (около $710). Примечательно, что в середине декабря президент Турции Тайип Эрдоган объявил об увеличении минимальной зарплаты в Турции в 2022 году до 4250 лир с 2825 на фоне рекордного падения лиры.В Азербайджане средняя зарплата - 722,9 маната (более 425 долларов). В Азербайджане так же как в Турции запланировано увеличение размера минимальной зарплаты. Президент страны Ильхам Алиев подписал распоряжение, согласно которому минимальная заработная плата с 1 января 2022 года определяется в размере 300 манатов.В Армении, по данным на сентябрь 2021 года, средняя зарплата составляет 201 700 драмов (около 410 долларов). По сравнению с сентябрем 2020 года, зарплаты выросли на 3-4% в государственном секторе и на 10% - в частном.
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экономика, общество, новости, грузия, инфографика, зарплата, инфографика

Средняя зарплата в Грузии и соседних странах

19:40 24.12.2021 (обновлено: 20:22 24.12.2021)
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Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, средняя зарплата в составляет порядка 445 долларов, в инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, как обстоят дела в соседних странах
Средняя зарплата в Грузии и соседних странах - Sputnik Грузия
Среди стран-соседей Грузии самая высокая средняя зарплата в России: по последним данным Росстата, средняя зарплата в России в сентябре 2021 года выросла в годовом выражении на 9,6% и достигла 54 687 рублей (более $745).
В Турции, в национальной валюте - лире, зарплата составляет 8000 лир (около $710). Примечательно, что в середине декабря президент Турции Тайип Эрдоган объявил об увеличении минимальной зарплаты в Турции в 2022 году до 4250 лир с 2825 на фоне рекордного падения лиры.
В Азербайджане средняя зарплата - 722,9 маната (более 425 долларов). В Азербайджане так же как в Турции запланировано увеличение размера минимальной зарплаты. Президент страны Ильхам Алиев подписал распоряжение, согласно которому минимальная заработная плата с 1 января 2022 года определяется в размере 300 манатов.
В Армении, по данным на сентябрь 2021 года, средняя зарплата составляет 201 700 драмов (около 410 долларов). По сравнению с сентябрем 2020 года, зарплаты выросли на 3-4% в государственном секторе и на 10% - в частном.
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