https://sputnik-georgia.ru/20211224/srednyaya-zarplata-v-gruzii-i-sosednikh-stranakh-263141030.html

Средняя зарплата в Грузии и соседних странах

Средняя зарплата в Грузии и соседних странах

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, средняя зарплата в составляет порядка 445 долларов, в инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, как обстоят... 24.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-24T19:40+0400

2021-12-24T19:40+0400

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Среди стран-соседей Грузии самая высокая средняя зарплата в России: по последним данным Росстата, средняя зарплата в России в сентябре 2021 года выросла в годовом выражении на 9,6% и достигла 54 687 рублей (более $745).В Турции, в национальной валюте - лире, зарплата составляет 8000 лир (около $710). Примечательно, что в середине декабря президент Турции Тайип Эрдоган объявил об увеличении минимальной зарплаты в Турции в 2022 году до 4250 лир с 2825 на фоне рекордного падения лиры.В Азербайджане средняя зарплата - 722,9 маната (более 425 долларов). В Азербайджане так же как в Турции запланировано увеличение размера минимальной зарплаты. Президент страны Ильхам Алиев подписал распоряжение, согласно которому минимальная заработная плата с 1 января 2022 года определяется в размере 300 манатов.В Армении, по данным на сентябрь 2021 года, средняя зарплата составляет 201 700 драмов (около 410 долларов). По сравнению с сентябрем 2020 года, зарплаты выросли на 3-4% в государственном секторе и на 10% - в частном.

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экономика, общество, новости, грузия, инфографика, зарплата, инфографика