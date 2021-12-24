https://sputnik-georgia.ru/20211224/srednyaya-zarplata-v-gruzii-i-sosednikh-stranakh-263141030.html
Средняя зарплата в Грузии и соседних странах
Средняя зарплата в Грузии и соседних странах
Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, средняя зарплата в составляет порядка 445 долларов, в инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, как обстоят... 24.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-24T19:40+0400
2021-12-24T19:40+0400
2021-12-24T20:22+0400
экономика
общество
новости
грузия
инфографика
зарплата
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/18/263141000_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_47535874c4e8f2ef415f1c5c74805251.jpg
Среди стран-соседей Грузии самая высокая средняя зарплата в России: по последним данным Росстата, средняя зарплата в России в сентябре 2021 года выросла в годовом выражении на 9,6% и достигла 54 687 рублей (более $745).В Турции, в национальной валюте - лире, зарплата составляет 8000 лир (около $710). Примечательно, что в середине декабря президент Турции Тайип Эрдоган объявил об увеличении минимальной зарплаты в Турции в 2022 году до 4250 лир с 2825 на фоне рекордного падения лиры.В Азербайджане средняя зарплата - 722,9 маната (более 425 долларов). В Азербайджане так же как в Турции запланировано увеличение размера минимальной зарплаты. Президент страны Ильхам Алиев подписал распоряжение, согласно которому минимальная заработная плата с 1 января 2022 года определяется в размере 300 манатов.В Армении, по данным на сентябрь 2021 года, средняя зарплата составляет 201 700 драмов (около 410 долларов). По сравнению с сентябрем 2020 года, зарплаты выросли на 3-4% в государственном секторе и на 10% - в частном.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/18/263141000_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_582a526a5dea7e28ec666d5e85a40d19.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, общество, новости, грузия, инфографика, зарплата, инфографика
Средняя зарплата в Грузии и соседних странах
19:40 24.12.2021 (обновлено: 20:22 24.12.2021)
Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, средняя зарплата в составляет порядка 445 долларов, в инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, как обстоят дела в соседних странах
Среди стран-соседей Грузии самая высокая средняя зарплата в России: по последним данным Росстата, средняя зарплата в России в сентябре 2021 года выросла в годовом выражении на 9,6% и достигла 54 687 рублей (более $745).
В Турции, в национальной валюте - лире, зарплата составляет 8000 лир (около $710). Примечательно, что в середине декабря президент Турции Тайип Эрдоган объявил об увеличении минимальной зарплаты в Турции в 2022 году до 4250 лир с 2825 на фоне рекордного падения лиры.
В Азербайджане средняя зарплата - 722,9 маната (более 425 долларов). В Азербайджане так же как в Турции запланировано увеличение размера минимальной зарплаты. Президент страны Ильхам Алиев подписал распоряжение, согласно которому минимальная заработная плата с 1 января 2022 года определяется в размере 300 манатов.
В Армении, по данным на сентябрь 2021 года, средняя зарплата составляет 201 700 драмов (около 410 долларов). По сравнению с сентябрем 2020 года, зарплаты выросли на 3-4% в государственном секторе и на 10% - в частном.