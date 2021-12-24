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Кучава покидает должность председателя парламента Грузии
https://sputnik-georgia.ru/20211224/stalo-izvestno-kto-vozglavil-parlament-gruzii-263138972.html
Стало известно, кто возглавит парламент Грузии
Стало известно, кто возглавит парламент Грузии
"Грузинская мечта" объявила, кто сменит Каху Кучава на посту главы парламента Грузии 24.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-24T18:14+0400
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политика
новости
грузия
ираклий кобахидзе
каха кучава
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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Парламент Грузии возглавит председатель комитета образования и науки Шалва Папуашвили, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе на брифинге.Папуашвили сменит на этом посту Каху Кучава, который принял решение покинуть должность. При этом он подчеркнул важную роль парламента, учитывая риски в плане безопасности в регионе. И в этом плане одной из важных задач станет включение оппозиции в работу парламента. В настоящее время большая часть оппозиции бойкотирует законодательный орган, обвиняя правящую партию в фальсификации местных выборов в октябре. "Это сложно исполнить без включенности оппозиции и, безусловно, сотрудничества с оппозицией", - отметил Папуашвили.Что касается Кучава, он останется членом политсовета "Грузинской мечты" и будет работать над очень важным государственным проектом. О деталях он обещал сообщить уже в следующем году. Согласно регламенту парламента, новый председатель должен быть избран в течение 10 дней после отставки предыдущего. Для избрания председателя законодательного органа достаточно поддержки более половины списочного состава парламента – 76 голосов. У правящей партии на сегодняшний день 83 места в парламенте.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, ираклий кобахидзе, каха кучава

Стало известно, кто возглавит парламент Грузии

18:14 24.12.2021 (обновлено: 18:44 24.12.2021)
© Facebook / Shalva Papuashviliშალვა პაპუაშვილი
შალვა პაპუაშვილი - Sputnik Грузия, 1920, 24.12.2021
© Facebook / Shalva Papuashvili
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"Грузинская мечта" объявила, кто сменит Каху Кучава на посту главы парламента Грузии
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Парламент Грузии возглавит председатель комитета образования и науки Шалва Папуашвили, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе на брифинге.
Папуашвили сменит на этом посту Каху Кучава, который принял решение покинуть должность.
"После консолидации парламентской жизни важно, чтобы с нового года парламент вернулся к своей деятельности. Мы должны вывести процесс законодательных реформ на другой стандарт. Также необходимо, чтобы за те годы, которые остались у парламента до 2024 года, приблизить законодательную и институциональную базу Грузии к Евросоюзу", - заявил Папуашвили.
При этом он подчеркнул важную роль парламента, учитывая риски в плане безопасности в регионе. И в этом плане одной из важных задач станет включение оппозиции в работу парламента. В настоящее время большая часть оппозиции бойкотирует законодательный орган, обвиняя правящую партию в фальсификации местных выборов в октябре.
"Это сложно исполнить без включенности оппозиции и, безусловно, сотрудничества с оппозицией", - отметил Папуашвили.
Что касается Кучава, он останется членом политсовета "Грузинской мечты" и будет работать над очень важным государственным проектом. О деталях он обещал сообщить уже в следующем году.
Согласно регламенту парламента, новый председатель должен быть избран в течение 10 дней после отставки предыдущего. Для избрания председателя законодательного органа достаточно поддержки более половины списочного состава парламента – 76 голосов. У правящей партии на сегодняшний день 83 места в парламенте.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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