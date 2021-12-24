https://sputnik-georgia.ru/20211224/tarify-za-vyvoz-musora-povysyatsya-v-tbilisi-263145081.html
Тарифы на вывоз мусора повысятся в Тбилиси
Тарифы на вывоз мусора повысятся в Тбилиси
На бизнес сектор приходится 70% всех трат на вывоз мусора, а текущие тарифы покрывают лишь половину трат, заявил вице-мэр
2021-12-24T22:21+0400
2021-12-24T22:21+0400
2021-12-24T22:36+0400
новости
грузия
тбилиси
мусор
тбилсервис групп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24214/69/242146935_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_633e5e1d2d0bf76b9d26ec34e5ab115c.jpg
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Мэрия Тбилиси приняла решение поднять тарифы на вывоз мусора для бизнеса и госучреждений, заявил вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе.На сегодняшний день юридические лица в зависимости от вида деятельности платят тариф в зависимости от площади объекта или его вместимости.При этом он отметил, что повышение тарифов связано с тем, что на бизнес-сектор приходится 70% всех трат на вывоз мусора, а нынешние тарифы покрывают лишь половину этих расходов.В тоже время Хмаладзе пояснил, что в условиях повышения тарифов на вынос мусора туристические компании получат ваучер в размере 1 тысячи лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24214/69/242146935_0:353:790:945_1920x0_80_0_0_784d4930368a792f46ab6f98f81b269a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, тбилиси, мусор, тбилсервис групп
Тарифы на вывоз мусора повысятся в Тбилиси
22:21 24.12.2021 (обновлено: 22:36 24.12.2021)
На бизнес-сектор приходится 70% всех трат на вывоз мусора, а текущие тарифы покрывают лишь половину трат, заявил вице-мэр
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Мэрия Тбилиси приняла решение поднять тарифы на вывоз мусора для бизнеса и госучреждений, заявил вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе.
На сегодняшний день юридические лица в зависимости от вида деятельности платят тариф в зависимости от площади объекта или его вместимости.
"Тарифы вырастут с 1 января для субъектов, осуществляющих прибыльную деятельность, и для государственных учреждений. Потребительский тариф останется прежним", - сказал Хмаладзе журналистам.
При этом он отметил, что повышение тарифов связано с тем, что на бизнес-сектор приходится 70% всех трат на вывоз мусора, а нынешние тарифы покрывают лишь половину этих расходов.
В тоже время Хмаладзе пояснил, что в условиях повышения тарифов на вынос мусора туристические компании получат ваучер в размере 1 тысячи лари.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.