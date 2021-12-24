https://sputnik-georgia.ru/20211224/tarify-za-vyvoz-musora-povysyatsya-v-tbilisi-263145081.html

Тарифы на вывоз мусора повысятся в Тбилиси

Тарифы на вывоз мусора повысятся в Тбилиси

На бизнес сектор приходится 70% всех трат на вывоз мусора, а текущие тарифы покрывают лишь половину трат, заявил вице-мэр

2021-12-24T22:21+0400

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Мэрия Тбилиси приняла решение поднять тарифы на вывоз мусора для бизнеса и госучреждений, заявил вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе.На сегодняшний день юридические лица в зависимости от вида деятельности платят тариф в зависимости от площади объекта или его вместимости.При этом он отметил, что повышение тарифов связано с тем, что на бизнес-сектор приходится 70% всех трат на вывоз мусора, а нынешние тарифы покрывают лишь половину этих расходов.В тоже время Хмаладзе пояснил, что в условиях повышения тарифов на вынос мусора туристические компании получат ваучер в размере 1 тысячи лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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