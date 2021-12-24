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Тарифы на вывоз мусора повысятся в Тбилиси
Тарифы на вывоз мусора повысятся в Тбилиси
На бизнес сектор приходится 70% всех трат на вывоз мусора, а текущие тарифы покрывают лишь половину трат, заявил вице-мэр
2021-12-24T22:21+0400
2021-12-24T22:36+0400
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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Мэрия Тбилиси приняла решение поднять тарифы на вывоз мусора для бизнеса и госучреждений, заявил вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе.На сегодняшний день юридические лица в зависимости от вида деятельности платят тариф в зависимости от площади объекта или его вместимости.При этом он отметил, что повышение тарифов связано с тем, что на бизнес-сектор приходится 70% всех трат на вывоз мусора, а нынешние тарифы покрывают лишь половину этих расходов.В тоже время Хмаладзе пояснил, что в условиях повышения тарифов на вынос мусора туристические компании получат ваучер в размере 1 тысячи лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Тарифы на вывоз мусора повысятся в Тбилиси

22:21 24.12.2021 (обновлено: 22:36 24.12.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСлужба очистки в столице Грузии
Служба очистки в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 24.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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На бизнес-сектор приходится 70% всех трат на вывоз мусора, а текущие тарифы покрывают лишь половину трат, заявил вице-мэр
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Мэрия Тбилиси приняла решение поднять тарифы на вывоз мусора для бизнеса и госучреждений, заявил вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе.
На сегодняшний день юридические лица в зависимости от вида деятельности платят тариф в зависимости от площади объекта или его вместимости.

"Тарифы вырастут с 1 января для субъектов, осуществляющих прибыльную деятельность, и для государственных учреждений. Потребительский тариф останется прежним", - сказал Хмаладзе журналистам.

При этом он отметил, что повышение тарифов связано с тем, что на бизнес-сектор приходится 70% всех трат на вывоз мусора, а нынешние тарифы покрывают лишь половину этих расходов.
В тоже время Хмаладзе пояснил, что в условиях повышения тарифов на вынос мусора туристические компании получат ваучер в размере 1 тысячи лари.
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