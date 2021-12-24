https://sputnik-georgia.ru/20211224/v-gruzii-obyavili-laureatov-glavnoy-literaturnoy-premii-saba-263122872.html

В Грузии объявили лауреатов главной литературной премии "Саба"

В Грузии объявили лауреатов главной литературной премии "Саба"

Ежегодная литературная премия "Саба" оценивает литературный процесс за прошедший год и выявляет лучших авторов сезона

2021-12-24T11:24+0400

2021-12-24T11:24+0400

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грузинская литература

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Лучшим романом года объявлена книга грузинской писательницы Тамты Мелашвили "Дрозд дрозд ежевика" – имена лауреатов 19-й по счету ежегодной литературной премии "Саба" были объявлены в Тбилиси накануне.Лидерами в остальных девяти номинациях "Сабы" стали: Ежегодная литературная премия "Саба" оценивает литературный процесс за прошедший год и выявляет лучших авторов. Инициаторами проведения конкурса являются поэт Рати Амаглобели и писатель-сценарист Дато Турашвили. Вместе с несколькими единомышленниками в 2002 году они обратились к бизнесмену Мамуке Хазарадзе с предложением учредить совместную независимую литературную премию, а уже через год, в апреле 2003 года, в Международный день книги состоялась первая церемония вручения премии "Саба".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, новости, грузия, тбилиси, георгий лобжанидзе, мамука хазарадзе, литературная премия "саба", грузинская литература