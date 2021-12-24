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В Грузии объявили лауреатов главной литературной премии "Саба"
В Грузии объявили лауреатов главной литературной премии "Саба"
Ежегодная литературная премия "Саба" оценивает литературный процесс за прошедший год и выявляет лучших авторов сезона
2021-12-24T11:24+0400
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грузия
тбилиси
георгий лобжанидзе
мамука хазарадзе
литературная премия "саба"
грузинская литература
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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Лучшим романом года объявлена книга грузинской писательницы Тамты Мелашвили "Дрозд дрозд ежевика" – имена лауреатов 19-й по счету ежегодной литературной премии "Саба" были объявлены в Тбилиси накануне.Лидерами в остальных девяти номинациях "Сабы" стали: Ежегодная литературная премия "Саба" оценивает литературный процесс за прошедший год и выявляет лучших авторов. Инициаторами проведения конкурса являются поэт Рати Амаглобели и писатель-сценарист Дато Турашвили. Вместе с несколькими единомышленниками в 2002 году они обратились к бизнесмену Мамуке Хазарадзе с предложением учредить совместную независимую литературную премию, а уже через год, в апреле 2003 года, в Международный день книги состоялась первая церемония вручения премии "Саба".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, тбилиси, георгий лобжанидзе, мамука хазарадзе, литературная премия "саба", грузинская литература

В Грузии объявили лауреатов главной литературной премии "Саба"

11:24 24.12.2021 (обновлено: 11:27 24.12.2021)
© Facebook / Publishing House SABA Премия "Саба"
Премия Саба - Sputnik Грузия, 1920, 24.12.2021
© Facebook / Publishing House SABA
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Ежегодная литературная премия "Саба" оценивает литературный процесс за прошедший год и выявляет лучших авторов сезона
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Лучшим романом года объявлена книга грузинской писательницы Тамты Мелашвили "Дрозд дрозд ежевика" – имена лауреатов 19-й по счету ежегодной литературной премии "Саба" были объявлены в Тбилиси накануне.
Лидерами в остальных девяти номинациях "Сабы" стали:
"Лучший поэтический сборник": Нугзар Зазанашвили – "Уйдет уйдет уйдет уйдет";
"Лучший прозаический сборник": Георгий Сосиашвили – "Четыре рассказа";
"Лучшая пьеса": Паата Циколия – "Медея s01e06";
"Лучшая литературная критика": Нана Трапаидзе "Литература о литературе" и Нино Дианосашвили "Безумная ярость или яростное безумство?! Лисомания в трагедиях Эврипида: "Вакханки", "Геракл", "Орест"";
"Лучший литературный дебют": Ирине Табагуа "Овца Телефа" и Нана Абуладзе "Акум";
"Лучшая эссеистика и документальная проза": Мариам Хуцураули - "Соль по вкусу";
"Лучший перевод иностранного произведения": Ани Копалиани перевод книги Томаса Стернза Элиота "Популярная наука о кошках, написанная Старым Опоссумом" и Георгий Лобжанидзе, перевод книги Джалаладдин Руми "Маснави";
"Рефлексия советской и постсоветской истории в грузинской литературе": Ива Пезуашвили "Бункер" и Бидзина Макашвили "Веселая музыка в печальную эпоху, то есть блюз на берегу Куры";
Специальный приз за особый вклад в литературу вручен поэту, переводчику, деятелю культуры Гиви Шахназару.
Ежегодная литературная премия "Саба" оценивает литературный процесс за прошедший год и выявляет лучших авторов. Инициаторами проведения конкурса являются поэт Рати Амаглобели и писатель-сценарист Дато Турашвили.
Вместе с несколькими единомышленниками в 2002 году они обратились к бизнесмену Мамуке Хазарадзе с предложением учредить совместную независимую литературную премию, а уже через год, в апреле 2003 года, в Международный день книги состоялась первая церемония вручения премии "Саба".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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