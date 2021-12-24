https://sputnik-georgia.ru/20211224/v-gruzii-sluchayno-nashli-monetu-vremen-tsarya-davida-stroitelya--video-263127985.html
В Грузии случайно нашли монету времен царя Давида Строителя – ВИДЕО
В Грузии случайно нашли монету времен царя Давида Строителя – ВИДЕО
До сих пор мировой истории известна единственная уникальная монета, отчеканенная во время царствования в Грузии Давида Строителя, которая хранится в Британском музее
2021-12-24T14:14+0400
2021-12-24T14:14+0400
2021-12-24T14:14+0400
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коллекционная монета
национальное бюро экспертизы им. левана самхараули
давид iv строитель
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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Сотрудники Антикоррупционного агентства службы государственной безопасности Грузии изъяли исторический артефакт – монету времен царя Давида IV Строителя, найденную во время археологических работ, проведенных без разрешения.Для определения подлинности монеты было проведено экспертное исследование, в котором участвовали специалисты Национального бюро экспертизы им. Левана Самхараули и ученые Национального музея Грузии.Согласно экспертизе, медная монета отчеканена во время правления Давида IV Строителя и является оригинальной. Монета представляет собой важнейшую историческую ценность и является памятником культурного наследия, отмечают в ведомстве. Рыночная стоимость монеты неоценима, отмечают в СГБ.До сих пор мировой истории известна единственная уникальная монета, отчеканенная во время царствования в Грузии Давида Строителя, которая хранится в Британском музее в Лондоне.В СГБ утверждают, что несмотря на то, что по делу ведется расследование, и монета является доказательством, имеющим особую историческую ценность, она будет передана в Национальный музей Грузии для надлежащего хранения и общественного доступа, чтобы каждый мог увидеть грузинский артефакт XII века, впервые обнаруженный в Грузии.Кроме того, в ходе расследования также были обнаружены различные артефакты, представляющие историческую, культурную и научную ценность, рыночную стоимость которых тоже определить невозможно, сообщают в службе.Среди найденных артефактов – 12 единиц колец, бронзовый кулон с колокольчиком, шесть единиц оригинальных пуговиц, монеты разных периодов. Три из этих монет относятся к советскому периоду (XX век), и еще три – к XIII веку.Примечательны монеты XIII века, а именно серебряная монета монгольского происхождения с надписью: "Великий монгольский улус-бег", а также медная монета Румского сельджука, на одной стороне которой находится фрагмент арабской надписи. Указанные артефакты также будут переданы Национальному музею.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, тбилиси, коллекционная монета, национальное бюро экспертизы им. левана самхараули, давид iv строитель
В Грузии случайно нашли монету времен царя Давида Строителя – ВИДЕО
До сих пор мировой истории известна единственная уникальная монета, отчеканенная во время царствования в Грузии Давида Строителя, которая хранится в Британском музее
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Сотрудники Антикоррупционного агентства службы государственной безопасности Грузии изъяли исторический артефакт – монету времен царя Давида IV Строителя, найденную во время археологических работ, проведенных без разрешения.
Для определения подлинности монеты было проведено экспертное исследование, в котором участвовали специалисты Национального бюро экспертизы им. Левана Самхараули и ученые Национального музея Грузии.
Согласно экспертизе, медная монета отчеканена во время правления Давида IV Строителя и является оригинальной. Монета представляет собой важнейшую историческую ценность и является памятником культурного наследия, отмечают в ведомстве. Рыночная стоимость монеты неоценима, отмечают в СГБ.
До сих пор мировой истории известна единственная уникальная монета, отчеканенная во время царствования в Грузии Давида Строителя, которая хранится в Британском музее в Лондоне.
В СГБ утверждают, что несмотря на то, что по делу ведется расследование, и монета является доказательством, имеющим особую историческую ценность, она будет передана в Национальный музей Грузии для надлежащего хранения и общественного доступа, чтобы каждый мог увидеть грузинский артефакт XII века, впервые обнаруженный в Грузии.
Кроме того, в ходе расследования также были обнаружены различные артефакты, представляющие историческую, культурную и научную ценность, рыночную стоимость которых тоже определить невозможно, сообщают в службе.
Среди найденных артефактов – 12 единиц колец, бронзовый кулон с колокольчиком, шесть единиц оригинальных пуговиц, монеты разных периодов. Три из этих монет относятся к советскому периоду (XX век), и еще три – к XIII веку.
Примечательны монеты XIII века, а именно серебряная монета монгольского происхождения с надписью: "Великий монгольский улус-бег", а также медная монета Румского сельджука, на одной стороне которой находится фрагмент арабской надписи. Указанные артефакты также будут переданы Национальному музею.
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