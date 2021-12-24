https://sputnik-georgia.ru/20211224/v-gruzinskoy-mechte-nedovolny-ocherednym-otchetom-ombudsmena-po-pansionu-ninotsminda-263136907.html

В "Грузинской мечте" недовольны очередным отчетом омбудсмена по пансиону Ниноцминда

В "Грузинской мечте" недовольны очередным отчетом омбудсмена по пансиону Ниноцминда

Депутат парламента Алуда Гудушаури заявил о недопустимости распространения информации, которая может навредить государству и детям

2021-12-24T17:45+0400

2021-12-24T17:45+0400

2021-12-24T17:45+0400

общество

новости

грузия

ниноцминда

патриархия грузии

нино ломджария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/1d/252159068_0:0:1300:731_1920x0_80_0_0_759443bd6c4d0317ccb9797f2e9f70b7.jpg

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. В правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" недовольны тем, что Народный защитник Грузии Нино Ломджария вновь подняла тему пансиона для сирот и лишенных родительской опеки детей имени святой Нино при Патриархии Грузии в городе Ниноцминда.Спустя полгода как утихли страсти вокруг пансиона, начавшиеся из-за отчета омбудсмена о жестоком обращении с детьми, Ломджария опубликовала обновленный отчет с новыми замечаниями.По его словам, желательно, чтобы все "были ориентированы на дело, тем более когда речь идет о пансионе Ниноцминда".После первого отчета омбудсмена, обнародованного в мае этого года, было возбуждено очередное уголовное дело, а также были уволены более половины сотрудников и директор пансиона, преподобный Спиридон, занимавший эту должность со дня основания пансиона.Несмотря на искоренение жестокого обращения с детьми, у омбудсмена все равно остался ряд претензий. Ломджария настаивает на необходимости объединить все пять уголовных дел, связанных с пансионом, и изменить квалификацию. Впервые следствие заинтересовалось обстановкой в пансионе еще в 2016 году.По ее словам, следователи все эти годы затягивали с расследованием возбужденных ранее четырех уголовных дел и тем самым не действовали в интересах детей.Омбудсмен также настаивает на том, чтобы дети получили статус пострадавших.Также омбудсмен недовольна тем, что соцработники не передали воспитанников в родные семьи или альтернативные и уже полгода держат их в пансионе. По ее словам, на сегодняшний день в пансионе остаются 15 воспитанников, один из которых с ограниченными возможностями здоровья. Ломджария подчеркнула, что дети с ОВЗ нуждаются в особом уходе, который пансион обеспечить не в силах.В Патриархии Грузии обсудили ситуацию в детском пансионе Ниноцминда>>Народный защитник также указала в своем отчете, что детям не предоставляется психологическая помощь, несмотря на числящегося в штате психолога.Также Ломджария отметила, что соцработники игнорируют отдельные просьбы детей, в том числе о даче показаний.После разразившегося скандала сотрудники аппарата Народного защитника Грузии получили полный доступ.Патриархия Грузии не намерена закрывать пансион и считает проблему практически решенной. Сейчас у пансиона сирот и лишенных родительской опеки детей новый руководитель - владыка Яков. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

ниноцминда

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, ниноцминда, патриархия грузии, нино ломджария