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https://sputnik-georgia.ru/20211224/v-gruzinskoy-mechte-nedovolny-ocherednym-otchetom-ombudsmena-po-pansionu-ninotsminda-263136907.html
В "Грузинской мечте" недовольны очередным отчетом омбудсмена по пансиону Ниноцминда
В "Грузинской мечте" недовольны очередным отчетом омбудсмена по пансиону Ниноцминда
Депутат парламента Алуда Гудушаури заявил о недопустимости распространения информации, которая может навредить государству и детям
2021-12-24T17:45+0400
2021-12-24T17:45+0400
общество
новости
грузия
ниноцминда
патриархия грузии
нино ломджария
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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. В правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" недовольны тем, что Народный защитник Грузии Нино Ломджария вновь подняла тему пансиона для сирот и лишенных родительской опеки детей имени святой Нино при Патриархии Грузии в городе Ниноцминда.Спустя полгода как утихли страсти вокруг пансиона, начавшиеся из-за отчета омбудсмена о жестоком обращении с детьми, Ломджария опубликовала обновленный отчет с новыми замечаниями.По его словам, желательно, чтобы все "были ориентированы на дело, тем более когда речь идет о пансионе Ниноцминда".После первого отчета омбудсмена, обнародованного в мае этого года, было возбуждено очередное уголовное дело, а также были уволены более половины сотрудников и директор пансиона, преподобный Спиридон, занимавший эту должность со дня основания пансиона.Несмотря на искоренение жестокого обращения с детьми, у омбудсмена все равно остался ряд претензий. Ломджария настаивает на необходимости объединить все пять уголовных дел, связанных с пансионом, и изменить квалификацию. Впервые следствие заинтересовалось обстановкой в пансионе еще в 2016 году.По ее словам, следователи все эти годы затягивали с расследованием возбужденных ранее четырех уголовных дел и тем самым не действовали в интересах детей.Омбудсмен также настаивает на том, чтобы дети получили статус пострадавших.Также омбудсмен недовольна тем, что соцработники не передали воспитанников в родные семьи или альтернативные и уже полгода держат их в пансионе. По ее словам, на сегодняшний день в пансионе остаются 15 воспитанников, один из которых с ограниченными возможностями здоровья. Ломджария подчеркнула, что дети с ОВЗ нуждаются в особом уходе, который пансион обеспечить не в силах.В Патриархии Грузии обсудили ситуацию в детском пансионе Ниноцминда&gt;&gt;Народный защитник также указала в своем отчете, что детям не предоставляется психологическая помощь, несмотря на числящегося в штате психолога.Также Ломджария отметила, что соцработники игнорируют отдельные просьбы детей, в том числе о даче показаний.После разразившегося скандала сотрудники аппарата Народного защитника Грузии получили полный доступ.Патриархия Грузии не намерена закрывать пансион и считает проблему практически решенной. Сейчас у пансиона сирот и лишенных родительской опеки детей новый руководитель - владыка Яков. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, ниноцминда, патриархия грузии, нино ломджария

В "Грузинской мечте" недовольны очередным отчетом омбудсмена по пансиону Ниноцминда

17:45 24.12.2021
© Facebook / Parliament of Georgia Народный защитник Нино Ломджария
Народный защитник Нино Ломджария - Sputnik Грузия, 1920, 24.12.2021
© Facebook / Parliament of Georgia
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Депутат Гудушаури заявил о недопустимости распространения информации, которая может навредить государству и детям
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. В правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" недовольны тем, что Народный защитник Грузии Нино Ломджария вновь подняла тему пансиона для сирот и лишенных родительской опеки детей имени святой Нино при Патриархии Грузии в городе Ниноцминда.
Спустя полгода как утихли страсти вокруг пансиона, начавшиеся из-за отчета омбудсмена о жестоком обращении с детьми, Ломджария опубликовала обновленный отчет с новыми замечаниями.

"Одно дело, когда публикуется отчет, другое – какую цель он преследует. Главной целью не должно быть распространение информации, которая может нанести вред интересам государства, следствия и детей", - сказал депутат парламента Алуда Гудушаури.

По его словам, желательно, чтобы все "были ориентированы на дело, тем более когда речь идет о пансионе Ниноцминда".
После первого отчета омбудсмена, обнародованного в мае этого года, было возбуждено очередное уголовное дело, а также были уволены более половины сотрудников и директор пансиона, преподобный Спиридон, занимавший эту должность со дня основания пансиона.
Несмотря на искоренение жестокого обращения с детьми, у омбудсмена все равно остался ряд претензий. Ломджария настаивает на необходимости объединить все пять уголовных дел, связанных с пансионом, и изменить квалификацию. Впервые следствие заинтересовалось обстановкой в пансионе еще в 2016 году.
По ее словам, следователи все эти годы затягивали с расследованием возбужденных ранее четырех уголовных дел и тем самым не действовали в интересах детей.
Омбудсмен также настаивает на том, чтобы дети получили статус пострадавших.
Также омбудсмен недовольна тем, что соцработники не передали воспитанников в родные семьи или альтернативные и уже полгода держат их в пансионе.
По ее словам, на сегодняшний день в пансионе остаются 15 воспитанников, один из которых с ограниченными возможностями здоровья. Ломджария подчеркнула, что дети с ОВЗ нуждаются в особом уходе, который пансион обеспечить не в силах.
В Патриархии Грузии обсудили ситуацию в детском пансионе Ниноцминда>>
Народный защитник также указала в своем отчете, что детям не предоставляется психологическая помощь, несмотря на числящегося в штате психолога.
Также Ломджария отметила, что соцработники игнорируют отдельные просьбы детей, в том числе о даче показаний.
После разразившегося скандала сотрудники аппарата Народного защитника Грузии получили полный доступ.
Патриархия Грузии не намерена закрывать пансион и считает проблему практически решенной. Сейчас у пансиона сирот и лишенных родительской опеки детей новый руководитель - владыка Яков.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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