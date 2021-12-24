https://sputnik-georgia.ru/20211224/yarmarki-tsirk-na-ldu-i-muzyka-kuda-poyti-v-poslednie-vykhodnye-2021-v-tbilisi-263096591.html

Ярмарки, цирк на льду и музыка: куда пойти в последние выходные 2021 в Тбилиси

Ярмарки, цирк на льду и музыка: куда пойти в последние выходные 2021 в Тбилиси

Новый год уже совсем на носу - праздничная атмосфера уже так и витает в воздухе. Прогулявшись по городу, вы в этом убедитесь точно!

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общество

культура

грузия

свободный театр

новый год: как встречать, куда пойти

уикенд по-тбилисски

туризм

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тбилисский симфонический оркестр

новый год 2022

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А если в эти морозные вечера гулять вам особо не хочется (хотя очень зря), то предлагаем вам множество вариантов, как провести эти выходные весело и приятно.Стать добрым СантойКогда: 26 декабряГде: перед метро РуставелиПодробнее: https://www.facebook.com/events/327636705495849/?active_tab=discussionПредлагаем вам стать добрым Сантой и создать праздник для наших четвероногих друзей – бездомных собачек и кошек. Акция, на которой собирают еду, лекарства и другие нужные вещи для бездомных животных, уже проводилась и ранее. Она спасла жизни многих четвероногих. Этот раз не исключение: перед новогодними праздниками организаторы будут вновь собирать все необходимое, поэтому станьте частью доброй акции. Вы не пожалеете!Пойти на новогоднюю ярмаркуКогда: с 24 декабря по 14 января, 13:00-22:00Где: парк Деда ЭнаПодробнее: https://www.facebook.com/events/438192621141256/?active_tab=discussionВ эту пятницу состоится церемония открытия празднично-развлекательного пространства "Новогодняя деревня". Там будут представлены разнообразные новогодние декорации, инсталляции, синтетический ледовый каток, кинотеатр под открытым небом, гигантская сказочная книга и сказочник, новогодний рынок, точки питания, фестиваль сладостей, детские аттракционы. Там вы точно не соскучитесь!Увидеть ледовый циркКогда: 26, 28, 29 и 30 декабряГде: Тбилисский циркПодробнее: https://www.facebook.com/circus.ge/videos/309383637745825/Пропускать это мероприятие не стоит, ведь Грузию впервые посетит с гастролями российский цирк на льду (Circus on Ice). Зрелище будет эффектным. Вас встретит волшебная атмосфера с красивейшим оформлением и лазер-шоу. О новогоднем настроении детей позаботятся акробаты, жонглеры и, конечно, веселый клоун.Попасть на сказочный мастер-классКогда: 25, 26 декабря, 12:00Где: ул. Пурцеладзе, 20Подробнее: https://www.facebook.com/events/1102150680597661/?active_tab=discussionДавно думали обучиться росписи рождественских пряников вместе с детьми? Вот и шанс появился! На мастер-классе украсят домик Деда Мороза, нарядят новогоднюю елочку и зажгут на ней яркую звезду! Чем не праздник?! И, конечно, вместе с мастером детки разукрасят пять разных пряников, упакуют их в подарочную коробку, узнают много нового и интересного, а еще поиграют и потанцуют в перерыве. А пока дети будут заняты, родители смогут провести время в беззаботной беседе за чашечкой чая или кофе.Посмотреть на праздничные работы школьниковКогда: 24 декабряГде: двор школы №51 (ул. П. Меликишвили,2)Подробнее: https://www.facebook.com/events/220543633565764/?active_tab=discussionЕще одно доброе мероприятие на подходе, ведь Новый год – это праздник, во время которого помогать кому-то в тысячу раз приятнее. Во дворе школы пройдет ярмарка, где будут представлены рукодельные новогодние вещи, сделанные школьниками. В итоге собранная сумма пойдет на помощь многодетной семье, чтобы сделать для них новогодний праздник настоящим чудом.Насладиться грузинской музыкойКогда: 24 декабря, 20:30Где: Sheen•Aura (ул. Ш. Нуцубидзе, 189)Подробнее: https://www.facebook.com/events/299459108625626/?active_tab=discussionПредлагаем провести вечер пятницы в приятной обстановке и уютной атмосфере. Кафе проведет вечер грузинской музыки, а это отличная возможность погрузиться в грузинский мир искусства, застолья и многого другого.Научиться делать новогодний макияжКогда: 24 декабря, 12:00Где: Make Up Atelier Georgia (ул. Ц. Дадиани, 26а)Подробнее: https://www.facebook.com/makeupateliergeorgia/Пойдите на мастер-класс по новогоднему макияжу. Сделайте себе приятно! К тому же мероприятие проведет тренер и блогер Иако Цухишвили. Вы сможете увидеть выполнение макияжа на большом экране, получить ответы на интересующие вопросы и узнать много новых уловок по макияжу.Пойти на новогодний караванКогда: 24 декабря-14 января, 13:00-22:00Где: площадь ОрбелианиПодробнее: https://www.facebook.com/events/290046843086636/?active_tab=discussion"Караван" вернулся на площадь Орбелиани и уже подготовился к новогодним каникулам, приглашая жителей столицы в свои просторы. По уже красивой традиции посетители смогут попробовать вкусностей в фуд-маркете, дети развлекутся в детской зоне, а за музыкальное сопровождение будут отвечать грузинские артисты.Пойти на мировую премьеру "Реквиема"Когда: 26, 27 декабряГде: Центр им. Дж. Кахидзе (пр. Д. Агмашенебели, 125)Подробнее: https://www.facebook.com/events/7131894353491155/?active_tab=discussionМировая премьера "Реквиема" выдающегося грузинского композитора, пианиста и дирижера Вахтанга Кахидзе состоится в тбилисском Музыкально-культурном центре им. Дж. Кахидзе. Произведение посвящено памяти родителей композитора – Джансугу и Ванде Кахидзе. Исполнят "Реквием" Тбилисский симфонический оркестр и Государственная хоровая капелла, женский квартет "Мгалоблеби", мужской секстет "Рустави", а также солист Габриэль Чомахишвили. Вечер пройдет под руководством самого Вахтанга Кахидзе.Что в театре?24-26 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красные туфли и оловянный солдатик"24 декабря в Грибоедовском театре – "Калина красная"24 декабря в Театре Руставели – "Гедда Габлер"24 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Я, бабушка, дедушка и черти"24 декабря в Театре Ахметели – "Медея и Эдип"24 декабря в Свободном Театре – "Свидание для троих"24 декабря в Театре Марджанишвили – "Шинель"24-26 декабря в Театре Туманишвили – "Сон в летнюю ночь"25 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Блоха и муравей"25 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Что сотворила колыбельная"25 декабря в Театре Ахметели – "Снежная королева"25 декабря в Грибоедовском театре – "Аллеи любви"25 декабря в Театре Руставели – "Однажды…Только…"25 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Шум из ничего"25 декабря в Свободном театре – "Ну и что, что мокрая сирень мокрая"25, 26 декабря в Театре на Атонели – "Доброе утро, стодолларовая"25 декабря в Театре Ахметели – "HELLADOS"25 декабря в Театре Марджанишвили – "Инцидент в метро" (премьера)26 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Мышки и сыр"26 декабря в Театре кукол – "Цирк"26 декабря в Грибоедовском театре – "Волшебная сказка странствий"26 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красная шапочка"26 декабря в Театре Руставели – "Двенадцать разъяренных мужчин"26 декабря в Театре Ахметели – "Имеретинский реквием"26 декабря в Свободном Театре – "Заводной апельсин"26 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Это я, Николоз Бараташвили!"Что посмотреть в кино?"Четвертый Брайтон" (драма)"Человек-Паук: Нет Пути Домой" (фантастика, боевик, приключения)"Матрица" (фантастика, боевик)"Дом Gucci" (драма, триллер)"Вестсайдская история" (мюзикл, драма, мелодрама, криминал)"Обитель зла: Раккун-Сити" (ужасы, фантастика, боевик)"Вечные" (остросюжетный, драма, приключения)"Охотники за привидениями: Наследники" (фантастика, комедия, боевик)"Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан" (драма, мелодрама, комедия)"Дюна" (драма, приключения, фантастика)"Веном 2" (фантастика, боевик, триллер).Мультфильмы:"Энканто" (мюзикл, комедия)"Зверопой 2" (комедия, мюзикл)"Семейка Аддамс: Горящий тур" (комедия, приключения)"Босс-молокосос 2" (комедия, приключения).C наступающим Новым Годом, друзья!Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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общество, культура, грузия, свободный театр, новый год: как встречать, куда пойти, уикенд по-тбилисски, туризм, тбилиси, тбилисский симфонический оркестр, новый год 2022