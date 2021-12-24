Ярмарки, цирк на льду и музыка: куда пойти в последние выходные 2021 в Тбилиси
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliНовогодние украшения и праздничная иллюминация. Проспект Руставели
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Новый год уже совсем на носу – праздничная атмосфера уже так и витает в воздухе. Прогулявшись по городу, вы в этом убедитесь точно!
А если в эти морозные вечера гулять вам особо не хочется (хотя очень зря), то предлагаем вам множество вариантов, как провести эти выходные весело и приятно.
Стать добрым Сантой
Когда: 26 декабря
Где: перед метро Руставели
Предлагаем вам стать добрым Сантой и создать праздник для наших четвероногих друзей – бездомных собачек и кошек. Акция, на которой собирают еду, лекарства и другие нужные вещи для бездомных животных, уже проводилась и ранее. Она спасла жизни многих четвероногих. Этот раз не исключение: перед новогодними праздниками организаторы будут вновь собирать все необходимое, поэтому станьте частью доброй акции. Вы не пожалеете!
Пойти на новогоднюю ярмарку
Когда: с 24 декабря по 14 января, 13:00-22:00
Где: парк Деда Эна
В эту пятницу состоится церемония открытия празднично-развлекательного пространства "Новогодняя деревня". Там будут представлены разнообразные новогодние декорации, инсталляции, синтетический ледовый каток, кинотеатр под открытым небом, гигантская сказочная книга и сказочник, новогодний рынок, точки питания, фестиваль сладостей, детские аттракционы. Там вы точно не соскучитесь!
Увидеть ледовый цирк
Когда: 26, 28, 29 и 30 декабря
Где: Тбилисский цирк
Пропускать это мероприятие не стоит, ведь Грузию впервые посетит с гастролями российский цирк на льду (Circus on Ice). Зрелище будет эффектным. Вас встретит волшебная атмосфера с красивейшим оформлением и лазер-шоу. О новогоднем настроении детей позаботятся акробаты, жонглеры и, конечно, веселый клоун.
Попасть на сказочный мастер-класс
© Facebook / Ribs & PuriРождественские пряники
Рождественские пряники
© Facebook / Ribs & Puri
Когда: 25, 26 декабря, 12:00
Где: ул. Пурцеладзе, 20
Давно думали обучиться росписи рождественских пряников вместе с детьми? Вот и шанс появился! На мастер-классе украсят домик Деда Мороза, нарядят новогоднюю елочку и зажгут на ней яркую звезду! Чем не праздник?! И, конечно, вместе с мастером детки разукрасят пять разных пряников, упакуют их в подарочную коробку, узнают много нового и интересного, а еще поиграют и потанцуют в перерыве. А пока дети будут заняты, родители смогут провести время в беззаботной беседе за чашечкой чая или кофе.
Посмотреть на праздничные работы школьников
Когда: 24 декабря
Где: двор школы №51 (ул. П. Меликишвили,2)
Еще одно доброе мероприятие на подходе, ведь Новый год – это праздник, во время которого помогать кому-то в тысячу раз приятнее. Во дворе школы пройдет ярмарка, где будут представлены рукодельные новогодние вещи, сделанные школьниками. В итоге собранная сумма пойдет на помощь многодетной семье, чтобы сделать для них новогодний праздник настоящим чудом.
Насладиться грузинской музыкой
Когда: 24 декабря, 20:30
Где: Sheen•Aura (ул. Ш. Нуцубидзе, 189)
Предлагаем провести вечер пятницы в приятной обстановке и уютной атмосфере. Кафе проведет вечер грузинской музыки, а это отличная возможность погрузиться в грузинский мир искусства, застолья и многого другого.
Научиться делать новогодний макияж
© AFP / Mladen AntonovРазноглазая кошка на выставке в Бангкоке
Разноглазая кошка на выставке в Бангкоке
© AFP / Mladen Antonov
Когда: 24 декабря, 12:00
Где: Make Up Atelier Georgia (ул. Ц. Дадиани, 26а)
Пойдите на мастер-класс по новогоднему макияжу. Сделайте себе приятно! К тому же мероприятие проведет тренер и блогер Иако Цухишвили. Вы сможете увидеть выполнение макияжа на большом экране, получить ответы на интересующие вопросы и узнать много новых уловок по макияжу.
Пойти на новогодний караван
Когда: 24 декабря-14 января, 13:00-22:00
Где: площадь Орбелиани
"Караван" вернулся на площадь Орбелиани и уже подготовился к новогодним каникулам, приглашая жителей столицы в свои просторы. По уже красивой традиции посетители смогут попробовать вкусностей в фуд-маркете, дети развлекутся в детской зоне, а за музыкальное сопровождение будут отвечать грузинские артисты.
Пойти на мировую премьеру "Реквиема"
© Facebook / courtesy of International Music Festival "Autumn Tbilisi"Музыкально-культурный центр имени Джансуга Кахидзе
Музыкально-культурный центр имени Джансуга Кахидзе
© Facebook / courtesy of International Music Festival "Autumn Tbilisi"
Когда: 26, 27 декабря
Где: Центр им. Дж. Кахидзе (пр. Д. Агмашенебели, 125)
Мировая премьера "Реквиема" выдающегося грузинского композитора, пианиста и дирижера Вахтанга Кахидзе состоится в тбилисском Музыкально-культурном центре им. Дж. Кахидзе. Произведение посвящено памяти родителей композитора – Джансугу и Ванде Кахидзе. Исполнят "Реквием" Тбилисский симфонический оркестр и Государственная хоровая капелла, женский квартет "Мгалоблеби", мужской секстет "Рустави", а также солист Габриэль Чомахишвили. Вечер пройдет под руководством самого Вахтанга Кахидзе.
Что в театре?
24-26 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красные туфли и оловянный солдатик"
24 декабря в Грибоедовском театре – "Калина красная"
24 декабря в Театре Руставели – "Гедда Габлер"
24 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Я, бабушка, дедушка и черти"
24 декабря в Театре Ахметели – "Медея и Эдип"
24 декабря в Свободном Театре – "Свидание для троих"
© photo: courtesy of Griboedov Theatreспектакль Калина красная
спектакль Калина красная
© photo: courtesy of Griboedov Theatre
24 декабря в Театре Марджанишвили – "Шинель"
24-26 декабря в Театре Туманишвили – "Сон в летнюю ночь"
25 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Блоха и муравей"
25 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Что сотворила колыбельная"
25 декабря в Театре Ахметели – "Снежная королева"
25 декабря в Грибоедовском театре – "Аллеи любви"
25 декабря в Театре Руставели – "Однажды…Только…"
Сцена из спектакля "Шинель" в Грибоедовском театре
25 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Шум из ничего"
25 декабря в Свободном театре – "Ну и что, что мокрая сирень мокрая"
25, 26 декабря в Театре на Атонели – "Доброе утро, стодолларовая"
25 декабря в Театре Ахметели – "HELLADOS"
25 декабря в Театре Марджанишвили – "Инцидент в метро" (премьера)
26 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Мышки и сыр"
26 декабря в Театре кукол – "Цирк"
Новогодний спектакль "Снежная Королева"
26 декабря в Грибоедовском театре – "Волшебная сказка странствий"
26 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красная шапочка"
26 декабря в Театре Руставели – "Двенадцать разъяренных мужчин"
26 декабря в Театре Ахметели – "Имеретинский реквием"
26 декабря в Свободном Театре – "Заводной апельсин"
26 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Это я, Николоз Бараташвили!"
Что посмотреть в кино?
"Четвертый Брайтон" (драма)
"Человек-Паук: Нет Пути Домой" (фантастика, боевик, приключения)
"Матрица" (фантастика, боевик)
"Дом Gucci" (драма, триллер)
"Вестсайдская история" (мюзикл, драма, мелодрама, криминал)
"Обитель зла: Раккун-Сити" (ужасы, фантастика, боевик)
"Вечные" (остросюжетный, драма, приключения)
"Охотники за привидениями: Наследники" (фантастика, комедия, боевик)
"Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан" (драма, мелодрама, комедия)
"Дюна" (драма, приключения, фантастика)
"Веном 2" (фантастика, боевик, триллер).
Мультфильмы:
"Энканто" (мюзикл, комедия)
"Зверопой 2" (комедия, мюзикл)
"Семейка Аддамс: Горящий тур" (комедия, приключения)
"Босс-молокосос 2" (комедия, приключения).
C наступающим Новым Годом, друзья!
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