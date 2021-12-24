Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211224/zimnee-lakomstvo-iz-gruzii-kak-sobirayut-mandariny-na-eksport---video-263127113.html
Зимнее лакомство из Грузии: как собирают мандарины на экспорт - видео
Зимнее лакомство из Грузии: как собирают мандарины на экспорт - видео
В Грузии собирают урожай мандаринов. Это не только большой труд, но и радость для фермеров, а также развлечение для туристов, которых в последние годы стали... 24.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-24T13:08+0400
2021-12-24T13:24+0400
грузия
видео
аджария
мультимедиа
мандарины
цитрусовые
сельское хозяйство
видео-новости из грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/18/263126513_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d0c4061aafe1a62b601fd4a44e8602de.jpg
Смотрите в видео Sputnik, как в Аджарии сейчас идет сбор урожая мандаринов и в какие страны из Грузии они потом отправляются на экспорт. Кроме того, в самой Грузии во время новогодних праздников потребление мандаринов резко растет.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!В Грузии в основном выращивают сорт мандаринов "Уншиу", который входит в группу японских сортов "Сацума". Он имеет хорошие вкусовые качества и легко очищается руками от кожуры. Но есть и недостаток – у этого сорта относительно короткий период хранения. Сезон сбора урожая цитрусовых в Грузии обычно начинается поздней осенью и продолжается четыре месяца. Почти 99% грузинского экспорта составляют Россия, Украина и страны СНГ. Лидером по импорту грузинских мандаринов по традиции является Россия, второе место занимает Армения, третье – Украина.Мандарины вначале расфасовывают по пластмассовым или картонным ящикам, а затем упаковывают в 900-килограммовые паллеты. Так они и отправляются на экспорт. При этом мандарины калибруются на 5 размеров: 45х50, 50х54, 54х58, 58х63, 63+. Для продления срока хранения мандарины обрабатывают парафином. Также они проходят дезинфекцию. Перед упаковкой мандарины перебирают вручную, некондиционную продукцию отправляют на переработку – из нее делается мандариновый концентрат, который потом добавляют в апельсиновый сок.
аджария
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/18/263126513_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a98dc77a2aad2415f74abd214c7683e8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, видео, аджария, мультимедиа, мандарины, цитрусовые, сельское хозяйство, видео-новости из грузии, видео

Зимнее лакомство из Грузии: как собирают мандарины на экспорт - видео

13:08 24.12.2021 (обновлено: 13:24 24.12.2021)
© video: Sputnik / Anna Anastasiadi, Vladimir Umikashvili
Подписаться на
В Грузии собирают урожай мандаринов. Это не только большой труд, но и радость для фермеров, а также развлечение для туристов, которых в последние годы стали приглашать в страну посмотреть на это событие
Смотрите в видео Sputnik, как в Аджарии сейчас идет сбор урожая мандаринов и в какие страны из Грузии они потом отправляются на экспорт. Кроме того, в самой Грузии во время новогодних праздников потребление мандаринов резко растет.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
В Грузии в основном выращивают сорт мандаринов "Уншиу", который входит в группу японских сортов "Сацума". Он имеет хорошие вкусовые качества и легко очищается руками от кожуры. Но есть и недостаток – у этого сорта относительно короткий период хранения.
Сезон сбора урожая цитрусовых в Грузии обычно начинается поздней осенью и продолжается четыре месяца. Почти 99% грузинского экспорта составляют Россия, Украина и страны СНГ. Лидером по импорту грузинских мандаринов по традиции является Россия, второе место занимает Армения, третье – Украина.
Мандарины вначале расфасовывают по пластмассовым или картонным ящикам, а затем упаковывают в 900-килограммовые паллеты. Так они и отправляются на экспорт. При этом мандарины калибруются на 5 размеров: 45х50, 50х54, 54х58, 58х63, 63+.
Для продления срока хранения мандарины обрабатывают парафином. Также они проходят дезинфекцию. Перед упаковкой мандарины перебирают вручную, некондиционную продукцию отправляют на переработку – из нее делается мандариновый концентрат, который потом добавляют в апельсиновый сок.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:14Исчерпал свои возможности – председатель сакребуло Абаша подал в отставку
14:59Школьные педагоги в Грузии смогут повысить свой профессиональный статус летом
14:44Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с РФ закрыта уже четвертый день
14:29Не покупать мясо в сомнительных местах призывает жителей Грузии Агентство продовольствия
14:14В Грузии случайно нашли монету времен царя Давида Строителя – ВИДЕО
13:56Охота на членов "воровского мира" в Грузии продолжается: задержаны еще четыре человека
13:40Как Евросоюз намерен развалить Россию
13:24Подорожает ли транспорт в Тбилиси? Мнение населения, мэрии и страсти в сакребуло
13:09Грузия продолжает защищать национальные бренды патентами – новый продукт "Мухурский мед"
13:08Зимнее лакомство из Грузии: как собирают мандарины на экспорт - видео
12:54В Тбилиси вводится новая система оплаты на общественном транспорте - ваше мнение
12:46Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой - видео
12:26Ковид-статистика Грузии: инфицированных стало меньше, летальных исходов больше
12:10В Тбилиси угарным газом отравилась 22-летняя девушка
12:01Ярмарки, цирк на льду и музыка: куда пойти в последние выходные 2021 в Тбилиси
11:39Погода на Новый год в Тбилиси
11:24В Грузии объявили лауреатов главной литературной премии "Саба"
10:54Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 976
10:48Новогодние праздники могут привести к вспышке "омикрона" – инфекционист
10:26Каладзе утверждает, что общественный транспорт в Тбилиси не подорожает, а подешевеет