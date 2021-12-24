https://sputnik-georgia.ru/20211224/zimnee-lakomstvo-iz-gruzii-kak-sobirayut-mandariny-na-eksport---video-263127113.html

Зимнее лакомство из Грузии: как собирают мандарины на экспорт - видео

Зимнее лакомство из Грузии: как собирают мандарины на экспорт - видео

В Грузии собирают урожай мандаринов. Это не только большой труд, но и радость для фермеров, а также развлечение для туристов, которых в последние годы стали... 24.12.2021, Sputnik Грузия

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грузия

видео

аджария

мультимедиа

мандарины

цитрусовые

сельское хозяйство

видео-новости из грузии

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Смотрите в видео Sputnik, как в Аджарии сейчас идет сбор урожая мандаринов и в какие страны из Грузии они потом отправляются на экспорт. Кроме того, в самой Грузии во время новогодних праздников потребление мандаринов резко растет.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!В Грузии в основном выращивают сорт мандаринов "Уншиу", который входит в группу японских сортов "Сацума". Он имеет хорошие вкусовые качества и легко очищается руками от кожуры. Но есть и недостаток – у этого сорта относительно короткий период хранения. Сезон сбора урожая цитрусовых в Грузии обычно начинается поздней осенью и продолжается четыре месяца. Почти 99% грузинского экспорта составляют Россия, Украина и страны СНГ. Лидером по импорту грузинских мандаринов по традиции является Россия, второе место занимает Армения, третье – Украина.Мандарины вначале расфасовывают по пластмассовым или картонным ящикам, а затем упаковывают в 900-килограммовые паллеты. Так они и отправляются на экспорт. При этом мандарины калибруются на 5 размеров: 45х50, 50х54, 54х58, 58х63, 63+. Для продления срока хранения мандарины обрабатывают парафином. Также они проходят дезинфекцию. Перед упаковкой мандарины перебирают вручную, некондиционную продукцию отправляют на переработку – из нее делается мандариновый концентрат, который потом добавляют в апельсиновый сок.

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