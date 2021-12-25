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Для кого не подорожает проезд в общественном транспорте Тбилиси?
Для кого не подорожает проезд в общественном транспорте Тбилиси?
После введения системы абонементов в столице подорожает одноразовая поездка в городском транспорте, но для некоторых будут льготы 25.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-25T17:00+0400
2021-12-25T17:00+0400
общество
новости
грузия
мэрия тбилиси
общественный транспорт тбилиси
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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Часть жителей Тбилиси продолжат пользоваться льготами после введения абонементной платы в общественном транспорте, сообщает мэрия столицы.В Тбилиси с 1 февраля будет действовать система абонементов при оплате проезда на транспорт. По разработанной схеме, самый дешевый проездной – на 90 минут – будет стоить один лари, на один день – 3 лари, на неделю – 20 лари, на месяц – 40 лари, на три месяца – 100 лари, на шесть месяцев – 150 лари и на год – 250 лари.Sputnik Грузия представляет вам перечень категорий граждан, которые несмотря на новую систему будут пользоваться льготами.Бесплатный проездБесплатно в общественном транспорте могут ездить:Льготная цена на проездКак отмечает мэрия, для части жителей столицы сейчас действуют льготы на проезд, они сохранятся и после введения системы абонементов.Стоимостью проезда в размере 0,2 лари в Тбилиси продолжат пользоваться:Стоимость в 0,1 лари за проезд в общественном транспорте сохраниться для социально незащищенных лиц, чей рейтинг по шкале благосостояния составляет менее 70 тысячи баллов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, мэрия тбилиси, общественный транспорт тбилиси

Для кого не подорожает проезд в общественном транспорте Тбилиси?

17:00 25.12.2021
© photo: Sputnik / StringerПассажирские автобусы в столице Грузии - общественный транспорт
Пассажирские автобусы в столице Грузии - общественный транспорт - Sputnik Грузия, 1920, 25.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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После введения системы абонементов в столице подорожает одноразовая поездка в городском транспорте, но для некоторых будут льготы
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Часть жителей Тбилиси продолжат пользоваться льготами после введения абонементной платы в общественном транспорте, сообщает мэрия столицы.
В Тбилиси с 1 февраля будет действовать система абонементов при оплате проезда на транспорт. По разработанной схеме, самый дешевый проездной – на 90 минут – будет стоить один лари, на один день – 3 лари, на неделю – 20 лари, на месяц – 40 лари, на три месяца – 100 лари, на шесть месяцев – 150 лари и на год – 250 лари.
Sputnik Грузия представляет вам перечень категорий граждан, которые несмотря на новую систему будут пользоваться льготами.

Бесплатный проезд

Бесплатно в общественном транспорте могут ездить:
лица с ярковыраженной ограниченной возможностью видеть
сопровождающие незрячих лица и лица, участвующие в программе интеграции лиц с ОВЗ в общество
ветераны Второй мировой войны и приравненные к ним лица
ветераны и приравненные к ним лица
члены семей погибших и без вести пропавших во время Второй мировой войны и других боевых действий на территории Грузии и за ее пределами
школьники
участковые полицейские и сотрудники главного управления детективов Тбилиси
сотрудники муниципальных детских садов
бывшие заключенные, участвующие в программе реабилитации и ресоциализации
уборщики, дворники и водители мусоровозов
могильщики
члены семей пострадавших и погибших во время акции 9 апреля 1989 года
сотрудники Агентства социальной заботы

Льготная цена на проезд

Как отмечает мэрия, для части жителей столицы сейчас действуют льготы на проезд, они сохранятся и после введения системы абонементов.
Стоимостью проезда в размере 0,2 лари в Тбилиси продолжат пользоваться:
студенты тбилисских вузов
сотрудники школ и профессиональных училищ
сотрудники пансионатов для престарелых, детских домов
сотрудники приютов и кризисных центров для жертв торговли людьми и насилия
сотрудники Дворца учащейся молодежи
сотрудники школ искусства и музыкальных школ
ученики школ в Рустави, Мцхета, Гардабани, Марнеули и Болниси, зарегистрированные в Тбилиси
пенсионеры
участковые врачи и педиатры, семейные врачи, работающие в муниципальных поликлиниках
приставы тбилисских школ
социальные агенты, работающие в Тбилиси
Стоимость в 0,1 лари за проезд в общественном транспорте сохраниться для социально незащищенных лиц, чей рейтинг по шкале благосостояния составляет менее 70 тысячи баллов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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