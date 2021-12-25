https://sputnik-georgia.ru/20211225/dlya-kogo-ne-podorozhaet-proezd-v-obschestvennom-transporte-tbilisi-263152214.html

Для кого не подорожает проезд в общественном транспорте Тбилиси?

Для кого не подорожает проезд в общественном транспорте Тбилиси?

После введения системы абонементов в столице подорожает одноразовая поездка в городском транспорте, но для некоторых будут льготы 25.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-25T17:00+0400

2021-12-25T17:00+0400

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общество

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грузия

мэрия тбилиси

общественный транспорт тбилиси

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Часть жителей Тбилиси продолжат пользоваться льготами после введения абонементной платы в общественном транспорте, сообщает мэрия столицы.В Тбилиси с 1 февраля будет действовать система абонементов при оплате проезда на транспорт. По разработанной схеме, самый дешевый проездной – на 90 минут – будет стоить один лари, на один день – 3 лари, на неделю – 20 лари, на месяц – 40 лари, на три месяца – 100 лари, на шесть месяцев – 150 лари и на год – 250 лари.Sputnik Грузия представляет вам перечень категорий граждан, которые несмотря на новую систему будут пользоваться льготами.Бесплатный проездБесплатно в общественном транспорте могут ездить:Льготная цена на проездКак отмечает мэрия, для части жителей столицы сейчас действуют льготы на проезд, они сохранятся и после введения системы абонементов.Стоимостью проезда в размере 0,2 лари в Тбилиси продолжат пользоваться:Стоимость в 0,1 лари за проезд в общественном транспорте сохраниться для социально незащищенных лиц, чей рейтинг по шкале благосостояния составляет менее 70 тысячи баллов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, мэрия тбилиси, общественный транспорт тбилиси