Для кого не подорожает проезд в общественном транспорте Тбилиси?
© photo: Sputnik / StringerПассажирские автобусы в столице Грузии - общественный транспорт
© photo: Sputnik / Stringer
После введения системы абонементов в столице подорожает одноразовая поездка в городском транспорте, но для некоторых будут льготы
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Часть жителей Тбилиси продолжат пользоваться льготами после введения абонементной платы в общественном транспорте, сообщает мэрия столицы.
В Тбилиси с 1 февраля будет действовать система абонементов при оплате проезда на транспорт. По разработанной схеме, самый дешевый проездной – на 90 минут – будет стоить один лари, на один день – 3 лари, на неделю – 20 лари, на месяц – 40 лари, на три месяца – 100 лари, на шесть месяцев – 150 лари и на год – 250 лари.
Sputnik Грузия представляет вам перечень категорий граждан, которые несмотря на новую систему будут пользоваться льготами.
Бесплатный проезд
Бесплатно в общественном транспорте могут ездить:
лица с ярковыраженной ограниченной возможностью видеть
сопровождающие незрячих лица и лица, участвующие в программе интеграции лиц с ОВЗ в общество
ветераны Второй мировой войны и приравненные к ним лица
ветераны и приравненные к ним лица
члены семей погибших и без вести пропавших во время Второй мировой войны и других боевых действий на территории Грузии и за ее пределами
школьники
участковые полицейские и сотрудники главного управления детективов Тбилиси
сотрудники муниципальных детских садов
бывшие заключенные, участвующие в программе реабилитации и ресоциализации
уборщики, дворники и водители мусоровозов
могильщики
члены семей пострадавших и погибших во время акции 9 апреля 1989 года
сотрудники Агентства социальной заботы
Льготная цена на проезд
Как отмечает мэрия, для части жителей столицы сейчас действуют льготы на проезд, они сохранятся и после введения системы абонементов.
Стоимостью проезда в размере 0,2 лари в Тбилиси продолжат пользоваться:
студенты тбилисских вузов
сотрудники школ и профессиональных училищ
сотрудники пансионатов для престарелых, детских домов
сотрудники приютов и кризисных центров для жертв торговли людьми и насилия
сотрудники Дворца учащейся молодежи
сотрудники школ искусства и музыкальных школ
ученики школ в Рустави, Мцхета, Гардабани, Марнеули и Болниси, зарегистрированные в Тбилиси
пенсионеры
участковые врачи и педиатры, семейные врачи, работающие в муниципальных поликлиниках
приставы тбилисских школ
социальные агенты, работающие в Тбилиси
Стоимость в 0,1 лари за проезд в общественном транспорте сохраниться для социально незащищенных лиц, чей рейтинг по шкале благосостояния составляет менее 70 тысячи баллов.
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