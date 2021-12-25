https://sputnik-georgia.ru/20211225/golodovka-u-ofisa-natsdvizheniya-poslednie-novosti-263150331.html

Массовая голодовка у офиса "Нацдвижения": последние новости

Массовая голодовка у офиса "Нацдвижения": последние новости

СМИ сообщали, что начать голодовку потребовал от членов созданной им партии сам Саакашвили, пригрозив прекратить финансирование 25.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-25T14:35+0400

2021-12-25T14:35+0400

2021-12-25T15:56+0400

политика

новости

грузия

михаил саакашвили

голодовка

возвращение и арест саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/15/263047014_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_96e9e7b9f6d9ac888229292c53384cad.jpg

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. У офиса главной оппозиционной партии "Единое национальное движение", где объявлена массовая голодовка, открылся медпункт и дежурит автомобиль скорой помощи, заявил член партии Бачо Долидзе.Уже четыре дня у офиса главной оппозиционной партии "Единое национальное движения", основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, установлены 12 палаток. В акции голодовки в знак солидарности с Саакашвили, по словам оппозиционеров, участвуют до 200 человек."Мы уделяем особое внимание здоровью каждого голодающего. Они каждое утро проходят проверку в медпункте, который открылся тут на месте. Параллельно тут дежурит бригада скорой помощи", – сказал Долидзе.Он отметил, что за ночь плохо становилось нескольким голодающим, но после оказания помощи они приняли решение продолжить голодовку.О начале массовой голодовки на акции 21 декабря, в день рождения своего идейного лидера Михаила Саакашвили, заявил председатель ЕНД Ника Мелия. По его словам, голодовка будет бессрочной и не прекратится до тех пор, пока экс-президент не будет освобожден из заключения.Незадолго до этого ряд грузинских СМИ сообщил, что начать массовую голодовку потребовал от созданной им партии сам Саакашвили, пригрозив прекратить финансирование. Информацию опровергли в "Нацдвижении".Саакашвили, который по двум уголовным делам заочно приговорен к шести годам заключения, в настоящее время проходит курс реабилитации в горийском военном госпитале после 50-дневной голодовки.Соратники пытаются его освободить, проводя перманентные акции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, михаил саакашвили, голодовка, возвращение и арест саакашвили