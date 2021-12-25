Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211225/gruzinskaya-politsiya-vyyavila-devyat-faktov-khraneniya-oruzhiya-i-boepripasov-v-strane-263149244.html
Грузинская полиция выявила девять фактов хранения оружия и боеприпасов в стране
Грузинская полиция выявила девять фактов хранения оружия и боеприпасов в стране
Во время обысков сотрудники полиции изъяли автомат Калашникова, пистолеты марок "глок", "беретта", "магнум" и другие виды оружия 25.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-25T13:31+0400
2021-12-25T13:31+0400
происшествия
новости
грузия
мвд грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/06/250814150_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_2f43bc7d962d83ce607f4ce4b98ea013.jpg
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. За последнее время сотрудники полиции в Тбилиси и регионах задержали девять человек за незаконную продажу оружия и боеприпасов и их приобретение и хранение, сообщает МВД Грузии.По данным ведомства, из девяти двое уже были в прошлом судимы.Во время обысков сотрудники полиции изъяли автомат Калашникова, пистолеты марок "глок", "беретта", "магнум", наган, обрез и другие виды оружия. Также обнаружены около сотни патронов к ним.Также выявлен один случай незаконной торговли оружием в Горийском районе, подчеркнули в ведомстве.Всем девяти задержанным грозит лишение свободы на срок от 3 до 9 лет. Следствие по делам об оружии продолжается по статье "незаконное хранение, приобретение и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/06/250814150_138:0:2363:1669_1920x0_80_0_0_798959e5678da25a3102da8deb918f9b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, новости, грузия, мвд грузии

Грузинская полиция выявила девять фактов хранения оружия и боеприпасов в стране

13:31 25.12.2021
© Sputnik / Vladimir UmikashviliПистолет в руках
Пистолет в руках - Sputnik Грузия, 1920, 25.12.2021
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Подписаться на
Во время обысков сотрудники полиции изъяли автомат Калашникова, пистолеты марок "глок", "беретта", "магнум" и другие виды оружия
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. За последнее время сотрудники полиции в Тбилиси и регионах задержали девять человек за незаконную продажу оружия и боеприпасов и их приобретение и хранение, сообщает МВД Грузии.
По данным ведомства, из девяти двое уже были в прошлом судимы.
Во время обысков сотрудники полиции изъяли автомат Калашникова, пистолеты марок "глок", "беретта", "магнум", наган, обрез и другие виды оружия. Также обнаружены около сотни патронов к ним.
Также выявлен один случай незаконной торговли оружием в Горийском районе, подчеркнули в ведомстве.
Всем девяти задержанным грозит лишение свободы на срок от 3 до 9 лет. Следствие по делам об оружии продолжается по статье "незаконное хранение, приобретение и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:24Новогодняя деревня в Тбилиси: центр столицы Грузии преобразился - видео
14:04В ВОЗ рассказали, может ли Санта-Клаус заразиться коронавирусом
13:31Грузинская полиция выявила девять фактов хранения оружия и боеприпасов в стране
13:00МВД Грузии уничтожило наркотики на сумму более 12 млн долларов
12:30Ковид-статистика Грузии: инфицированных больше, выздоровевших меньше
12:01Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии
11:30Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для легковых автомобилей
10:56Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 090
10:32Католикоса-Патриарха всея Грузии поздравили с 44-й годовщиной его интронизации
09:36Курс лари на субботу – 3,0774 GEL/$1
09:01Вниманию туристов! Горнолыжные курорты открываются в Грузии
01:30Погода на Новый год в Тбилиси
01:02Протесты против ковид-запретов у клуба Bassiani в Тбилиси - видео
00:04Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с РФ закрыта уже четвертый день
ВчераНазвана дата избрания нового председателя парламента Грузии
ВчераТарифы на вывоз мусора повысятся в Тбилиси
ВчераКучава покидает не только пост спикера, но и парламент Грузии
ВчераЧисло выявленных случаев "омикрон" в Грузии выросло до 48
ВчераПротивники ЛГБТ провели акцию в Тбилиси с требованием освободить единомышленников
ВчераОлимпийский комитет Грузии назвал лучших спортсменов года