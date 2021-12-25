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Грузинская полиция выявила девять фактов хранения оружия и боеприпасов в стране

Грузинская полиция выявила девять фактов хранения оружия и боеприпасов в стране

Во время обысков сотрудники полиции изъяли автомат Калашникова, пистолеты марок "глок", "беретта", "магнум" и другие виды оружия 25.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. За последнее время сотрудники полиции в Тбилиси и регионах задержали девять человек за незаконную продажу оружия и боеприпасов и их приобретение и хранение, сообщает МВД Грузии.По данным ведомства, из девяти двое уже были в прошлом судимы.Во время обысков сотрудники полиции изъяли автомат Калашникова, пистолеты марок "глок", "беретта", "магнум", наган, обрез и другие виды оружия. Также обнаружены около сотни патронов к ним.Также выявлен один случай незаконной торговли оружием в Горийском районе, подчеркнули в ведомстве.Всем девяти задержанным грозит лишение свободы на срок от 3 до 9 лет. Следствие по делам об оружии продолжается по статье "незаконное хранение, приобретение и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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