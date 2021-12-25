Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211225/gruziya-i-turtsiya-zavershili-peregovory-o-snizhenii-torgovykh-tarifov-na-selkhozproduktsiyu-263151324.html
Грузия и Турция завершили переговоры о снижении торговых тарифов на сельхозпродукцию
Грузия и Турция завершили переговоры о снижении торговых тарифов на сельхозпродукцию
Официально изменения в соглашение будут внесены в первой половине 2022 года, после чего они вступят в силу 25.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-25T16:01+0400
2021-12-25T16:01+0400
экономика
новости
грузия
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/14/250948441_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0428aafde2598be454d4d66f86598551.jpg
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Грузия и Турция успешно завершили переговоры по либерализации тарифов на сельскохозяйственную продукцию, сообщает пресс-служба министерства экономики Грузии.Турция является основным торговым партнером Грузии. Между странами действует соглашение о свободной торговле.Согласно данным пресс-службы, стороны договорились о перечне продуктов, который добавится к списку товаров, по которым уже действуют сниженные тарифы.Речь идет о меде, фруктовых соках, джемах, консервах, сухофруктах, зеленом чае и других сельхозпродуктах, на ввоз которых распространится действие соглашения о свободной торговле. Таким образом, на турецкие рынки попадет больше грузинской продукции.Официально изменения в соглашение будут внесены в первой половине 2022 года, после чего они вступят в силу.Внешнеторговый оборот Грузии и Турции с начала 2021 года составил примерно 1,9 миллиарда долларов, что составляет 14,8% от общего торгового оборота Грузии.Торговый оборот между соседними странами вырос на 32,6% по сравнению с январем-ноябрем 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/14/250948441_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3c659fb0dfc013b66245f2b36088e8fb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, новости, грузия, турция

Грузия и Турция завершили переговоры о снижении торговых тарифов на сельхозпродукцию

16:01 25.12.2021
© Sputnik / Alexander ImedashviliГрузинский виноград в ящиках - уличная торговля
Грузинский виноград в ящиках - уличная торговля - Sputnik Грузия, 1920, 25.12.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
Официально изменения в соглашение будут внесены в первой половине 2022 года, после чего они вступят в силу
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Грузия и Турция успешно завершили переговоры по либерализации тарифов на сельскохозяйственную продукцию, сообщает пресс-служба министерства экономики Грузии.
Турция является основным торговым партнером Грузии. Между странами действует соглашение о свободной торговле.
Согласно данным пресс-службы, стороны договорились о перечне продуктов, который добавится к списку товаров, по которым уже действуют сниженные тарифы.
Речь идет о меде, фруктовых соках, джемах, консервах, сухофруктах, зеленом чае и других сельхозпродуктах, на ввоз которых распространится действие соглашения о свободной торговле. Таким образом, на турецкие рынки попадет больше грузинской продукции.
Официально изменения в соглашение будут внесены в первой половине 2022 года, после чего они вступят в силу.
Внешнеторговый оборот Грузии и Турции с начала 2021 года составил примерно 1,9 миллиарда долларов, что составляет 14,8% от общего торгового оборота Грузии.
Торговый оборот между соседними странами вырос на 32,6% по сравнению с январем-ноябрем 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:31Папа римский выступил с рождественским посланием
17:00Для кого не подорожает проезд в общественном транспорте Тбилиси?
16:30В Тбилиси продолжают сносить незаконные постройки
16:01Грузия и Турция завершили переговоры о снижении торговых тарифов на сельхозпродукцию
15:30Талибы запретили музыку в машинах, пишут СМИ
15:01В Грузии выявили 11 фактов незаконной вырубки елок в преддверии Нового года
14:35Массовая голодовка у офиса "Нацдвижения": последние новости
14:24Новогодняя деревня в Тбилиси: центр столицы Грузии преобразился – видео
14:04В ВОЗ рассказали, может ли Санта-Клаус заразиться коронавирусом
13:31Грузинская полиция выявила девять фактов хранения оружия и боеприпасов в стране
13:00МВД Грузии уничтожило наркотики на сумму более 12 млн долларов
12:30Ковид-статистика Грузии: инфицированных больше, выздоровевших меньше
12:01Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии
11:30Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для легковых автомобилей
10:56Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 090
10:32Католикоса-Патриарха всея Грузии поздравили с 44-й годовщиной его интронизации
09:36Курс лари на субботу – 3,0774 GEL/$1
09:01Вниманию туристов! Горнолыжные курорты открываются в Грузии
01:30Погода на Новый год в Тбилиси
01:02Протесты против ковид-запретов у клуба Bassiani в Тбилиси - видео