https://sputnik-georgia.ru/20211225/gruziya-i-turtsiya-zavershili-peregovory-o-snizhenii-torgovykh-tarifov-na-selkhozproduktsiyu-263151324.html
Грузия и Турция завершили переговоры о снижении торговых тарифов на сельхозпродукцию
Грузия и Турция завершили переговоры о снижении торговых тарифов на сельхозпродукцию
Официально изменения в соглашение будут внесены в первой половине 2022 года, после чего они вступят в силу 25.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-25T16:01+0400
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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Грузия и Турция успешно завершили переговоры по либерализации тарифов на сельскохозяйственную продукцию, сообщает пресс-служба министерства экономики Грузии.Турция является основным торговым партнером Грузии. Между странами действует соглашение о свободной торговле.Согласно данным пресс-службы, стороны договорились о перечне продуктов, который добавится к списку товаров, по которым уже действуют сниженные тарифы.Речь идет о меде, фруктовых соках, джемах, консервах, сухофруктах, зеленом чае и других сельхозпродуктах, на ввоз которых распространится действие соглашения о свободной торговле. Таким образом, на турецкие рынки попадет больше грузинской продукции.Официально изменения в соглашение будут внесены в первой половине 2022 года, после чего они вступят в силу.Внешнеторговый оборот Грузии и Турции с начала 2021 года составил примерно 1,9 миллиарда долларов, что составляет 14,8% от общего торгового оборота Грузии.Торговый оборот между соседними странами вырос на 32,6% по сравнению с январем-ноябрем 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, турция
Грузия и Турция завершили переговоры о снижении торговых тарифов на сельхозпродукцию
Официально изменения в соглашение будут внесены в первой половине 2022 года, после чего они вступят в силу
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Грузия и Турция успешно завершили переговоры по либерализации тарифов на сельскохозяйственную продукцию, сообщает пресс-служба министерства экономики Грузии.
Турция является основным торговым партнером Грузии. Между странами действует соглашение о свободной торговле.
Согласно данным пресс-службы, стороны договорились о перечне продуктов, который добавится к списку товаров, по которым уже действуют сниженные тарифы.
Речь идет о меде, фруктовых соках, джемах, консервах, сухофруктах, зеленом чае и других сельхозпродуктах, на ввоз которых распространится действие соглашения о свободной торговле. Таким образом, на турецкие рынки попадет больше грузинской продукции.
Официально изменения в соглашение будут внесены в первой половине 2022 года, после чего они вступят в силу.
Внешнеторговый оборот Грузии и Турции с начала 2021 года составил примерно 1,9 миллиарда долларов, что составляет 14,8% от общего торгового оборота Грузии.
Торговый оборот между соседними странами вырос на 32,6% по сравнению с январем-ноябрем 2020 года.
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