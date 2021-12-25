https://sputnik-georgia.ru/20211225/katolikosa-patriarkha-vseya-gruzii-pozdravili-s-44-y-godovschinoy-ego-intronizatsii-263147422.html

Католикоса-Патриарха всея Грузии поздравили с 44-й годовщиной его интронизации

Католикоса-Патриарха всея Грузии поздравили с 44-й годовщиной его интронизации

Отмечается, что благодаря заслугам Католикоса-Патриарха церкви прибавилось до 43 тысячи крестников 25.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-25T10:32+0400

2021-12-25T10:32+0400

2021-12-25T10:32+0400

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католикос-патриарх всея грузии илия ii

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Тбилисская духовная академия поздравила Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию Второго с 44-й годовщиной его интронизации.Праздничная литургия, посвященная этой дате, началась в 10:00 в соборе Светицховели.Патриарха в сообщении поздравили ректор Тбилисской духовной академии и семинарии, ученый совет, профессора и студенты.В поздравлении перечисляются все значимые достижения Патриарха, среди которых и улучшение демографической ситуации в стране. Отмечается, что благодаря заслугам Илии II церкви прибавилось до 43 тысячи крестников Патриарха."Мы осознаем важность вашей личности для нашей страны и нашей церкви, и мы просим Бога подарить вам многих лет жизни и здоровья, чтобы еще много лет можно было провести на нашей родине милостью вашего руководства и вашими молитвами перед Богом ", - говорится в послании.Илия II (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился четвертым ребенком в семье Георгия Шиолашвили и Натальи Кобаидзе. В 1927 году семья переехала во Владикавказ.В 1952 году Илия II окончил среднюю школу №22 во Владикавказе, Московскую духовную семинарию в 1957 и Московскую Духовную Академию в 1960. 16 апреля 1957 года в возрасте 24 лет, с благословения Мелхиседека Третьего, студент второго курса духовной семинарии принял монашеский постриг.Илия II был рукоположен в епископы Батумские и Шемокмедские 26 августа 1963 года. Был ректором Мцхетской духовной семинарии (с 1963 года по 1972 год). В 1967 году стал епископом Сухуми, а с 1969 года - митрополитом.После смерти Католикоса-Патриарха Давида V, 9 ноября 1977 года, решением Священного Синода был назначен Патриаршим Местоблюстителем. 23 декабря 1977 года был избран Католикосом-Патриархом; интронизация Илии состоялась 25 декабря 1977 года.При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1000.При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии - Патриарший собор Святой Троицы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, религия , новости, грузия, католикос-патриарх всея грузии илия ii