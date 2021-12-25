https://sputnik-georgia.ru/20211225/kovid-statistika-gruzii-infitsirovannykh-bolshe-vyzdorovevshikh-menshe-263148608.html

Ковид-статистика Грузии: инфицированных больше, выздоровевших меньше

Ковид-статистика Грузии: инфицированных больше, выздоровевших меньше

На данный момент в Грузии состояние 1 276 пациентов тяжелое, из них 303 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 25.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-25T12:30+0400

2021-12-25T12:30+0400

2021-12-25T12:48+0400

пятая волна

общество

новости

грузия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/13/262218130_0:0:3365:1893_1920x0_80_0_0_7f7a9ccc95e7d7f546a16e289907e2c7.jpg

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 2 090 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались 76 пациентов, сообщает пресс-служба правительства.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 922 707 случаев заболевания коронавирусом, 13 443 человека стали жертвами COVID-19.За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 1 768 человек, с начала пандемии – 878 022.В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 946 новых случаев инфицирования. В регионах ситуация выглядит следующим образом:На данный момент в Грузии 31 216 активных случаев заболевания, 5 157 человек находятся на стационарном лечении. Состояние 1 276 пациентов тяжелое, из них 303 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 977 граждан помещены в ковид-гостиницы. 25 082 человека проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 40 человек, в самоизоляции – 31 410.В Грузии за последние сутки сделано 48 640 тестов на коронавирус: 26 892 – на антиген, 21 748 – ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 24 декабря, составляет 4,30%, за две недели – 6,12%, за семь дней – 5,41%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Новый штамм COVID-19 "омикрон" был зафиксирован в стране 20 декабря 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, коронавирус covid-19