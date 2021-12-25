https://sputnik-georgia.ru/20211225/kovid-statistika-gruzii-infitsirovannykh-bolshe-vyzdorovevshikh-menshe-263148608.html
Ковид-статистика Грузии: инфицированных больше, выздоровевших меньше
Ковид-статистика Грузии: инфицированных больше, выздоровевших меньше
На данный момент в Грузии состояние 1 276 пациентов тяжелое, из них 303 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 25.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-25T12:30+0400
2021-12-25T12:30+0400
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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 2 090 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались 76 пациентов, сообщает пресс-служба правительства.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 922 707 случаев заболевания коронавирусом, 13 443 человека стали жертвами COVID-19.За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 1 768 человек, с начала пандемии – 878 022.В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 946 новых случаев инфицирования. В регионах ситуация выглядит следующим образом:На данный момент в Грузии 31 216 активных случаев заболевания, 5 157 человек находятся на стационарном лечении. Состояние 1 276 пациентов тяжелое, из них 303 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 977 граждан помещены в ковид-гостиницы. 25 082 человека проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 40 человек, в самоизоляции – 31 410.В Грузии за последние сутки сделано 48 640 тестов на коронавирус: 26 892 – на антиген, 21 748 – ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 24 декабря, составляет 4,30%, за две недели – 6,12%, за семь дней – 5,41%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Новый штамм COVID-19 "омикрон" был зафиксирован в стране 20 декабря 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Ковид-статистика Грузии: инфицированных больше, выздоровевших меньше
12:30 25.12.2021 (обновлено: 12:48 25.12.2021)
На данный момент в Грузии состояние 1 276 пациентов тяжелое, из них 303 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 2 090 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались 76 пациентов, сообщает пресс-служба правительства.
Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 922 707 случаев заболевания коронавирусом, 13 443 человека стали жертвами COVID-19.
За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 1 768 человек, с начала пандемии – 878 022.
В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 946 новых случаев инфицирования. В регионах ситуация выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 150
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 25.
На данный момент в Грузии 31 216 активных случаев заболевания, 5 157 человек находятся на стационарном лечении. Состояние 1 276 пациентов тяжелое, из них 303 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 977 граждан помещены в ковид-гостиницы. 25 082 человека проходят курс лечения на дому.
В карантинных пространствах остаются 40 человек, в самоизоляции – 31 410.
В Грузии за последние сутки сделано 48 640 тестов на коронавирус: 26 892 – на антиген, 21 748 – ПЦР-тестов.
Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 24 декабря, составляет 4,30%, за две недели – 6,12%, за семь дней – 5,41%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Новый штамм COVID-19 "омикрон" был зафиксирован в стране 20 декабря 2021 года.
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