Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920
Пятая волна
Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
https://sputnik-georgia.ru/20211225/kovid-statistika-gruzii-infitsirovannykh-bolshe-vyzdorovevshikh-menshe-263148608.html
Ковид-статистика Грузии: инфицированных больше, выздоровевших меньше
Ковид-статистика Грузии: инфицированных больше, выздоровевших меньше
На данный момент в Грузии состояние 1 276 пациентов тяжелое, из них 303 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 25.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-25T12:30+0400
2021-12-25T12:48+0400
пятая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/13/262218130_0:0:3365:1893_1920x0_80_0_0_7f7a9ccc95e7d7f546a16e289907e2c7.jpg
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 2 090 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались 76 пациентов, сообщает пресс-служба правительства.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 922 707 случаев заболевания коронавирусом, 13 443 человека стали жертвами COVID-19.За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 1 768 человек, с начала пандемии – 878 022.В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 946 новых случаев инфицирования. В регионах ситуация выглядит следующим образом:На данный момент в Грузии 31 216 активных случаев заболевания, 5 157 человек находятся на стационарном лечении. Состояние 1 276 пациентов тяжелое, из них 303 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 977 граждан помещены в ковид-гостиницы. 25 082 человека проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 40 человек, в самоизоляции – 31 410.В Грузии за последние сутки сделано 48 640 тестов на коронавирус: 26 892 – на антиген, 21 748 – ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 24 декабря, составляет 4,30%, за две недели – 6,12%, за семь дней – 5,41%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Новый штамм COVID-19 "омикрон" был зафиксирован в стране 20 декабря 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/13/262218130_634:0:3365:2048_1920x0_80_0_0_308c0d52d42bda221e781e5e4a3f5af7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Ковид-статистика Грузии: инфицированных больше, выздоровевших меньше

12:30 25.12.2021 (обновлено: 12:48 25.12.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 25.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
На данный момент в Грузии состояние 1 276 пациентов тяжелое, из них 303 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 2 090 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались 76 пациентов, сообщает пресс-служба правительства.
Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 922 707 случаев заболевания коронавирусом, 13 443 человека стали жертвами COVID-19.
За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 1 768 человек, с начала пандемии – 878 022.
В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 946 новых случаев инфицирования. В регионах ситуация выглядит следующим образом:
Имерети – 309
Аджария – 155
Самегрело - Земо Сванети – 150
Кахети – 131
Шида Картли – 115
Квемо Картли – 93
Гурия – 74
Мцхета-Мтианети – 66
Самцхе-Джавахети – 26
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 25.
На данный момент в Грузии 31 216 активных случаев заболевания, 5 157 человек находятся на стационарном лечении. Состояние 1 276 пациентов тяжелое, из них 303 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 977 граждан помещены в ковид-гостиницы. 25 082 человека проходят курс лечения на дому.
В карантинных пространствах остаются 40 человек, в самоизоляции – 31 410.
В Грузии за последние сутки сделано 48 640 тестов на коронавирус: 26 892 – на антиген, 21 748 – ПЦР-тестов.
Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 24 декабря, составляет 4,30%, за две недели – 6,12%, за семь дней – 5,41%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Новый штамм COVID-19 "омикрон" был зафиксирован в стране 20 декабря 2021 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:24Новогодняя деревня в Тбилиси: центр столицы Грузии преобразился - видео
14:04В ВОЗ рассказали, может ли Санта-Клаус заразиться коронавирусом
13:31Грузинская полиция выявила девять фактов хранения оружия и боеприпасов в стране
13:00МВД Грузии уничтожило наркотики на сумму более 12 млн долларов
12:30Ковид-статистика Грузии: инфицированных больше, выздоровевших меньше
12:01Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии
11:30Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для легковых автомобилей
10:56Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 090
10:32Католикоса-Патриарха всея Грузии поздравили с 44-й годовщиной его интронизации
09:36Курс лари на субботу – 3,0774 GEL/$1
09:01Вниманию туристов! Горнолыжные курорты открываются в Грузии
01:30Погода на Новый год в Тбилиси
01:02Протесты против ковид-запретов у клуба Bassiani в Тбилиси - видео
00:04Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с РФ закрыта уже четвертый день
ВчераНазвана дата избрания нового председателя парламента Грузии
ВчераТарифы на вывоз мусора повысятся в Тбилиси
ВчераКучава покидает не только пост спикера, но и парламент Грузии
ВчераЧисло выявленных случаев "омикрон" в Грузии выросло до 48
ВчераПротивники ЛГБТ провели акцию в Тбилиси с требованием освободить единомышленников
ВчераОлимпийский комитет Грузии назвал лучших спортсменов года