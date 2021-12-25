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МВД Грузии уничтожило наркотики на сумму более 12 млн долларов

МВД Грузии уничтожило наркотики на сумму более 12 млн долларов

Изъятые в качестве вещдоков вещества уничтожены в высокотемпературной печи в присутствии членов специальной комиссии МВД 25.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-25T13:00+0400

2021-12-25T13:00+0400

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. МВД Грузии уничтожило наркотики, изъятые из незаконного оборота, на сумму более 37 миллионов лари (12 млн долларов).Сотрудники департамента экспертов-криминалистов будут постепенно уничтожать наркотики и психоактивные вещества в присутствии членов Специальной постоянной комиссии по решению суда, согласно соответствующему приказу министра внутренних дел.В этом году МВД уничтожило изъятые из незаконной торговли наркотики: 23 килограмма 759 граммов героина, 12 127 таблеток "Субутекс", 9 кг кокаина, 220 граммов "МДМА", 347 граммов метадона, 1 655 кг конопли, 1 015 кг марихуаны, 1 000 содержащих МДМА таблеток, 367 капсул/таблеток "Трамадол", 125 содержащих метадон таблеток, 896 граммов смолы конопли, 229 граммов "Альфа-ПВП", 679 капсул "Прегабалина", 260 граммов нового психоактивного вещества, 580 капсул "Псевдоэфедрина".Сотрудники правоохранительных органов утилизировали изъятые из незаконного оборота наркотики в качестве вещественных доказательств с соблюдением современных стандартов защиты окружающей среды в высокотемпературной печи, отмечается в сообщении МВД.В процессе уничтожения наркотиков присутствовали представители Минздрава и Генпрокуратуры, а также сотрудники МВД.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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