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МВД Грузии уничтожило наркотики на сумму более 12 млн долларов
МВД Грузии уничтожило наркотики на сумму более 12 млн долларов
Изъятые в качестве вещдоков вещества уничтожены в высокотемпературной печи в присутствии членов специальной комиссии МВД 25.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-25T13:00+0400
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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. МВД Грузии уничтожило наркотики, изъятые из незаконного оборота, на сумму более 37 миллионов лари (12 млн долларов).Сотрудники департамента экспертов-криминалистов будут постепенно уничтожать наркотики и психоактивные вещества в присутствии членов Специальной постоянной комиссии по решению суда, согласно соответствующему приказу министра внутренних дел.В этом году МВД уничтожило изъятые из незаконной торговли наркотики: 23 килограмма 759 граммов героина, 12 127 таблеток "Субутекс", 9 кг кокаина, 220 граммов "МДМА", 347 граммов метадона, 1 655 кг конопли, 1 015 кг марихуаны, 1 000 содержащих МДМА таблеток, 367 капсул/таблеток "Трамадол", 125 содержащих метадон таблеток, 896 граммов смолы конопли, 229 граммов "Альфа-ПВП", 679 капсул "Прегабалина", 260 граммов нового психоактивного вещества, 580 капсул "Псевдоэфедрина".Сотрудники правоохранительных органов утилизировали изъятые из незаконного оборота наркотики в качестве вещественных доказательств с соблюдением современных стандартов защиты окружающей среды в высокотемпературной печи, отмечается в сообщении МВД.В процессе уничтожения наркотиков присутствовали представители Минздрава и Генпрокуратуры, а также сотрудники МВД.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, мвд грузии, наркотики

МВД Грузии уничтожило наркотики на сумму более 12 млн долларов

13:00 25.12.2021
© photo: Sputnik / Оleg ZolotoСотрудник ФСКН России по Нижегородской области готовит к уничтожению анаболические стероиды в лесу в Нижнем Новгороде
Сотрудник ФСКН России по Нижегородской области готовит к уничтожению анаболические стероиды в лесу в Нижнем Новгороде - Sputnik Грузия, 1920, 25.12.2021
© photo: Sputnik / Оleg Zoloto
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Изъятые в качестве вещдоков вещества уничтожены в высокотемпературной печи в присутствии членов специальной комиссии МВД
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. МВД Грузии уничтожило наркотики, изъятые из незаконного оборота, на сумму более 37 миллионов лари (12 млн долларов).
Сотрудники департамента экспертов-криминалистов будут постепенно уничтожать наркотики и психоактивные вещества в присутствии членов Специальной постоянной комиссии по решению суда, согласно соответствующему приказу министра внутренних дел.
В этом году МВД уничтожило изъятые из незаконной торговли наркотики: 23 килограмма 759 граммов героина, 12 127 таблеток "Субутекс", 9 кг кокаина, 220 граммов "МДМА", 347 граммов метадона, 1 655 кг конопли, 1 015 кг марихуаны, 1 000 содержащих МДМА таблеток, 367 капсул/таблеток "Трамадол", 125 содержащих метадон таблеток, 896 граммов смолы конопли, 229 граммов "Альфа-ПВП", 679 капсул "Прегабалина", 260 граммов нового психоактивного вещества, 580 капсул "Псевдоэфедрина".
Сотрудники правоохранительных органов утилизировали изъятые из незаконного оборота наркотики в качестве вещественных доказательств с соблюдением современных стандартов защиты окружающей среды в высокотемпературной печи, отмечается в сообщении МВД.
В процессе уничтожения наркотиков присутствовали представители Минздрава и Генпрокуратуры, а также сотрудники МВД.
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