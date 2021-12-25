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Новогодняя деревня в Тбилиси: центр столицы Грузии преобразился - видео
Новогодняя деревня в Тбилиси: центр столицы Грузии преобразился - видео
В центре Тбилиси в новогодние праздники будет действовать большая новогодняя деревня. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как выглядит этот празднично украшенный... 25.12.2021, Sputnik Грузия
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Новогодний рынок, развлекательные шоу-концерты, рождественские инсталляции – мэрия Тбилиси уже опубликовала подробную афишу новогодних мероприятий в столице. Праздничные развлекательные объекты разместили на площади Орбелиани, в парке "Деда эна" и на территории, прилегающей к так называемому Сухому мосту. Новогодняя деревня будет действовать до 14 января.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!"Новогодняя деревня" рассчитана на все возрастные категории и каждый день там будут проводиться различные развлекательные мероприятия, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. В Новогодней деревне будут представлены разнообразные новогодние декорации, инсталляции, синтетический ледовый каток, кинотеатр под открытым небом, гигантская сказочная книга и сказочник, новогодний рынок, точки питания, фестиваль сладостей, детские аттракционы и украшенная елка. В течение дня в новогодней деревне для самых маленьких пройдут шествие Санта-Клауса, детские развлекательные шоу и концерты, а вечером - выступления исполнителей эстрады, музыкальных коллективов и диджеев.
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видео, мультимедиа, новый год, новогодние каникулы, развлечения, видео-новости из грузии, видео

Новогодняя деревня в Тбилиси: центр столицы Грузии преобразился - видео

14:24 25.12.2021
© video: Sputnik / Stringer
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В центре Тбилиси в новогодние праздники будет действовать большая новогодняя деревня. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как выглядит этот празднично украшенный старый район столицы
Новогодний рынок, развлекательные шоу-концерты, рождественские инсталляции – мэрия Тбилиси уже опубликовала подробную афишу новогодних мероприятий в столице. Праздничные развлекательные объекты разместили на площади Орбелиани, в парке "Деда эна" и на территории, прилегающей к так называемому Сухому мосту. Новогодняя деревня будет действовать до 14 января.
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"Новогодняя деревня" рассчитана на все возрастные категории и каждый день там будут проводиться различные развлекательные мероприятия, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
В Новогодней деревне будут представлены разнообразные новогодние декорации, инсталляции, синтетический ледовый каток, кинотеатр под открытым небом, гигантская сказочная книга и сказочник, новогодний рынок, точки питания, фестиваль сладостей, детские аттракционы и украшенная елка.
В течение дня в новогодней деревне для самых маленьких пройдут шествие Санта-Клауса, детские развлекательные шоу и концерты, а вечером - выступления исполнителей эстрады, музыкальных коллективов и диджеев.
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