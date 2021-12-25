https://sputnik-georgia.ru/20211225/novogodnyaya-derevnya-v-tbilisi-tsentr-stolitsy-gruzii-preobrazilsya---video-263150117.html
Новогодняя деревня в Тбилиси: центр столицы Грузии преобразился - видео
Новогодняя деревня в Тбилиси: центр столицы Грузии преобразился - видео
В центре Тбилиси в новогодние праздники будет действовать большая новогодняя деревня. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как выглядит этот празднично украшенный... 25.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-25T14:24+0400
2021-12-25T14:24+0400
2021-12-25T14:24+0400
видео
мультимедиа
новый год
новогодние каникулы
развлечения
видео-новости из грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/19/263150026_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e925c944824a41095eddf8af93e7a14b.jpg
Новогодний рынок, развлекательные шоу-концерты, рождественские инсталляции – мэрия Тбилиси уже опубликовала подробную афишу новогодних мероприятий в столице. Праздничные развлекательные объекты разместили на площади Орбелиани, в парке "Деда эна" и на территории, прилегающей к так называемому Сухому мосту. Новогодняя деревня будет действовать до 14 января.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!"Новогодняя деревня" рассчитана на все возрастные категории и каждый день там будут проводиться различные развлекательные мероприятия, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. В Новогодней деревне будут представлены разнообразные новогодние декорации, инсталляции, синтетический ледовый каток, кинотеатр под открытым небом, гигантская сказочная книга и сказочник, новогодний рынок, точки питания, фестиваль сладостей, детские аттракционы и украшенная елка. В течение дня в новогодней деревне для самых маленьких пройдут шествие Санта-Клауса, детские развлекательные шоу и концерты, а вечером - выступления исполнителей эстрады, музыкальных коллективов и диджеев.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/19/263150026_222:0:1182:720_1920x0_80_0_0_914f7486017dea9e6d689ae7312ac516.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, новый год, новогодние каникулы, развлечения, видео-новости из грузии, видео
Новогодняя деревня в Тбилиси: центр столицы Грузии преобразился - видео
В центре Тбилиси в новогодние праздники будет действовать большая новогодняя деревня. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как выглядит этот празднично украшенный старый район столицы
Новогодний рынок, развлекательные шоу-концерты, рождественские инсталляции – мэрия Тбилиси уже опубликовала подробную афишу новогодних мероприятий в столице. Праздничные развлекательные объекты разместили на площади Орбелиани, в парке "Деда эна" и на территории, прилегающей к так называемому Сухому мосту. Новогодняя деревня будет действовать до 14 января.
"Новогодняя деревня" рассчитана на все возрастные категории и каждый день там будут проводиться различные развлекательные мероприятия, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
В Новогодней деревне будут представлены разнообразные новогодние декорации, инсталляции, синтетический ледовый каток, кинотеатр под открытым небом, гигантская сказочная книга и сказочник, новогодний рынок, точки питания, фестиваль сладостей, детские аттракционы и украшенная елка.
В течение дня в новогодней деревне для самых маленьких пройдут шествие Санта-Клауса, детские развлекательные шоу и концерты, а вечером - выступления исполнителей эстрады, музыкальных коллективов и диджеев.