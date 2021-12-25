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Открыть ночные клубы! Молодежь Грузии против ковид-ограничений - видео
Открыть ночные клубы! Молодежь Грузии против ковид-ограничений - видео
Любители ночных развлечений устроили акцию протеста у входа в тбилисский ночной клуб Bassiani, который, как и другие подобные заведения в Грузии, закрыт из-за ковид-ограничений
2021-12-25T01:02+0400
2021-12-25T01:02+0400
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Участники акции заявляли, что требуют снять запрет на работу ночных клубов. "В клубы ходит менее чем один процент населения Грузии, это совсем немного", - заявил журналистам один из активистов и участников акции Тато Гетия. По его словам, риск-группа любителей ночных развлечений совсем небольшая, в то время, когда в стране есть куда более посещаемые места, где люди массово не соблюдают ограничения в период пандемии.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!По призыву активистов в соцсетях у входа в ночной клуб Bassiani собралось около 200 человек. Часть собравшихся провела там несколько часов на морозе, хоть охрана заведения включила рефлекторы у входа. Кто-то из участников протеста уходил, но подходили другие люди. Они не хотели позволить войти в помещения клуба представителям инспекции тбилисской мэрии. Уже почти два года ночным клубам в Грузии запрещено работать из-за коронавируса.
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общество, видео, мультимедиа, молодежь, видео-новости из грузии, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса, видео

Открыть ночные клубы! Молодежь Грузии против ковид-ограничений - видео

01:02 25.12.2021
© video: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Любители ночных развлечений устроили акцию протеста у входа в тбилисский ночной клуб Bassiani, который, как и другие подобные заведения в Грузии, закрыт из-за ковид-ограничений. Смотрите в видео, как проходила акция
Участники акции заявляли, что требуют снять запрет на работу ночных клубов. "В клубы ходит менее чем один процент населения Грузии, это совсем немного", - заявил журналистам один из активистов и участников акции Тато Гетия. По его словам, риск-группа любителей ночных развлечений совсем небольшая, в то время, когда в стране есть куда более посещаемые места, где люди массово не соблюдают ограничения в период пандемии.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
По призыву активистов в соцсетях у входа в ночной клуб Bassiani собралось около 200 человек. Часть собравшихся провела там несколько часов на морозе, хоть охрана заведения включила рефлекторы у входа. Кто-то из участников протеста уходил, но подходили другие люди. Они не хотели позволить войти в помещения клуба представителям инспекции тбилисской мэрии.
Уже почти два года ночным клубам в Грузии запрещено работать из-за коронавируса.
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