https://sputnik-georgia.ru/20211225/parlament-rassmotrit-novuyu-amnistiyu-dlya-osuzhdennykh-263153077.html

Парламент рассмотрит новую амнистию для осужденных

Парламент рассмотрит новую амнистию для осужденных

Таким образом государство хочет восполнить заключенным тот период, когда они находились в полной изоляции от семей и родных в период жесткого локдауна из-за... 25.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-25T18:01+0400

2021-12-25T18:01+0400

2021-12-25T18:01+0400

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе предложил парламенту провести амнистию для заключенных Грузии, сообщает Первый канал.По данным телеканала, законопроект будет зарегистрирован на ближайшем заседании парламента и коснется дел заключенных, находящихся на рассмотрении судов в период с 5 марта по 25 мая 2020 года и с 28 ноября 2020 года по 1 января 2021 года.Согласно ему, для заключенных, чьи дела рассматривались в этот период, срок отбывания наказания по приговору будет отличаться от обычного.В частности, депутат предлагает пересчитать срок отбывания наказания с учетом предварительного заключения по схеме: четыре дня предварительного заключения равны пяти дням лишения свободы. В Грузии срок предварительного заключения входит в срок итогового приговора.По словам депутата, таким образом государство восполнит заключенным тот период, когда они находились в полной изоляции от семей и родных в период жесткого локдауна из-за коронавируса. Однако такую компенсацию не получат лица, осужденные за убийства, нечеловеческое обращение, должностные и сексуальные преступления.Также законопроект предполагает амнистию для осужденных бессрочно за преступления, совершенные до 1 января 2004 года. В этом случае заключенные смогут выйти условно-досрочно или потребовать смягчения приговора. Подробности инициативы станут известны уже на следующей неделе, когда депутаты парламента приступят к их рассмотрению.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, парламент грузии, амнистия