https://sputnik-georgia.ru/20211225/prezident-gruzii-privilas-buster-dozoy-ot-koronavirusa-263155683.html

Президент Грузии привилась от коронавируса бустер-дозой

Президент Грузии привилась от коронавируса бустер-дозой

В Грузии третья доза вакцины от коронавируса допускается для всех лиц, начиная с 18 лет, препаратом Pfizer 25.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-25T21:01+0400

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саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Президент Грузии Cаломе Зурабишвили привилась третьей (бустерной) дозой вакцины от коронавируса в одной из клиник города."Кто может сделать бустер-дозу и когда? Люди, прошедшие курс вакцинации любой вакциной, через три месяца", – написала Зурабишвили в комментарии к видео на странице в соцсети Facebook.Совет иммунизации при Минздраве Грузии 9 ноября принял решение снизить возрастное ограничение на бустер-дозу – в Грузии третья доза вакцины от коронавируса допускается для всех лиц, начиная с 18 лет, препаратом Pfizer. До того бустер-доза допускалась для лиц старше 50 лет и групп риска.К этому времени в стране сделано 2 454 879 прививок от COVID-19, за последние сутки вакцинировались 11 808 человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, саломе зурабишвили