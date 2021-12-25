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Президент Грузии привилась от коронавируса бустер-дозой
Президент Грузии привилась от коронавируса бустер-дозой
В Грузии третья доза вакцины от коронавируса допускается для всех лиц, начиная с 18 лет, препаратом Pfizer 25.12.2021, Sputnik Грузия
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саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Президент Грузии Cаломе Зурабишвили привилась третьей (бустерной) дозой вакцины от коронавируса в одной из клиник города."Кто может сделать бустер-дозу и когда? Люди, прошедшие курс вакцинации любой вакциной, через три месяца", – написала Зурабишвили в комментарии к видео на странице в соцсети Facebook.Совет иммунизации при Минздраве Грузии 9 ноября принял решение снизить возрастное ограничение на бустер-дозу – в Грузии третья доза вакцины от коронавируса допускается для всех лиц, начиная с 18 лет, препаратом Pfizer. До того бустер-доза допускалась для лиц старше 50 лет и групп риска.К этому времени в стране сделано 2 454 879 прививок от COVID-19, за последние сутки вакцинировались 11 808 человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, саломе зурабишвили

Президент Грузии привилась от коронавируса бустер-дозой

21:01 25.12.2021 (обновлено: 21:39 25.12.2021)
© photo: Sputnik / StringerСаломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили - Sputnik Грузия, 1920, 25.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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В Грузии третья доза вакцины от коронавируса допускается для всех лиц, начиная с 18 лет, препаратом Pfizer
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Президент Грузии Cаломе Зурабишвили привилась третьей (бустерной) дозой вакцины от коронавируса в одной из клиник города.
"Кто может сделать бустер-дозу и когда? Люди, прошедшие курс вакцинации любой вакциной, через три месяца", – написала Зурабишвили в комментарии к видео на странице в соцсети Facebook.
Совет иммунизации при Минздраве Грузии 9 ноября принял решение снизить возрастное ограничение на бустер-дозу – в Грузии третья доза вакцины от коронавируса допускается для всех лиц, начиная с 18 лет, препаратом Pfizer. До того бустер-доза допускалась для лиц старше 50 лет и групп риска.
К этому времени в стране сделано 2 454 879 прививок от COVID-19, за последние сутки вакцинировались 11 808 человек.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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