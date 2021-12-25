https://sputnik-georgia.ru/20211225/v-gruzii-khotyat-uprazdnit-sluzhbu-gosudarstvennogo-inspektora-263153897.html
В Грузии хотят упразднить Службу государственного инспектора
В Грузии хотят упразднить Службу государственного инспектора
При этом депутаты предлагают расширить следственные полномочия для следственной службы, чтобы она могла заниматься всеми преступлениями, в которых фигурируют... 25.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-25T19:02+0400
2021-12-25T19:02+0400
2021-12-25T19:02+0400
новости
грузия
служба государственного инспектора
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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. В Грузии планируется упразднение Службы государственного инспектора, с подобной инициативой выступили депутаты правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", сообщает телеканал "Рустави 2".По инициативе депутатов вместо Службы госинспектора в Грузии появится два ведомства Специальная следственная служба и Служба по защите персональных данных.Специальная следственная служба будет заниматься расследованием преступлений чиновников, а Служба по защите персональных данных будет контролировать все вопросы, связанные с обработкой личных данных и вопрос тайных следственных действий, в том числе прослушки.На сегодняшний день все эти функции объединены в Службе госинспектора.При этом депутаты предлагают расширить следственные полномочия для следственной службы, чтобы она могла заниматься всеми преступлениями, в которых фигурируют госслужащие.Закон о создании Службы государственного инспектора был принят в 2018 году. Новое ведомство взяло на себя обязанности по защите личных данных, а также расследованию определенных видов преступлений.Следственный орган Службы государственного инспектора расследует дела, связанные с пытками, бесчеловечным обращением, угрозой пыток, унизительным обращением со стороны представителей органов правопорядка и чиновников, а также приравненных к ним лиц.Кроме того, в компетенцию Службы входит расследование случаев превышения и злоупотребления служебными полномочиями, совершенных с применением силы или оружия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, служба государственного инспектора
В Грузии хотят упразднить Службу государственного инспектора
При этом депутаты предлагают расширить следственные полномочия для следственной службы, чтобы она могла заниматься всеми преступлениями, в которых фигурируют госслужащие
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik.
В Грузии планируется упразднение Службы государственного инспектора, с подобной инициативой выступили депутаты правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", сообщает телеканал "Рустави 2"
.
По инициативе депутатов вместо Службы госинспектора в Грузии появится два ведомства Специальная следственная служба и Служба по защите персональных данных.
Специальная следственная служба будет заниматься расследованием преступлений чиновников, а Служба по защите персональных данных будет контролировать все вопросы, связанные с обработкой личных данных и вопрос тайных следственных действий, в том числе прослушки.
На сегодняшний день все эти функции объединены в Службе госинспектора.
При этом депутаты предлагают расширить следственные полномочия для следственной службы, чтобы она могла заниматься всеми преступлениями, в которых фигурируют госслужащие.
Закон о создании Службы государственного инспектора был принят в 2018 году. Новое ведомство взяло на себя обязанности по защите личных данных, а также расследованию определенных видов преступлений.
Следственный орган Службы государственного инспектора расследует дела, связанные с пытками, бесчеловечным обращением, угрозой пыток, унизительным обращением со стороны представителей органов правопорядка и чиновников, а также приравненных к ним лиц.
Кроме того, в компетенцию Службы входит расследование случаев превышения и злоупотребления служебными полномочиями, совершенных с применением силы или оружия.
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