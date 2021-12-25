https://sputnik-georgia.ru/20211225/v-gruzii-khotyat-uprazdnit-sluzhbu-gosudarstvennogo-inspektora-263153897.html

В Грузии хотят упразднить Службу государственного инспектора

В Грузии хотят упразднить Службу государственного инспектора

При этом депутаты предлагают расширить следственные полномочия для следственной службы, чтобы она могла заниматься всеми преступлениями, в которых фигурируют... 25.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-25T19:02+0400

2021-12-25T19:02+0400

2021-12-25T19:02+0400

новости

грузия

служба государственного инспектора

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0b/261976651_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_5829d0221c7f3a94e443013c7bb27eab.jpg

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. В Грузии планируется упразднение Службы государственного инспектора, с подобной инициативой выступили депутаты правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", сообщает телеканал "Рустави 2".По инициативе депутатов вместо Службы госинспектора в Грузии появится два ведомства Специальная следственная служба и Служба по защите персональных данных.Специальная следственная служба будет заниматься расследованием преступлений чиновников, а Служба по защите персональных данных будет контролировать все вопросы, связанные с обработкой личных данных и вопрос тайных следственных действий, в том числе прослушки.На сегодняшний день все эти функции объединены в Службе госинспектора.При этом депутаты предлагают расширить следственные полномочия для следственной службы, чтобы она могла заниматься всеми преступлениями, в которых фигурируют госслужащие.Закон о создании Службы государственного инспектора был принят в 2018 году. Новое ведомство взяло на себя обязанности по защите личных данных, а также расследованию определенных видов преступлений.Следственный орган Службы государственного инспектора расследует дела, связанные с пытками, бесчеловечным обращением, угрозой пыток, унизительным обращением со стороны представителей органов правопорядка и чиновников, а также приравненных к ним лиц.Кроме того, в компетенцию Службы входит расследование случаев превышения и злоупотребления служебными полномочиями, совершенных с применением силы или оружия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, служба государственного инспектора