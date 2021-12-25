https://sputnik-georgia.ru/20211225/v-gruzii-vyyavili-11-faktov-nezakonnoy-vyrubki-elok-v-preddverii-novogo-goda-263150564.html

В Грузии выявили 11 фактов незаконной вырубки елок в преддверии Нового года

В Грузии выявили 11 фактов незаконной вырубки елок в преддверии Нового года

Если ущерб, нанесенный окружающей среде, превысит 325 долларов, то нарушителю будет грозить уголовное наказание

2021-12-25T15:01+0400

2021-12-25T15:01+0400

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Сотрудники департамента окружающей среды Минприроды выявили 11 фактов незаконной добычи саженцев и веток елок и их транспортировки.По данным департамента, восемь фактов транспортировки еловых и сосновых веток были выявлены в высокогорной Аджарии в селе Эргери Хелвачаурского района.В селе Первого мая в районе Хоби (регион Самегрело - Земо Сванети) гражданин перевозил 31 саженец елки, которые были добыты незаконным путем.Еще один факт был выявлен в регионе Самцхе-Джавахети, где гражданин обрезал сосновые ветки и перевозил их в другое место.В регионе Мцхета-Мтианети же сотрудники департамента обнаружили в машине одного из граждан 40 елок, на которые не было документации, отмечается в сообщении.За подобные факты в Грузии предусмотрен штраф в размере от 200 до 2 тысяч лари (от 60 до 600 долларов), к которому добавляется обязательство по возмещению ущерба, нанесенного окружающей среде. Если же ущерб превышает тысячу лари нарушителю грозит уголовное наказание.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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