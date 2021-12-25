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В Тбилиси продолжают сносить незаконные постройки
В Тбилиси продолжают сносить незаконные постройки
За счет сноса частных гаражей в столице уже обустроено 34 новых сквера, и высвобождены площади для пяти новых парков 25.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-25T16:30+0400
2021-12-25T16:30+0400
2021-12-25T16:30+0400
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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Сотрудники мэрии Тбилиси разрушили незаконно построенные гаражи и навесы в районе Варкетили, сообщает муниципальная инспекция мэрии столицы.По данным инспекции, проведенное исследование выявило факт незаконных построек на улице Борцов за единство Грузии в районе Варкетили, где планировалось разбить сквер.В соответствии с законодательством, все незаконные постройки были разрушены.В муниципальной службе отмечают, что еще шесть гаражей на той же территории снесли по просьбе жителей района, чтобы расширить сквер.Для городского правительства создание и восстановление рекреационных зон – одно из приоритетных направлений. За последние три года в столице были проведены восстановительные работы во многих столичных парках и скверах.За счет сноса частных гаражей в столице уже обустроено 34 новых сквера, и высвобождены площади для пяти новых парков.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия
В Тбилиси продолжают сносить незаконные постройки
За счет сноса частных гаражей в столице уже обустроено 34 новых сквера, и высвобождены площади для пяти новых парков
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Сотрудники мэрии Тбилиси разрушили незаконно построенные гаражи и навесы в районе Варкетили, сообщает муниципальная инспекция мэрии столицы.
По данным инспекции, проведенное исследование выявило факт незаконных построек на улице Борцов за единство Грузии в районе Варкетили, где планировалось разбить сквер.
В соответствии с законодательством, все незаконные постройки были разрушены.
В муниципальной службе отмечают
, что еще шесть гаражей на той же территории снесли по просьбе жителей района, чтобы расширить сквер.
Для городского правительства создание и восстановление рекреационных зон – одно из приоритетных направлений. За последние три года в столице были проведены восстановительные работы во многих столичных парках и скверах.
За счет сноса частных гаражей в столице уже обустроено 34 новых сквера, и высвобождены площади для пяти новых парков.
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