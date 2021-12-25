Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211225/v-tbilisi-prodolzhayut-snosit-nezakonnye-postroyki-263151683.html
В Тбилиси продолжают сносить незаконные постройки
В Тбилиси продолжают сносить незаконные постройки
За счет сноса частных гаражей в столице уже обустроено 34 новых сквера, и высвобождены площади для пяти новых парков 25.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-25T16:30+0400
2021-12-25T16:30+0400
происшествия
новости
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/12/262170180_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_3084958dffb54a80e038f865d59dd14f.jpg
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Сотрудники мэрии Тбилиси разрушили незаконно построенные гаражи и навесы в районе Варкетили, сообщает муниципальная инспекция мэрии столицы.По данным инспекции, проведенное исследование выявило факт незаконных построек на улице Борцов за единство Грузии в районе Варкетили, где планировалось разбить сквер.В соответствии с законодательством, все незаконные постройки были разрушены.В муниципальной службе отмечают, что еще шесть гаражей на той же территории снесли по просьбе жителей района, чтобы расширить сквер.Для городского правительства создание и восстановление рекреационных зон – одно из приоритетных направлений. За последние три года в столице были проведены восстановительные работы во многих столичных парках и скверах.За счет сноса частных гаражей в столице уже обустроено 34 новых сквера, и высвобождены площади для пяти новых парков.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/12/262170180_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3d10f6255cebec284fa1ed1a45e9dfd0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, новости, грузия

В Тбилиси продолжают сносить незаконные постройки

16:30 25.12.2021
© photo: Sputnik / StringerАварийный пятиэтажный дом с пристройками в Батуми близ рынка Хопа
Аварийный пятиэтажный дом с пристройками в Батуми близ рынка Хопа - Sputnik Грузия, 1920, 25.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
За счет сноса частных гаражей в столице уже обустроено 34 новых сквера, и высвобождены площади для пяти новых парков
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Сотрудники мэрии Тбилиси разрушили незаконно построенные гаражи и навесы в районе Варкетили, сообщает муниципальная инспекция мэрии столицы.
По данным инспекции, проведенное исследование выявило факт незаконных построек на улице Борцов за единство Грузии в районе Варкетили, где планировалось разбить сквер.
В соответствии с законодательством, все незаконные постройки были разрушены.
В муниципальной службе отмечают, что еще шесть гаражей на той же территории снесли по просьбе жителей района, чтобы расширить сквер.
Для городского правительства создание и восстановление рекреационных зон – одно из приоритетных направлений. За последние три года в столице были проведены восстановительные работы во многих столичных парках и скверах.
За счет сноса частных гаражей в столице уже обустроено 34 новых сквера, и высвобождены площади для пяти новых парков.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:31Папа римский выступил с рождественским посланием
17:00Для кого не подорожает проезд в общественном транспорте Тбилиси?
16:30В Тбилиси продолжают сносить незаконные постройки
16:01Грузия и Турция завершили переговоры о снижении торговых тарифов на сельхозпродукцию
15:30Талибы запретили музыку в машинах, пишут СМИ
15:01В Грузии выявили 11 фактов незаконной вырубки елок в преддверии Нового года
14:35Массовая голодовка у офиса "Нацдвижения": последние новости
14:24Новогодняя деревня в Тбилиси: центр столицы Грузии преобразился – видео
14:04В ВОЗ рассказали, может ли Санта-Клаус заразиться коронавирусом
13:31Грузинская полиция выявила девять фактов хранения оружия и боеприпасов в стране
13:00МВД Грузии уничтожило наркотики на сумму более 12 млн долларов
12:30Ковид-статистика Грузии: инфицированных больше, выздоровевших меньше
12:01Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии
11:30Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для легковых автомобилей
10:56Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 090
10:32Католикоса-Патриарха всея Грузии поздравили с 44-й годовщиной его интронизации
09:36Курс лари на субботу – 3,0774 GEL/$1
09:01Вниманию туристов! Горнолыжные курорты открываются в Грузии
01:30Погода на Новый год в Тбилиси
01:02Протесты против ковид-запретов у клуба Bassiani в Тбилиси - видео