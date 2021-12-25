https://sputnik-georgia.ru/20211225/v-tbilisi-vvedut-novyy-tip-oplaty-za-parkovku-263154890.html
В Тбилиси введут новый тип оплаты за парковку
В Тбилиси введут новый тип оплаты за парковку
Инициатива уже подготовлена и поступила в совещательный орган Тбилиси – сакребуло 25.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-25T20:30+0400
2021-12-25T20:30+0400
2021-12-25T20:30+0400
экономика
новости
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тбилиси
ираклий хмаладзе
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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Представители бизнес-сектора в 2022 году смогут приобрести абонементы на парковку, заявил вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе.Инициатива уже подготовлена и поступила в совещательный орган Тбилиси – сакребуло."Мы в качестве новшества предлагаем бизнес-сектору несколько пакетов – на день, месяц, на полгода, год. Ими смогут воспользоваться желающие, чтобы не платить за почасовую парковку", – сказал Хмарадзе.По его словам, такие абонементы смогут приобрести организации и частные компании.Для обычных водителей стоимость парковки не изменится – годовой абонемент будет стоить 50 лари, а почасовая парковка – 1 лари.Проект зонально-почасовой парковки начал осуществляться в Тбилиси в 2019 году в двух местах – на улице Коте Апхази (бывшая Леселидзе) и близ площади Орбелиани. Позже система заработала и на других улицах Тбилиси.Граждане, проживающие в радиусе 100 метров от парковочного места, или те, кто владеет недвижимостью в этом районе, имеют право на бесплатную парковку для двух транспортных средств. Кроме того, парковкой могут бесплатно пользоваться люди с ограниченными физическими возможностями и владельцы электромобилей.Для использования зональной парковки гражданам необходимо скачать мобильное приложение Tbilisi Parking с помощью Play Store или Apple Store. В приложение включена карта, на которой номерами обозначены все пункты зональной парковки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, тбилиси, ираклий хмаладзе
В Тбилиси введут новый тип оплаты за парковку
Инициатива уже подготовлена и поступила в совещательный орган Тбилиси – сакребуло
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Представители бизнес-сектора в 2022 году смогут приобрести абонементы на парковку, заявил вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе.
Инициатива уже подготовлена и поступила в совещательный орган Тбилиси – сакребуло.
"Мы в качестве новшества предлагаем бизнес-сектору несколько пакетов – на день, месяц, на полгода, год. Ими смогут воспользоваться желающие, чтобы не платить за почасовую парковку", – сказал Хмарадзе.
По его словам, такие абонементы смогут приобрести организации и частные компании.
Для обычных водителей стоимость парковки не изменится – годовой абонемент будет стоить 50 лари, а почасовая парковка – 1 лари.
Проект зонально-почасовой парковки начал осуществляться в Тбилиси в 2019 году в двух местах – на улице Коте Апхази (бывшая Леселидзе) и близ площади Орбелиани. Позже система заработала и на других улицах Тбилиси.
Граждане, проживающие в радиусе 100 метров от парковочного места, или те, кто владеет недвижимостью в этом районе, имеют право на бесплатную парковку для двух транспортных средств. Кроме того, парковкой могут бесплатно пользоваться люди с ограниченными физическими возможностями и владельцы электромобилей.
Для использования зональной парковки гражданам необходимо скачать мобильное приложение Tbilisi Parking с помощью Play Store или Apple Store. В приложение включена карта, на которой номерами обозначены все пункты зональной парковки.
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