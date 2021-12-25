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Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с РФ закрыта уже четвертый день
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с РФ закрыта уже четвертый день
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией
2021-12-25T00:04+0400
2021-12-25T00:04+0400
2021-12-25T00:05+0400
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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Центральная автомагистраль, ведущая в направлении границы Грузии с Россией, все еще закрыта – очистительные работы продолжаются в непрерывном режиме, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.На данный момент лавиноопасный участок только на 102-105 километре и сокращен до трех километров.Очистительные работы на отрезке Гудаури-Коби в параллельном режиме проводятся с обеих сторон. С одной стороны, работы продолжаются от 93 до 102 километра, а с другой – на 107-105 километре.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с РФ закрыта уже четвертый день
00:04 25.12.2021 (обновлено: 00:05 25.12.2021)
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik.
Центральная автомагистраль, ведущая в направлении границы Грузии с Россией, все еще закрыта – очистительные работы продолжаются в непрерывном режиме, говорится в сообщении на сайте
департамента автомобильных дорог.
По данным Национального агентства окружающей среды, на 99-102 километре дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс опасность схода лавин низкая и там ведение очистительных работ возможно. Речь идет об отрезке, начиная с Гудаури до входа в первый тоннель.
На данный момент лавиноопасный участок только на 102-105 километре и сокращен до трех километров.
Очистительные работы на отрезке Гудаури-Коби в параллельном режиме проводятся с обеих сторон. С одной стороны, работы продолжаются от 93 до 102 километра, а с другой – на 107-105 километре.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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