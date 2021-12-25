https://sputnik-georgia.ru/20211225/verkhniy-lars-segodnya-doroga-otkryta-dlya-legkovykh-avtomobiley-263148327.html

Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для легковых автомобилей

Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для легковых автомобилей

Движение будет осуществляться под контролем и координацией патрульной полиции 25.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. На участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс открыто движение для легковых автомобилей, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.В результате непрерывных работ по очистке восстановлено движение легкового транспорта на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, однако сохраняется запрет на движение трейлеров из-за снегопада и гололеда.Как говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды, движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби будет осуществляться в режиме нон-стоп только через лавинозащитные тоннели.Движение будет осуществляться под контролем и координацией патрульной полиции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, верхний ларс