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Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для легковых автомобилей
Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для легковых автомобилей
Движение будет осуществляться под контролем и координацией патрульной полиции 25.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-25T11:30+0400
2021-12-25T11:30+0400
2021-12-25T11:46+0400
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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. На участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс открыто движение для легковых автомобилей, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.В результате непрерывных работ по очистке восстановлено движение легкового транспорта на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, однако сохраняется запрет на движение трейлеров из-за снегопада и гололеда.Как говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды, движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби будет осуществляться в режиме нон-стоп только через лавинозащитные тоннели.Движение будет осуществляться под контролем и координацией патрульной полиции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, верхний ларс
Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для легковых автомобилей
11:30 25.12.2021 (обновлено: 11:46 25.12.2021)
Движение будет осуществляться под контролем и координацией патрульной полиции
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. На участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс открыто движение для легковых автомобилей, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.
В результате непрерывных работ по очистке восстановлено движение легкового транспорта на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, однако сохраняется запрет на движение трейлеров из-за снегопада и гололеда.
Как говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды, движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби будет осуществляться в режиме нон-стоп только через лавинозащитные тоннели.
Движение будет осуществляться под контролем и координацией патрульной полиции.
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