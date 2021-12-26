https://sputnik-georgia.ru/20211226/antivaksery-protiv-zelenogo-statusa-i-kovid-ogranicheniy-v-gruzii---video-263168609.html

Антиваксеры против "зеленого статуса" и ковид-ограничений в Грузии - видео

Антиваксеры против "зеленого статуса" и ковид-ограничений в Грузии - видео

Противники "зеленых паспортов", "зеленого статуса" и ограничений из-за пандемии коронавируса продолжают акции протеста в Грузии. Смотрите в видео Sputnik, как... 26.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-26T22:41+0400

2021-12-26T22:41+0400

2021-12-26T22:41+0400

видео

мультимедиа

вакцинация от коронавируса

акции протеста

видео-новости из грузии

ограничения из-за коронавируса

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Традиционное воскресное шествие прошло по проспекту Руставели до здания правительственной администрации. Участники акции держали в руках барабаны с изображением главных эпидемиологов - Амирана Гамкрелидзе и Пааты Имнадзе. Главным требованием собравшихся была отмена ковид-паспортов, действующих с 1 декабря.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Акции против "зеленых паспортов" проходят в разных городах Грузии с конца ноября. Действующий с начала декабря в стране "зеленый статус" до сих пор вызывает протесты определенной группы людей, которые не хотят делать прививки от коронавируса и сопротивляются вводимым ограничениям."Зеленый статус" дает право входа в рестораны, отели, музеи, театры, кинозалы и ряд других заведений и посещать различные мероприятия. "Зеленый статус" присваивается не только тем, кто сделал вакцину против коронавируса, но и тем, кто приобрел иммунитет после заражения COVID-19 или сделал ПЦР-тест. В последнем случае "зеленый статус" присваивается на трое суток. А если сделать быстрый тест, то на сутки.

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