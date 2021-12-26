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Антиваксеры против "зеленого статуса" и ковид-ограничений в Грузии - видео
Антиваксеры против "зеленого статуса" и ковид-ограничений в Грузии - видео
Противники "зеленых паспортов", "зеленого статуса" и ограничений из-за пандемии коронавируса продолжают акции протеста в Грузии. Смотрите в видео Sputnik, как... 26.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-26T22:41+0400
2021-12-26T22:41+0400
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Традиционное воскресное шествие прошло по проспекту Руставели до здания правительственной администрации. Участники акции держали в руках барабаны с изображением главных эпидемиологов - Амирана Гамкрелидзе и Пааты Имнадзе. Главным требованием собравшихся была отмена ковид-паспортов, действующих с 1 декабря.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Акции против "зеленых паспортов" проходят в разных городах Грузии с конца ноября. Действующий с начала декабря в стране "зеленый статус" до сих пор вызывает протесты определенной группы людей, которые не хотят делать прививки от коронавируса и сопротивляются вводимым ограничениям."Зеленый статус" дает право входа в рестораны, отели, музеи, театры, кинозалы и ряд других заведений и посещать различные мероприятия. "Зеленый статус" присваивается не только тем, кто сделал вакцину против коронавируса, но и тем, кто приобрел иммунитет после заражения COVID-19 или сделал ПЦР-тест. В последнем случае "зеленый статус" присваивается на трое суток. А если сделать быстрый тест, то на сутки.
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видео, мультимедиа, вакцинация от коронавируса, акции протеста, видео-новости из грузии, ограничения из-за коронавируса, видео

Антиваксеры против "зеленого статуса" и ковид-ограничений в Грузии - видео

22:41 26.12.2021
© video: Sputnik / Stringer
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Противники "зеленых паспортов", "зеленого статуса" и ограничений из-за пандемии коронавируса продолжают акции протеста в Грузии. Смотрите в видео Sputnik, как в центре Тбилиси состоялось новое протестное шествие
Традиционное воскресное шествие прошло по проспекту Руставели до здания правительственной администрации. Участники акции держали в руках барабаны с изображением главных эпидемиологов - Амирана Гамкрелидзе и Пааты Имнадзе. Главным требованием собравшихся была отмена ковид-паспортов, действующих с 1 декабря.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Акции против "зеленых паспортов" проходят в разных городах Грузии с конца ноября. Действующий с начала декабря в стране "зеленый статус" до сих пор вызывает протесты определенной группы людей, которые не хотят делать прививки от коронавируса и сопротивляются вводимым ограничениям.
"Зеленый статус" дает право входа в рестораны, отели, музеи, театры, кинозалы и ряд других заведений и посещать различные мероприятия. "Зеленый статус" присваивается не только тем, кто сделал вакцину против коронавируса, но и тем, кто приобрел иммунитет после заражения COVID-19 или сделал ПЦР-тест. В последнем случае "зеленый статус" присваивается на трое суток. А если сделать быстрый тест, то на сутки.
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