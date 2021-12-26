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Бывшего мэра Поти отправили в тюрьму на восемь лет

Бывшего мэра Поти отправили в тюрьму на восемь лет

Вместе с мэром различные сроки лишения свободы получили и другие чиновники мэрии 26.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-26T13:34+0400

2021-12-26T13:34+0400

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Бывший мэр Поти Ираклий Какулия по решению Зугдидского городского суда был приговорен к восьми годам лишения свободы.По данным следствия, в 2015 и 2017 годах мэрия Поти оформила два договора, которые предусматривали выполнение восстановительных работ на прибрежной линии в районе Малтаква. В расчетные документы вносились завышенные данные об объеме выполненных работ, в результате чего присваивались государственные средства. Экспертиза установила, что в одном случае было присвоено около 440 тысяч лари (более 153 тысяч долларов), а в другом – около 89 тысяч лари (31 тысяча долларов).Должностные лица мэрии не реагировали на нарушения и подписывали акты приема-сдачи. Тем самым они помогали строительным компаниям присваивать деньги путем мошенничества.Ираклий Какулия был признан виновным в "мошенничестве", " растрате", "получении взятки", "злоупотребление служебными полномочиями".Три сотрудника водораспределительной компании Грузии пойманы на взятке >>Бывшие чиновники мэрии, арестованные вместе с Иралием Какулия - Зураб Куруа, Николоз Григолия и Леван Чочия, также были признаны судом виновными и приговорены к различным срокам лишения свободы.По словам адвоката Ираклия Какулия Эдишера Карчава, решение судьи незаконно и обязательно будет обжаловано.Какулия и его заместители были задержали 8 ноября 2019 года на основании решения суда, а 10 ноября Зугдидский районный суд поместил их под арест на время следствия. 14 февраля всех подсудимых выпустили под залог.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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новости, грузия, поти, зугдидский городской суд, грузия против коррупции