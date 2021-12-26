https://sputnik-georgia.ru/20211226/byvshego-mera-poti-otpravili-v-tyurmu-na-vosem-let-263161800.html
Бывшего мэра Поти отправили в тюрьму на восемь лет
Бывшего мэра Поти отправили в тюрьму на восемь лет
Вместе с мэром различные сроки лишения свободы получили и другие чиновники мэрии 26.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-26T13:34+0400
2021-12-26T13:34+0400
2021-12-26T14:11+0400
новости
грузия
поти
зугдидский городской суд
грузия против коррупции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24010/29/240102992_0:100:2001:1225_1920x0_80_0_0_55a7e698d53c727726eb3b03175041ed.jpg
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Бывший мэр Поти Ираклий Какулия по решению Зугдидского городского суда был приговорен к восьми годам лишения свободы.По данным следствия, в 2015 и 2017 годах мэрия Поти оформила два договора, которые предусматривали выполнение восстановительных работ на прибрежной линии в районе Малтаква. В расчетные документы вносились завышенные данные об объеме выполненных работ, в результате чего присваивались государственные средства. Экспертиза установила, что в одном случае было присвоено около 440 тысяч лари (более 153 тысяч долларов), а в другом – около 89 тысяч лари (31 тысяча долларов).Должностные лица мэрии не реагировали на нарушения и подписывали акты приема-сдачи. Тем самым они помогали строительным компаниям присваивать деньги путем мошенничества.Ираклий Какулия был признан виновным в "мошенничестве", " растрате", "получении взятки", "злоупотребление служебными полномочиями".Три сотрудника водораспределительной компании Грузии пойманы на взятке >>Бывшие чиновники мэрии, арестованные вместе с Иралием Какулия - Зураб Куруа, Николоз Григолия и Леван Чочия, также были признаны судом виновными и приговорены к различным срокам лишения свободы.По словам адвоката Ираклия Какулия Эдишера Карчава, решение судьи незаконно и обязательно будет обжаловано.Какулия и его заместители были задержали 8 ноября 2019 года на основании решения суда, а 10 ноября Зугдидский районный суд поместил их под арест на время следствия. 14 февраля всех подсудимых выпустили под залог.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
поти
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24010/29/240102992_116:0:1883:1325_1920x0_80_0_0_4e386238c9f851dc7d0b9fb6758f5f28.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, поти, зугдидский городской суд, грузия против коррупции
Бывшего мэра Поти отправили в тюрьму на восемь лет
13:34 26.12.2021 (обновлено: 14:11 26.12.2021)
Вместе с мэром различные сроки лишения свободы получили и другие чиновники мэрии
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Бывший мэр Поти Ираклий Какулия по решению Зугдидского городского суда был приговорен к восьми годам лишения свободы.
По данным следствия, в 2015 и 2017 годах мэрия Поти оформила два договора, которые предусматривали выполнение восстановительных работ на прибрежной линии в районе Малтаква. В расчетные документы вносились завышенные данные об объеме выполненных работ, в результате чего присваивались государственные средства. Экспертиза установила, что в одном случае было присвоено около 440 тысяч лари (более 153 тысяч долларов), а в другом – около 89 тысяч лари (31 тысяча долларов).
Должностные лица мэрии не реагировали на нарушения и подписывали акты приема-сдачи. Тем самым они помогали строительным компаниям присваивать деньги путем мошенничества.
Ираклий Какулия был признан виновным в "мошенничестве", " растрате", "получении взятки", "злоупотребление служебными полномочиями".
Бывшие чиновники мэрии, арестованные вместе с Иралием Какулия - Зураб Куруа, Николоз Григолия и Леван Чочия, также были признаны судом виновными и приговорены к различным срокам лишения свободы.
По словам адвоката Ираклия Какулия Эдишера Карчава, решение судьи незаконно и обязательно будет обжаловано.
"В Грузии, и не только Грузии, может быть в международной судебной практике, я имею в виду демократические страны, нет человека, которого можно было бы обвинить во взяточничестве только по показаниям свидетелей. Это неслыханный факт. Мы подадим апелляцию в Кутаисский апелляционный суд и обязательно отменим незаконное решение судьи", - сказал адвокат Эдишер Карчава.
Какулия и его заместители были задержали 8 ноября 2019 года на основании решения суда, а 10 ноября Зугдидский районный суд поместил их под арест на время следствия. 14 февраля всех подсудимых выпустили под залог.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале