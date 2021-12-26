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Черные дыры и бури на Юпитере: лучшие фото космоса уходящего года
Черные дыры и бури на Юпитере: лучшие фото космоса уходящего года
Смотрите в фотоленте Sputnik самые впечатляющие снимки космической тематики из разных уголков планеты за 2021 год 26.12.2021, Sputnik Грузия
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Уходящий год запомнится яркими снимками из космоса, которые отражают не только красоту вселенной, но и человеческую настойчивость, смелость и силу духа в освоении неземных территорий.
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фотоленты, мультимедиа, космос, новости в фотографиях, фото

Черные дыры и бури на Юпитере: лучшие фото космоса уходящего года

11:44 26.12.2021
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Смотрите в фотоленте Sputnik самые впечатляющие снимки космической тематики из разных уголков планеты за 2021 год
Уходящий год запомнится яркими снимками из космоса, которые отражают не только красоту вселенной, но и человеческую настойчивость, смелость и силу духа в освоении неземных территорий.
© photo : ESA/Hubble & NASA, Z. Levay

На снимке запечатлен комплекс туманности Вейл - остаток гигантского взрыва сверхновой звезды. Здесь изображена лишь часть диффузной туманности в созвездии Лебедя, так как всю ее заснять невозможно из-за огромных размеров

На снимке запечатлен комплекс туманности Вейл - остаток гигантского взрыва сверхновой звезды. Здесь изображена лишь часть диффузной туманности в созвездии Лебедя, так как всю ее заснять невозможно из-за огромных размеров - Sputnik Грузия
1/15
© photo : ESA/Hubble & NASA, Z. Levay

На снимке запечатлен комплекс туманности Вейл - остаток гигантского взрыва сверхновой звезды. Здесь изображена лишь часть диффузной туманности в созвездии Лебедя, так как всю ее заснять невозможно из-за огромных размеров

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Полная луна поднимается к облакам над статуей ангела, установленной на вершине Александровской колонны на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Полная луна поднимается к облакам над статуей ангела, установленной на вершине Александровской колонны на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - Sputnik Грузия
2/15
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Полная луна поднимается к облакам над статуей ангела, установленной на вершине Александровской колонны на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

© AFP / Yasser al-Zayyat

Друзья рассматривают Млечный Путь, восходящий в ночном небе пустыни Кувейта в 120 км к северу от столицы

Друзья рассматривают Млечный Путь, восходящий в ночном небе пустыни Кувейта в 120 км к северу от столицы - Sputnik Грузия
3/15
© AFP / Yasser al-Zayyat

Друзья рассматривают Млечный Путь, восходящий в ночном небе пустыни Кувейта в 120 км к северу от столицы

© photo : Twitter account of Thomas Pesquet

Удивительный снимок планеты Земля очень напоминает Марс по цветовой гамме

Удивительный снимок планеты Земля очень напоминает Марс по цветовой гамме - Sputnik Грузия
4/15
© photo : Twitter account of Thomas Pesquet

Удивительный снимок планеты Земля очень напоминает Марс по цветовой гамме

CC BY 2.0 / NASA /JPL-Caltech/ SwRI/MSSS/Kevin M. Gill /

Впечатляющие бури на Юпитере, снятые зондом НАСА

Впечатляющие бури на Юпитере, снятые зондом НАСА - Sputnik Грузия
5/15
CC BY 2.0 / NASA /JPL-Caltech/ SwRI/MSSS/Kevin M. Gill /

Впечатляющие бури на Юпитере, снятые зондом НАСА

© AP Photo / NASA

Изображение космического корабля SpaceX Crew Dragon приближается к международной космической станции

Изображение космического корабля SpaceX Crew Dragon приближается к международной космической станции - Sputnik Грузия
6/15
© AP Photo / NASA

Изображение космического корабля SpaceX Crew Dragon приближается к международной космической станции

© REUTERS / Irakli Gedenidze

Композиция из пяти отдельных фотографий, сделанных с помощью стационарной камеры, на которой видны солнечное пятно и силуэт Международной космической станции

Композиция из пяти отдельных фотографий, сделанных с помощью стационарной камеры, на которой видны солнечное пятно и силуэт Международной космической станции - Sputnik Грузия
7/15
© REUTERS / Irakli Gedenidze

Композиция из пяти отдельных фотографий, сделанных с помощью стационарной камеры, на которой видны солнечное пятно и силуэт Международной космической станции

© photo : ESA/NASA–T. Pesquet/A. Conigli

Коллаж из фотографий ледника Апсала в Патагонии на южноамериканском континенте - снято астронавтом ЕКА Томасом Песке

Коллаж из фотографий ледника Апсала в Патагонии на южноамериканском континенте - снято астронавтом ЕКА Томасом Песке - Sputnik Грузия
8/15
© photo : ESA/NASA–T. Pesquet/A. Conigli

Коллаж из фотографий ледника Апсала в Патагонии на южноамериканском континенте - снято астронавтом ЕКА Томасом Песке

© photo : CC BY-NC-ND 2.0

Австралийское сияние, венчающее горизонт Земли, снятое с космической станции над южной частью Индийского океана между Азией и Антарктикой

Австралийское сияние, венчающее горизонт Земли, снятое с космической станции над южной частью Индийского океана между Азией и Антарктикой - Sputnik Грузия
9/15
© photo : CC BY-NC-ND 2.0

Австралийское сияние, венчающее горизонт Земли, снятое с космической станции над южной частью Индийского океана между Азией и Антарктикой

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк

Запуск ракеты-носителя со стартового комплекса "Восток" № 31 на космодроме Байконур в рамках съемки художественного фильма "Вызов"

Запуск ракеты-носителя со стартового комплекса &quot;Восток&quot; № 31 на космодроме Байконур в рамках съемки художественного фильма &quot;Вызов&quot; - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
/
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Запуск ракеты-носителя со стартового комплекса "Восток" № 31 на космодроме Байконур в рамках съемки художественного фильма "Вызов"

© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанк

Снимок самого продолжительного лунного затмения во Владивостоке - большая часть лунного диска приобрела красноватый оттенок

Снимок самого продолжительного лунного затмения во Владивостоке - большая часть лунного диска приобрела красноватый оттенок - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov
/
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Снимок самого продолжительного лунного затмения во Владивостоке - большая часть лунного диска приобрела красноватый оттенок

© photo : NASA/CXC/SAO/Adam Block/Mount Lemmon SkyCenter/University of Arizona

Гигантское межпланетное облако из газа и пыли, известное как NGC 6523, в котором рождаются звезды. Находится на расстоянии около 4000 световых лет от Земли

Гигантское межпланетное облако из газа и пыли, известное как NGC 6523, в котором рождаются звезды. Находится на расстоянии около 4000 световых лет от Земли - Sputnik Грузия
12/15
© photo : NASA/CXC/SAO/Adam Block/Mount Lemmon SkyCenter/University of Arizona

Гигантское межпланетное облако из газа и пыли, известное как NGC 6523, в котором рождаются звезды. Находится на расстоянии около 4000 световых лет от Земли

© photo : CC BY-NC-ND 2.0

Орбитальный восход солнца, запечатленный на Международной космической станции. Высота - 65 миль над Индийским океаном у побережья Западной Австралии

Орбитальный восход солнца, запечатленный на Международной космической станции. Высота - 65 миль над Индийским океаном у побережья Западной Австралии - Sputnik Грузия
13/15
© photo : CC BY-NC-ND 2.0

Орбитальный восход солнца, запечатленный на Международной космической станции. Высота - 65 миль над Индийским океаном у побережья Западной Австралии

© photo : EHT Collaboration

Изображение телескопа Event Horizon, демонстрирующее поляризованный вид черной дыры M87. Линии обозначают ориентацию поляризации, которая связана с магнитным полем вокруг тени черной дыры

Изображение телескопа Event Horizon, демонстрирующее поляризованный вид черной дыры M87. Линии обозначают ориентацию поляризации, которая связана с магнитным полем вокруг тени черной дыры - Sputnik Грузия
14/15
© photo : EHT Collaboration

Изображение телескопа Event Horizon, демонстрирующее поляризованный вид черной дыры M87. Линии обозначают ориентацию поляризации, которая связана с магнитным полем вокруг тени черной дыры

© photo : NASA/JPL-Caltech

Изображение, полученное с помощью камеры на марсоходе - снято Rover Down-Look

Изображение, полученное с помощью камеры на марсоходе - снято Rover Down-Look - Sputnik Грузия
15/15
© photo : NASA/JPL-Caltech

Изображение, полученное с помощью камеры на марсоходе - снято Rover Down-Look

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