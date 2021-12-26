https://sputnik-georgia.ru/20211226/chernye-dyry-i-buri-na-yupitere-luchshie-foto-kosmosa-ukhodyaschego-goda-263160844.html

Черные дыры и бури на Юпитере: лучшие фото космоса уходящего года

Черные дыры и бури на Юпитере: лучшие фото космоса уходящего года

Смотрите в фотоленте Sputnik самые впечатляющие снимки космической тематики из разных уголков планеты за 2021 год 26.12.2021, Sputnik Грузия

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Уходящий год запомнится яркими снимками из космоса, которые отражают не только красоту вселенной, но и человеческую настойчивость, смелость и силу духа в освоении неземных территорий.

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фотоленты, мультимедиа, космос, новости в фотографиях, фото