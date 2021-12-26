Черные дыры и бури на Юпитере: лучшие фото космоса уходящего года
На снимке запечатлен комплекс туманности Вейл - остаток гигантского взрыва сверхновой звезды. Здесь изображена лишь часть диффузной туманности в созвездии Лебедя, так как всю ее заснять невозможно из-за огромных размеров
На снимке запечатлен комплекс туманности Вейл - остаток гигантского взрыва сверхновой звезды. Здесь изображена лишь часть диффузной туманности в созвездии Лебедя, так как всю ее заснять невозможно из-за огромных размеров
Полная луна поднимается к облакам над статуей ангела, установленной на вершине Александровской колонны на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Полная луна поднимается к облакам над статуей ангела, установленной на вершине Александровской колонны на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Друзья рассматривают Млечный Путь, восходящий в ночном небе пустыни Кувейта в 120 км к северу от столицы
Друзья рассматривают Млечный Путь, восходящий в ночном небе пустыни Кувейта в 120 км к северу от столицы
Удивительный снимок планеты Земля очень напоминает Марс по цветовой гамме
Удивительный снимок планеты Земля очень напоминает Марс по цветовой гамме
Впечатляющие бури на Юпитере, снятые зондом НАСА
Впечатляющие бури на Юпитере, снятые зондом НАСА
Изображение космического корабля SpaceX Crew Dragon приближается к международной космической станции
Изображение космического корабля SpaceX Crew Dragon приближается к международной космической станции
Композиция из пяти отдельных фотографий, сделанных с помощью стационарной камеры, на которой видны солнечное пятно и силуэт Международной космической станции
Композиция из пяти отдельных фотографий, сделанных с помощью стационарной камеры, на которой видны солнечное пятно и силуэт Международной космической станции
Коллаж из фотографий ледника Апсала в Патагонии на южноамериканском континенте - снято астронавтом ЕКА Томасом Песке
Коллаж из фотографий ледника Апсала в Патагонии на южноамериканском континенте - снято астронавтом ЕКА Томасом Песке
Австралийское сияние, венчающее горизонт Земли, снятое с космической станции над южной частью Индийского океана между Азией и Антарктикой
Австралийское сияние, венчающее горизонт Земли, снятое с космической станции над южной частью Индийского океана между Азией и Антарктикой
Запуск ракеты-носителя со стартового комплекса "Восток" № 31 на космодроме Байконур в рамках съемки художественного фильма "Вызов"
Запуск ракеты-носителя со стартового комплекса "Восток" № 31 на космодроме Байконур в рамках съемки художественного фильма "Вызов"
Снимок самого продолжительного лунного затмения во Владивостоке - большая часть лунного диска приобрела красноватый оттенок
Снимок самого продолжительного лунного затмения во Владивостоке - большая часть лунного диска приобрела красноватый оттенок
Гигантское межпланетное облако из газа и пыли, известное как NGC 6523, в котором рождаются звезды. Находится на расстоянии около 4000 световых лет от Земли
Гигантское межпланетное облако из газа и пыли, известное как NGC 6523, в котором рождаются звезды. Находится на расстоянии около 4000 световых лет от Земли
Орбитальный восход солнца, запечатленный на Международной космической станции. Высота - 65 миль над Индийским океаном у побережья Западной Австралии
Орбитальный восход солнца, запечатленный на Международной космической станции. Высота - 65 миль над Индийским океаном у побережья Западной Австралии
Изображение телескопа Event Horizon, демонстрирующее поляризованный вид черной дыры M87. Линии обозначают ориентацию поляризации, которая связана с магнитным полем вокруг тени черной дыры
Изображение телескопа Event Horizon, демонстрирующее поляризованный вид черной дыры M87. Линии обозначают ориентацию поляризации, которая связана с магнитным полем вокруг тени черной дыры
Изображение, полученное с помощью камеры на марсоходе - снято Rover Down-Look
Изображение, полученное с помощью камеры на марсоходе - снято Rover Down-Look