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Число заболевших омикроном в Грузии продолжает расти
Число заболевших омикроном в Грузии продолжает расти
Среди всех зараженных с 20 декабря пять несовершеннолетних, в том числе трехлетний ребенок 26.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-26T09:36+0400
2021-12-26T09:36+0400
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. В Грузии подтвердились еще три случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.Таким образом, число зараженных омикроном в Грузии достигло 51.По словам, Гамкрелидзе, среди зараженных пять несовершеннолетних, в том числе трехлетний ребенок.Первые случаи заражения омикроном в Грузии были выявлены 20 декабря.Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность". На данный момент штамм COVID "омикрон" найден уже в 89 странах мира. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число заболевших омикроном в Грузии продолжает расти

09:36 26.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСкорая помощь 112 едет по вызову
Скорая помощь 112 едет по вызову - Sputnik Грузия, 1920, 26.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Среди всех зараженных с 20 декабря пять несовершеннолетних, в том числе трехлетний ребенок
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. В Грузии подтвердились еще три случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
Таким образом, число зараженных омикроном в Грузии достигло 51.
По словам, Гамкрелидзе, среди зараженных пять несовершеннолетних, в том числе трехлетний ребенок.
Первые случаи заражения омикроном в Грузии были выявлены 20 декабря.
Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность". На данный момент штамм COVID "омикрон" найден уже в 89 странах мира. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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