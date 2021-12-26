https://sputnik-georgia.ru/20211226/desyatki-tysyach-zhiteley-tbilisi-i-prigorodov-stolitsy-ostalis-bez-vody-263167680.html
Десятки тысяч жителей Тбилиси и пригородов столицы остались без воды
Десятки тысяч жителей Тбилиси и пригородов столицы остались без воды
На одной из улиц поврежден главный водопровод компании, и работы по устранению проводятся в ночное время 26.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-26T21:26+0400
2021-12-26T21:26+0400
2021-12-26T22:06+0400
общество
новости
грузия
тбилиси
georgian water and power
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/0f/249713389_0:221:3072:1949_1920x0_80_0_0_5b059bf4a562ee1ce866b2adcdc2e84e.jpg
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Подача воды для части жителей Тбилиси, Мцхета, сел Церовани, Цицимури, Загеси будет прекращена до 09:00 27 декабря, сообщает водораспределительная компания Georgia Water and Power.Как пояснили в компании, на улице Квирацховели был поврежден главный водопровод компании. Для устранения повреждения интенсивные работы было решено начать в ночное время, чтоб создать меньше неудобств абонентам.Техническая группа компании сразу же прибыла на место аварии.Отключение коснется части района Ваке-Сабуртало, а также поселков Загеси и Авчала.По информации GWP, абоненты заранее получили смс-сообщения о предстоящем отключении.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/0f/249713389_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_d6128126a54796d1b8fd533d5ebb0834.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, тбилиси, georgian water and power
Десятки тысяч жителей Тбилиси и пригородов столицы остались без воды
21:26 26.12.2021 (обновлено: 22:06 26.12.2021)
На одной из улиц поврежден главный водопровод компании, и работы по устранению проводятся в ночное время
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Подача воды для части жителей Тбилиси, Мцхета, сел Церовани, Цицимури, Загеси будет прекращена до 09:00 27 декабря, сообщает водораспределительная компания Georgia Water and Power.
Как пояснили в компании, на улице Квирацховели был поврежден главный водопровод компании. Для устранения повреждения интенсивные работы было решено начать в ночное время, чтоб создать меньше неудобств абонентам.
Техническая группа компании сразу же прибыла на место аварии.
Отключение коснется части района Ваке-Сабуртало, а также поселков Загеси и Авчала.
По информации GWP
, абоненты заранее получили смс-сообщения о предстоящем отключении.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.