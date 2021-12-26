https://sputnik-georgia.ru/20211226/desyatki-tysyach-zhiteley-tbilisi-i-prigorodov-stolitsy-ostalis-bez-vody-263167680.html

Десятки тысяч жителей Тбилиси и пригородов столицы остались без воды

Десятки тысяч жителей Тбилиси и пригородов столицы остались без воды

На одной из улиц поврежден главный водопровод компании, и работы по устранению проводятся в ночное время 26.12.2021, Sputnik Грузия

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тбилиси

georgian water and power

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Подача воды для части жителей Тбилиси, Мцхета, сел Церовани, Цицимури, Загеси будет прекращена до 09:00 27 декабря, сообщает водораспределительная компания Georgia Water and Power.Как пояснили в компании, на улице Квирацховели был поврежден главный водопровод компании. Для устранения повреждения интенсивные работы было решено начать в ночное время, чтоб создать меньше неудобств абонентам.Техническая группа компании сразу же прибыла на место аварии.Отключение коснется части района Ваке-Сабуртало, а также поселков Загеси и Авчала.По информации GWP, абоненты заранее получили смс-сообщения о предстоящем отключении.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, тбилиси, georgian water and power