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Десятки тысяч жителей Тбилиси и пригородов столицы остались без воды
Десятки тысяч жителей Тбилиси и пригородов столицы остались без воды
На одной из улиц поврежден главный водопровод компании, и работы по устранению проводятся в ночное время 26.12.2021, Sputnik Грузия
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грузия
тбилиси
georgian water and power
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Подача воды для части жителей Тбилиси, Мцхета, сел Церовани, Цицимури, Загеси будет прекращена до 09:00 27 декабря, сообщает водораспределительная компания Georgia Water and Power.Как пояснили в компании, на улице Квирацховели был поврежден главный водопровод компании. Для устранения повреждения интенсивные работы было решено начать в ночное время, чтоб создать меньше неудобств абонентам.Техническая группа компании сразу же прибыла на место аварии.Отключение коснется части района Ваке-Сабуртало, а также поселков Загеси и Авчала.По информации GWP, абоненты заранее получили смс-сообщения о предстоящем отключении.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, тбилиси, georgian water and power

Десятки тысяч жителей Тбилиси и пригородов столицы остались без воды

21:26 26.12.2021 (обновлено: 22:06 26.12.2021)
© photo: Sputnik / Nina Zotina / Перейти в фотобанкЧеловек моет руки
Человек моет руки - Sputnik Грузия, 1920, 26.12.2021
© photo: Sputnik / Nina Zotina
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На одной из улиц поврежден главный водопровод компании, и работы по устранению проводятся в ночное время
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Подача воды для части жителей Тбилиси, Мцхета, сел Церовани, Цицимури, Загеси будет прекращена до 09:00 27 декабря, сообщает водораспределительная компания Georgia Water and Power.
Как пояснили в компании, на улице Квирацховели был поврежден главный водопровод компании. Для устранения повреждения интенсивные работы было решено начать в ночное время, чтоб создать меньше неудобств абонентам.
Техническая группа компании сразу же прибыла на место аварии.
Отключение коснется части района Ваке-Сабуртало, а также поселков Загеси и Авчала.
По информации GWP, абоненты заранее получили смс-сообщения о предстоящем отключении.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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