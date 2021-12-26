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Дистанционка с эффектом присутствия: робот заменил ученика - видео
Дистанционка с эффектом присутствия: робот заменил ученика - видео
Необычный ученик приходит в одну из школ в Калининградской области. Второклассника Савелия заменил на уроках робот. Подробности смотрите в видео 26.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-26T08:44+0400
2021-12-26T08:44+0400
россия
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роботы
школа
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Хотя учебное заведение в поселке называется "Школа будущего", такое необычное решение стало для школьной администрации и одноклассников неожиданным.Маленький Савелий получил травму позвоночника, поэтому посещать школу не может. Вынужденную и длительную "дистанционку" для второклассника скрашивает технологичный помощник.Поначалу учителя испугались необычного Электроника на своих уроках, но, услышав голос Савелия, быстро приноровились к такому формату занятий.
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Дистанционка с эффектом присутствия: робот заменил ученика - видео
Необычный ученик приходит в одну из школ в Калининградской области. Второклассника Савелия заменил на уроках робот
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россия, видео, мультимедиа, роботы, школа, видео

Дистанционка с эффектом присутствия: робот заменил ученика - видео

08:44 26.12.2021
© video: Ruptly
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Необычный ученик приходит в одну из школ в Калининградской области. Второклассника Савелия заменил на уроках робот. Подробности смотрите в видео
Хотя учебное заведение в поселке называется "Школа будущего", такое необычное решение стало для школьной администрации и одноклассников неожиданным.
Маленький Савелий получил травму позвоночника, поэтому посещать школу не может. Вынужденную и длительную "дистанционку" для второклассника скрашивает технологичный помощник.
Поначалу учителя испугались необычного Электроника на своих уроках, но, услышав голос Савелия, быстро приноровились к такому формату занятий.
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