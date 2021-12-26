https://sputnik-georgia.ru/20211226/distantsionka-s-effektom-prisutstviya-robot-zamenil-uchenika---video-262858603.html

Дистанционка с эффектом присутствия: робот заменил ученика - видео

Дистанционка с эффектом присутствия: робот заменил ученика - видео

Необычный ученик приходит в одну из школ в Калининградской области. Второклассника Савелия заменил на уроках робот. Подробности смотрите в видео 26.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-26T08:44+0400

2021-12-26T08:44+0400

2021-12-26T08:44+0400

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школа

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Хотя учебное заведение в поселке называется "Школа будущего", такое необычное решение стало для школьной администрации и одноклассников неожиданным.Маленький Савелий получил травму позвоночника, поэтому посещать школу не может. Вынужденную и длительную "дистанционку" для второклассника скрашивает технологичный помощник.Поначалу учителя испугались необычного Электроника на своих уроках, но, услышав голос Савелия, быстро приноровились к такому формату занятий.

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Дистанционка с эффектом присутствия: робот заменил ученика - видео Необычный ученик приходит в одну из школ в Калининградской области. Второклассника Савелия заменил на уроках робот 2021-12-26T08:44+0400 true PT0M58S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, видео, мультимедиа, роботы, школа, видео