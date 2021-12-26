https://sputnik-georgia.ru/20211226/kovid-statistika-gruzii---poslednie-dannye-o-vaktsinatsii-protiv-koronavirusa-263166463.html
Ковид-статистика Грузии - последние данные о вакцинации против коронавируса
Ковид-статистика Грузии - последние данные о вакцинации против коронавируса
На данный момент в Грузии 28 967 активных случаев заболевания, 5 121 человек находится на стационарном лечении 26.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-26T19:41+0400
2021-12-26T19:41+0400
2021-12-26T19:55+0400
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Обе дозы вакцины против коронавируса в Грузии сделали 1 123 129 человек, что составляет 39,1% взрослого населения, данные на 26 декабря публикует Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья (NCDC).По данным Центра, всего к 26 декабря было сделано 2 463 409 доз прививок. Из них по меньшей мере одной дозой вакцинированы 1 275 692 человека, что составляет 44,4% взрослого населения.Бустер-дозу вакцины сделали 63 424 человека.За последние сутки в Грузии зафиксирован 1 661 новый случай инфицирования COVID-19.На данный момент в Грузии 28 967 активных случаев заболевания, 5 121 человек находится на стационарном лечении. Состояние 1 245 пациентов тяжелое, из них 301 подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 920 граждан помещены в ковид-гостиницы. 22 926 человек проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 37 человек, в самоизоляции – 30 410.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Новый штамм COVID-19 "омикрон" был зафиксирован в стране 20 декабря 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
Ковид-статистика Грузии - последние данные о вакцинации против коронавируса
19:41 26.12.2021 (обновлено: 19:55 26.12.2021)
На данный момент в Грузии 28 967 активных случаев заболевания, 5 121 человек находится на стационарном лечении
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Обе дозы вакцины против коронавируса в Грузии сделали 1 123 129 человек, что составляет 39,1% взрослого населения, данные на 26 декабря публикует Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья (NCDC).
По данным Центра, всего к 26 декабря было сделано 2 463 409 доз прививок. Из них по меньшей мере одной дозой вакцинированы 1 275 692 человека, что составляет 44,4% взрослого населения.
Бустер-дозу вакцины сделали 63 424 человека.
В Грузии за последние сутки сделано 32 741 тестов на коронавирус: 18 421 – на антиген, 14 320 – ПЦР-тестов. Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 25 декабря, составляет 5.07%, за две недели – 5,93%, за семь дней – 5,21%.
За последние сутки в Грузии зафиксирован 1 661 новый случай инфицирования COVID-19.
На данный момент в Грузии 28 967 активных случаев заболевания, 5 121 человек находится на стационарном лечении. Состояние 1 245 пациентов тяжелое, из них 301 подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 920 граждан помещены в ковид-гостиницы. 22 926 человек проходят курс лечения на дому.
В карантинных пространствах остаются 37 человек, в самоизоляции – 30 410.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Новый штамм COVID-19 "омикрон" был зафиксирован в стране 20 декабря 2021 года.
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