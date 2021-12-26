https://sputnik-georgia.ru/20211226/kovid-statistika-gruzii---poslednie-dannye-o-vaktsinatsii-protiv-koronavirusa-263166463.html

Ковид-статистика Грузии - последние данные о вакцинации против коронавируса

Ковид-статистика Грузии - последние данные о вакцинации против коронавируса

На данный момент в Грузии 28 967 активных случаев заболевания, 5 121 человек находится на стационарном лечении 26.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-26T19:41+0400

2021-12-26T19:41+0400

2021-12-26T19:55+0400

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Обе дозы вакцины против коронавируса в Грузии сделали 1 123 129 человек, что составляет 39,1% взрослого населения, данные на 26 декабря публикует Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья (NCDC).По данным Центра, всего к 26 декабря было сделано 2 463 409 доз прививок. Из них по меньшей мере одной дозой вакцинированы 1 275 692 человека, что составляет 44,4% взрослого населения.Бустер-дозу вакцины сделали 63 424 человека.За последние сутки в Грузии зафиксирован 1 661 новый случай инфицирования COVID-19.На данный момент в Грузии 28 967 активных случаев заболевания, 5 121 человек находится на стационарном лечении. Состояние 1 245 пациентов тяжелое, из них 301 подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 920 граждан помещены в ковид-гостиницы. 22 926 человек проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 37 человек, в самоизоляции – 30 410.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Новый штамм COVID-19 "омикрон" был зафиксирован в стране 20 декабря 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19