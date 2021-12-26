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Курортный Батуми в новогодних огнях: праздник к нам приходит - видео
Курортный Батуми в новогодних огнях: праздник к нам приходит - видео
В "курортной столице" Грузии - черноморском городе Батуми, зажглись праздничные огни и главная новогодняя елка на площади Европы. Смотрите в видео Sputnik... 26.12.2021, Sputnik Грузия
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Несмотря на недавнее похолодание и снегопад, курортный Батуми готовится ко встрече Нового года. Праздничному настроению помогают новогодние огни, которые включились на улицах города и на главной новогодней елке Аджарии, установленной на площади Европы в Батуми. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Там же, в центре города, действует новогодняя деревня, где продаются различные новогодние сувениры и украшения, а также действуют аттракционы для детей. Установлена и сцена, с которой выступают разные коллективы с песнями и танцами.
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Курортный Батуми в новогодних огнях: праздник к нам приходит - видео

19:09 26.12.2021 (обновлено: 19:10 26.12.2021)
© video: Sputnik / Seyran Baroyan
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В "курортной столице" Грузии - черноморском городе Батуми, зажглись праздничные огни и главная новогодняя елка на площади Европы. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как выглядит празднично украшенный город
Несмотря на недавнее похолодание и снегопад, курортный Батуми готовится ко встрече Нового года. Праздничному настроению помогают новогодние огни, которые включились на улицах города и на главной новогодней елке Аджарии, установленной на площади Европы в Батуми.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Там же, в центре города, действует новогодняя деревня, где продаются различные новогодние сувениры и украшения, а также действуют аттракционы для детей. Установлена и сцена, с которой выступают разные коллективы с песнями и танцами.
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