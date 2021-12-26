https://sputnik-georgia.ru/20211226/kurortnyy-batumi-v-novogodnikh-ognyakh-prazdnik-k-nam-prikhodit---video-263166168.html

Курортный Батуми в новогодних огнях: праздник к нам приходит - видео

Курортный Батуми в новогодних огнях: праздник к нам приходит - видео

В "курортной столице" Грузии - черноморском городе Батуми, зажглись праздничные огни и главная новогодняя елка на площади Европы. Смотрите в видео Sputnik... 26.12.2021, Sputnik Грузия

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видео

батуми

аджария

мультимедиа

новый год

видео-новости из грузии

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Несмотря на недавнее похолодание и снегопад, курортный Батуми готовится ко встрече Нового года. Праздничному настроению помогают новогодние огни, которые включились на улицах города и на главной новогодней елке Аджарии, установленной на площади Европы в Батуми. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Там же, в центре города, действует новогодняя деревня, где продаются различные новогодние сувениры и украшения, а также действуют аттракционы для детей. Установлена и сцена, с которой выступают разные коллективы с песнями и танцами.

батуми

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