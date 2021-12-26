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"Лыжный патруль" будет следить за порядком на высокогорных курортах Грузии
"Лыжный патруль" будет следить за порядком на высокогорных курортах Грузии
Речь идет об обеспечении безопасности лыжников, катающихся на трассах, и введении системы проверки на уровень алкоголя в крови 26.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-26T17:01+0400
2021-12-26T17:09+0400
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. В целях охраны общественного порядка и безопасности гостей на зимних курортах возобновил работу "лыжный патруль" МВД Грузии, сообщает пресс-служба ведомства.Как сообщили в МВД, до 100 прошедших подготовку сотрудников будут патрулировать горнолыжные склоны зимних курортов Гудаури, Местиа (Тетнулди, Хацвали) и перевал Годердзи.Так называемый "лыжный патруль" впервые появился в Грузии в январе 2016 года по инициативе министра внутренних дел страны. Изначально проект осуществлялся в пилотном режиме, а теперь это уже постоянная работа.Речь идет об обеспечении безопасности лыжников, катающихся на трассах, и введении системы проверки на уровень алкоголя в крови.Тема безопасности горнолыжных трасс в Грузии стала актуальной после того, как сначала в Бакуриани (регион Самцхе-Джавахети) при спуске с трассы погиб грузинский сноубордист Нугзар Диаконашвили, а спустя несколько дней в Гудаури столкнулись парень и 12-летняя девочка, в результате чего девочка скончалась на месте, а парень с травмой головы был госпитализирован.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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"Лыжный патруль" будет следить за порядком на высокогорных курортах Грузии

17:01 26.12.2021 (обновлено: 17:09 26.12.2021)
© FB / Ministry of Internal Affairs of GeorgiaЛыжный патруль МВД Грузии
Лыжный патруль МВД Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 26.12.2021
© FB / Ministry of Internal Affairs of Georgia
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Речь идет об обеспечении безопасности лыжников, катающихся на трассах, и введении системы проверки на уровень алкоголя в крови
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. В целях охраны общественного порядка и безопасности гостей на зимних курортах возобновил работу "лыжный патруль" МВД Грузии, сообщает пресс-служба ведомства.
Как сообщили в МВД, до 100 прошедших подготовку сотрудников будут патрулировать горнолыжные склоны зимних курортов Гудаури, Местиа (Тетнулди, Хацвали) и перевал Годердзи.
Так называемый "лыжный патруль" впервые появился в Грузии в январе 2016 года по инициативе министра внутренних дел страны. Изначально проект осуществлялся в пилотном режиме, а теперь это уже постоянная работа.
Речь идет об обеспечении безопасности лыжников, катающихся на трассах, и введении системы проверки на уровень алкоголя в крови.
"Лыжные патрули оснащены всем необходимым снаряжением для оказания соответствующей помощи отдыхающим в случае необходимости", - говорится в заявлении МВД Грузии.
Тема безопасности горнолыжных трасс в Грузии стала актуальной после того, как сначала в Бакуриани (регион Самцхе-Джавахети) при спуске с трассы погиб грузинский сноубордист Нугзар Диаконашвили, а спустя несколько дней в Гудаури столкнулись парень и 12-летняя девочка, в результате чего девочка скончалась на месте, а парень с травмой головы был госпитализирован.
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