https://sputnik-georgia.ru/20211226/lyzhnyy-patrul-budet-sledit-za-poryadki-na-vysokogornykh-kurortakh-gruzii-263164214.html

"Лыжный патруль" будет следить за порядком на высокогорных курортах Грузии

"Лыжный патруль" будет следить за порядком на высокогорных курортах Грузии

Речь идет об обеспечении безопасности лыжников, катающихся на трассах, и введении системы проверки на уровень алкоголя в крови 26.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-26T17:01+0400

2021-12-26T17:01+0400

2021-12-26T17:09+0400

новости

грузия

мвд грузии

горнолыжные курорты грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23944/30/239443006_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_edb7bcf85312b350233d67a18981f8ae.jpg

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. В целях охраны общественного порядка и безопасности гостей на зимних курортах возобновил работу "лыжный патруль" МВД Грузии, сообщает пресс-служба ведомства.Как сообщили в МВД, до 100 прошедших подготовку сотрудников будут патрулировать горнолыжные склоны зимних курортов Гудаури, Местиа (Тетнулди, Хацвали) и перевал Годердзи.Так называемый "лыжный патруль" впервые появился в Грузии в январе 2016 года по инициативе министра внутренних дел страны. Изначально проект осуществлялся в пилотном режиме, а теперь это уже постоянная работа.Речь идет об обеспечении безопасности лыжников, катающихся на трассах, и введении системы проверки на уровень алкоголя в крови.Тема безопасности горнолыжных трасс в Грузии стала актуальной после того, как сначала в Бакуриани (регион Самцхе-Джавахети) при спуске с трассы погиб грузинский сноубордист Нугзар Диаконашвили, а спустя несколько дней в Гудаури столкнулись парень и 12-летняя девочка, в результате чего девочка скончалась на месте, а парень с травмой головы был госпитализирован.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, мвд грузии, горнолыжные курорты грузии