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Премьер Израиля ушел на самоизоляцию
Премьер Израиля ушел на самоизоляцию
Во время заседания правительства премьер-министру стало известно, что его дочь получила положительный результат теста на коронавирус 26.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-26T23:09+0400
2021-12-26T23:09+0400
2021-12-26T23:09+0400
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ТБИЛИСИ, 26 дек – Sputnik. Премьер Израиля Нафтали Беннет отправляется на самоизоляцию после того, как тест его дочери на коронавирус дал положительный результат, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы правительства Анна Йонатан-Леус.На данный момент заседание правительства ведёт министр юстиции Гидеон Саар.Беннет сдаст тест ПЦР и будет находиться на самоизоляции отдельно от дочери.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, израиль, коронавирус covid-19
Премьер Израиля ушел на самоизоляцию
Во время заседания правительства премьер-министру стало известно, что его дочь получила положительный результат теста на коронавирус
ТБИЛИСИ, 26 дек – Sputnik.
Премьер Израиля Нафтали Беннет отправляется на самоизоляцию после того, как тест его дочери на коронавирус дал положительный результат, сообщила РИА Новости
пресс-секретарь главы правительства Анна Йонатан-Леус.
"Во время заседания правительства премьер-министру стало известно, что его дочь получила положительный результат теста на коронавирус. Премьер-министр сразу же покинул заседание", - сказала Йонатан-Леус.
На данный момент заседание правительства ведёт министр юстиции Гидеон Саар.
Беннет сдаст тест ПЦР и будет находиться на самоизоляции отдельно от дочери.