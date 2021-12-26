https://sputnik-georgia.ru/20211226/premer-izrailya-ushel-na-samoizolyatsiyu-263168920.html

Премьер Израиля ушел на самоизоляцию

Премьер Израиля ушел на самоизоляцию

Во время заседания правительства премьер-министру стало известно, что его дочь получила положительный результат теста на коронавирус 26.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-26T23:09+0400

2021-12-26T23:09+0400

2021-12-26T23:09+0400

в мире

израиль

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 26 дек – Sputnik. Премьер Израиля Нафтали Беннет отправляется на самоизоляцию после того, как тест его дочери на коронавирус дал положительный результат, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы правительства Анна Йонатан-Леус.На данный момент заседание правительства ведёт министр юстиции Гидеон Саар.Беннет сдаст тест ПЦР и будет находиться на самоизоляции отдельно от дочери.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, израиль, коронавирус covid-19