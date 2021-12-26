https://sputnik-georgia.ru/20211226/rossiyskiy-tsirk-zastryal-na-verkhnem-larse-i-perenes-vystupleniya-v-tbilisi-na-yanvar-263165347.html

Российский цирк застрял на Верхнем Ларсе и перенес выступления в Тбилиси на январь

Российский цирк застрял на Верхнем Ларсе и перенес выступления в Тбилиси на январь

Грузовики с цирковым оборудованием скопились на грузино-российской границе (Верхний Ларс)

2021-12-26T18:02+0400

2021-12-26T18:02+0400

2021-12-26T18:02+0400

новости

грузия

тбилисский цирк

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Грузовики с цирковым оборудованием скопились на грузино-российской границе (Верхний Ларс), из-за чего Российскому цирку на льду Circus on Ice пришлось перенести намеченные на конец декабря выступления на января, говорится в сообщении Тбилисского цирка.Так выглядит новое расписание перенесенных спектаклей:По словам организаторов, купленные билеты действительны.Для посещения выступлений взрослым зрителям необходимо иметь при себе ковид-паспорт.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, тбилисский цирк