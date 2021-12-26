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Российский цирк застрял на Верхнем Ларсе и перенес выступления в Тбилиси на январь
Российский цирк застрял на Верхнем Ларсе и перенес выступления в Тбилиси на январь
Грузовики с цирковым оборудованием скопились на грузино-российской границе (Верхний Ларс)
2021-12-26T18:02+0400
2021-12-26T18:02+0400
новости
грузия
тбилисский цирк
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Грузовики с цирковым оборудованием скопились на грузино-российской границе (Верхний Ларс), из-за чего Российскому цирку на льду Circus on Ice пришлось перенести намеченные на конец декабря выступления на января, говорится в сообщении Тбилисского цирка.Так выглядит новое расписание перенесенных спектаклей:По словам организаторов, купленные билеты действительны.Для посещения выступлений взрослым зрителям необходимо иметь при себе ковид-паспорт.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тбилисский цирк

Российский цирк застрял на Верхнем Ларсе и перенес выступления в Тбилиси на январь

18:02 26.12.2021
© Sputnik / Goga VardzieliТбилисские купола - здание Тбилисского цирка
Тбилисские купола - здание Тбилисского цирка - Sputnik Грузия, 1920, 26.12.2021
© Sputnik / Goga Vardzieli
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Для посещения выступлений взрослым зрителям необходимо иметь при себе ковид-паспорт
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Грузовики с цирковым оборудованием скопились на грузино-российской границе (Верхний Ларс), из-за чего Российскому цирку на льду Circus on Ice пришлось перенести намеченные на конец декабря выступления на января, говорится в сообщении Тбилисского цирка.
Так выглядит новое расписание перенесенных спектаклей:
Вместо 13:00 26 декабря выступление состоится 2 января 13:00
Вместо 13:00 и 17:00 28 декабря - 13:00 и 17:00 3 января
Вместо 13:00 и 17:00 29 декабря - 13:00 и 17:00 4 января
Вместо 13:00 и 17:00 декабря - 13:00 и 17:00 5 января.
По словам организаторов, купленные билеты действительны.
Для посещения выступлений взрослым зрителям необходимо иметь при себе ковид-паспорт.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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