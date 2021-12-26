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В Телави сгорела главная новогодняя елка города
В Телави сгорела главная новогодняя елка города
По предварительной версии, причиной пожара, вероятно, стал фейерверк 26.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-26T22:46+0400
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Часть новогодней елки, установленной на главной городской площади, сгорела в Телави на востоке Грузии.Председатель Сакребуло Телави Тенгиз Мтварелишвили считает, что причиной пожара, вероятно, стал фейерверк.По словам чиновника, огонь также повредил небольшую часть новогоднего освещения.Главную елку Телави торжественно зажгли 24 декабря.
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происшествия, новости, грузия, телави

В Телави сгорела главная новогодняя елка города

22:46 26.12.2021 (обновлено: 22:52 26.12.2021)
© Sputnik / Natia KvartskhavaПродажа искусственных елок на одном из рынков столицы
Продажа искусственных елок на одном из рынков столицы - Sputnik Грузия, 1920, 26.12.2021
© Sputnik / Natia Kvartskhava
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По предварительной версии, причиной пожара, вероятно, стал фейерверк
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Часть новогодней елки, установленной на главной городской площади, сгорела в Телави на востоке Грузии.
Председатель Сакребуло Телави Тенгиз Мтварелишвили считает, что причиной пожара, вероятно, стал фейерверк.
"Загорелась главная новогодняя елка города. По предварительной информации, инцидент произошел по вине фейерверка. Мы выясним причину", - сказал Мтварелишвили в эфире телеканала "Формула".
По словам чиновника, огонь также повредил небольшую часть новогоднего освещения.
Главную елку Телави торжественно зажгли 24 декабря.
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