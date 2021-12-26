https://sputnik-georgia.ru/20211226/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-k-granitse-s-rossiey-otkryto-dlya-legkovykh-avtomobiley-263165073.html

Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией открыто для легковых автомобилей

Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией открыто для легковых автомобилей

Многокилометровая очередь грузовиков образовалась в направлении границы с Россией в результате ограничений, введенных из-за непогоды 26.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-26T17:33+0400

2021-12-26T17:33+0400

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. На участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс (дорога в направлении границы с Россией) движение для легковых автомобилей открыто, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.При этом из-за снегопада и гололеда сохраняется запрет на движение трейлеров. Из-за этого на таможенно-пропускных пунктах на грузино-российской границе образовались многокилометровые очереди из грузовиков.Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби будет осуществляться в режиме нон-стоп только через лавинозащитные тоннели.Движение осуществляется под контролем и координацией патрульной полиции.Из-за снегопада движение на 95-104 км дороги Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (перевал Паравани) разрешено только для легковых автомобилей.На этом же участке дороги с 18:00 до 10:00 запрещено движение машин с прицепом и полуприцепом. В остальное время суток движение свободно для всех видов транспорта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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