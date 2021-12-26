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Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией открыто для легковых автомобилей
Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией открыто для легковых автомобилей
Многокилометровая очередь грузовиков образовалась в направлении границы с Россией в результате ограничений, введенных из-за непогоды 26.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-26T17:33+0400
2021-12-26T17:33+0400
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. На участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс (дорога в направлении границы с Россией) движение для легковых автомобилей открыто, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.При этом из-за снегопада и гололеда сохраняется запрет на движение трейлеров. Из-за этого на таможенно-пропускных пунктах на грузино-российской границе образовались многокилометровые очереди из грузовиков.Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби будет осуществляться в режиме нон-стоп только через лавинозащитные тоннели.Движение осуществляется под контролем и координацией патрульной полиции.Из-за снегопада движение на 95-104 км дороги Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (перевал Паравани) разрешено только для легковых автомобилей.На этом же участке дороги с 18:00 до 10:00 запрещено движение машин с прицепом и полуприцепом. В остальное время суток движение свободно для всех видов транспорта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, департамент автомобильных дорог, военно-грузинская дорога, погода
Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией открыто для легковых автомобилей
17:33 26.12.2021 (обновлено: 17:37 26.12.2021)
Многокилометровая очередь грузовиков образовалась в направлении границы с Россией в результате ограничений, введенных из-за непогоды
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. На участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс (дорога в направлении границы с Россией) движение для легковых автомобилей открыто, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.
При этом из-за снегопада и гололеда сохраняется запрет на движение трейлеров. Из-за этого на таможенно-пропускных пунктах на грузино-российской границе образовались многокилометровые очереди из грузовиков.
Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби будет осуществляться в режиме нон-стоп только через лавинозащитные тоннели.
Движение осуществляется под контролем и координацией патрульной полиции.
Из-за снегопада движение на 95-104 км дороги Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (перевал Паравани) разрешено только для легковых автомобилей.
На этом же участке дороги с 18:00 до 10:00 запрещено движение машин с прицепом и полуприцепом. В остальное время суток движение свободно для всех видов транспорта.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.