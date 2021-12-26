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Заключенным могут разрешить общаться с членами семьи, сидящими за решеткой
Заключенным могут разрешить общаться с членами семьи, сидящими за решеткой
Согласно действующему законодательству, все контакты между заключенными разных тюрем запрещены 26.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-26T12:31+0400
2021-12-26T12:31+0400
политика
новости
грузия
тюрьма
заключенные
новый политический центр – гирчи
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Заключенные Грузии могут получить право общаться с членами семьи, отбывающими наказание в других тюрьмах, соответствующие поправки в Кодекс о заключении уже поступили в парламент Грузии.Инициаторами законопроекта являются депутаты оппозиционной партии "Новый политический центр – Гирчи".Согласно предложенным ими поправкам, заключенные Грузии могут получить право отправлять письма и звонить по телефону или по видеосвязи своим членам семьи, которые находятся за решеткой.Согласно действующему законодательству, все контакты между заключенными разных тюрем запрещены. При этом заключенные имеют право отправлять и получать письма лицам на воле или говорить с ними по телефону. Разрешены также свидания и видеосвидания с лицами, находящимися на свободе.Инициаторы поправок поясняют необходимость изменений решением ЕСПЧ по одному из дел, согласно которому Европейский суд по правам человека постановил, что заключенный не должен терять контакта с членами семьи, несмотря на их лишение свободы.Примут ли законопроект, станет известно во время комитетских слушаний и пленарных заседаний. Для внесения изменений оппозиционной партии необходима поддержка правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия", так как партия представлена всего четырьмя депутатами.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, тюрьма, заключенные, новый политический центр – гирчи

Заключенным могут разрешить общаться с членами семьи, сидящими за решеткой

12:31 26.12.2021
© photo: Sputnik / Aleksey Filippov / Перейти в фотобанкТюремная дверь, фото из архива
Тюремная дверь, фото из архива - Sputnik Грузия, 1920, 26.12.2021
© photo: Sputnik / Aleksey Filippov
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Согласно действующему законодательству, все контакты между заключенными разных тюрем запрещены
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Заключенные Грузии могут получить право общаться с членами семьи, отбывающими наказание в других тюрьмах, соответствующие поправки в Кодекс о заключении уже поступили в парламент Грузии.
Инициаторами законопроекта являются депутаты оппозиционной партии "Новый политический центр – Гирчи".
Согласно предложенным ими поправкам, заключенные Грузии могут получить право отправлять письма и звонить по телефону или по видеосвязи своим членам семьи, которые находятся за решеткой.
Согласно действующему законодательству, все контакты между заключенными разных тюрем запрещены. При этом заключенные имеют право отправлять и получать письма лицам на воле или говорить с ними по телефону. Разрешены также свидания и видеосвидания с лицами, находящимися на свободе.
Инициаторы поправок поясняют необходимость изменений решением ЕСПЧ по одному из дел, согласно которому Европейский суд по правам человека постановил, что заключенный не должен терять контакта с членами семьи, несмотря на их лишение свободы.
Примут ли законопроект, станет известно во время комитетских слушаний и пленарных заседаний. Для внесения изменений оппозиционной партии необходима поддержка правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия", так как партия представлена всего четырьмя депутатами.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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