https://sputnik-georgia.ru/20211226/zaklyuchennym-mogut-razreshit-obschatsya-s-chlenami-semi-sidyaschimi-za-reshetkoy-263157036.html

Заключенным могут разрешить общаться с членами семьи, сидящими за решеткой

Заключенным могут разрешить общаться с членами семьи, сидящими за решеткой

Согласно действующему законодательству, все контакты между заключенными разных тюрем запрещены 26.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-26T12:31+0400

2021-12-26T12:31+0400

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политика

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тюрьма

заключенные

новый политический центр – гирчи

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Заключенные Грузии могут получить право общаться с членами семьи, отбывающими наказание в других тюрьмах, соответствующие поправки в Кодекс о заключении уже поступили в парламент Грузии.Инициаторами законопроекта являются депутаты оппозиционной партии "Новый политический центр – Гирчи".Согласно предложенным ими поправкам, заключенные Грузии могут получить право отправлять письма и звонить по телефону или по видеосвязи своим членам семьи, которые находятся за решеткой.Согласно действующему законодательству, все контакты между заключенными разных тюрем запрещены. При этом заключенные имеют право отправлять и получать письма лицам на воле или говорить с ними по телефону. Разрешены также свидания и видеосвидания с лицами, находящимися на свободе.Инициаторы поправок поясняют необходимость изменений решением ЕСПЧ по одному из дел, согласно которому Европейский суд по правам человека постановил, что заключенный не должен терять контакта с членами семьи, несмотря на их лишение свободы.Примут ли законопроект, станет известно во время комитетских слушаний и пленарных заседаний. Для внесения изменений оппозиционной партии необходима поддержка правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия", так как партия представлена всего четырьмя депутатами.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, тюрьма, заключенные, новый политический центр – гирчи