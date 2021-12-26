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https://sputnik-georgia.ru/20211226/zhutkie-kadry-dvigatel-samoleta-boeing-zagorelsya-pri-vzlete---video-263158079.html
Жуткие кадры: двигатель самолета Boeing загорелся при взлете - видео
Жуткие кадры: двигатель самолета Boeing загорелся при взлете - видео
Очевидец снял на смартфон пугающие кадры на борту пассажирского самолета, который выполнял рейс из Тюмени в Ереван. Из окна иллюминатора видно, как из двигателя посыпались искры.
2021-12-26T09:05+0400
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Прямо во время разбега самолета из левого двигателя лайнера полетели искры. Командир был вынужден прервать взлет, никто не пострадал. Пассажиры "Боинга" отправились в Армению на резервном борту.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Самолёт должен был вылететь 25 декабря в 07:45 по местному времени, но из-за неполадки рейс пришлось отложить на 10 часов.
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происшествия, россия, видео, мультимедиа, авиакатастрофа, boeing, авиация, видео

Жуткие кадры: двигатель самолета Boeing загорелся при взлете - видео

09:05 26.12.2021 (обновлено: 09:07 26.12.2021)
© video: Sputnik
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Пассажирский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Тюмени в Ереван, не смог взлететь. Смотрите в видео очевидца кадры, что случилось с авиалайнером при взлете
Прямо во время разбега самолета из левого двигателя лайнера полетели искры. Командир был вынужден прервать взлет, никто не пострадал. Пассажиры "Боинга" отправились в Армению на резервном борту.
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Самолёт должен был вылететь 25 декабря в 07:45 по местному времени, но из-за неполадки рейс пришлось отложить на 10 часов.
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