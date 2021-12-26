https://sputnik-georgia.ru/20211226/zhutkie-kadry-dvigatel-samoleta-boeing-zagorelsya-pri-vzlete---video-263158079.html

Жуткие кадры: двигатель самолета Boeing загорелся при взлете - видео

Жуткие кадры: двигатель самолета Boeing загорелся при взлете - видео

Очевидец снял на смартфон пугающие кадры на борту пассажирского самолета, который выполнял рейс из Тюмени в Ереван. Из окна иллюминатора видно, как из двигателя посыпались искры.

2021-12-26T09:05+0400

2021-12-26T09:05+0400

2021-12-26T09:07+0400

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Прямо во время разбега самолета из левого двигателя лайнера полетели искры. Командир был вынужден прервать взлет, никто не пострадал. Пассажиры "Боинга" отправились в Армению на резервном борту.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Самолёт должен был вылететь 25 декабря в 07:45 по местному времени, но из-за неполадки рейс пришлось отложить на 10 часов.

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