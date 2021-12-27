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https://sputnik-georgia.ru/20211227/dom-yustitsii-budet-rabotat-v-novogodnie-prazdniki-po-spetsialnomu-grafiku-263178872.html
Дом юстиции будет работать в новогодние праздники по специальному графику
Дом юстиции будет работать в новогодние праздники по специальному графику
Тбилисский Дом юстиции, который действует по принципу "одного окна", не будет работать только три дня
2021-12-27T13:48+0400
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новости
грузия
новый год
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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Дом юстиции Тбилиси на новогодних праздниках будет работать в обычном режиме, кроме 1, 2 и 7 января, сообщается на странице государственного учреждения.Вышеуказанные дни объявлены выходными, а 8 и 9 января в Доме юстиции Тбилиси будут доступны только ускоренные услуги.Дома юстиции в Тбилиси и регионах предлагают гражданам до 450 сервисов: получение гражданства, вида на жительство, оформление недвижимости, открытие бизнеса. Здесь же можно получить удостоверение личности и общегражданский паспорт, свидетельство о рождении и смерти и т. д. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, новый год, дом юстиции

Дом юстиции будет работать в новогодние праздники по специальному графику

13:48 27.12.2021 (обновлено: 15:13 27.12.2021)
© Sputnik / Alexander ImedashviliДом Юстиции
Дом Юстиции - Sputnik Грузия, 1920, 27.12.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В новогодние праздники Дом юстиции Тбилиси не будет работать только три дня
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Дом юстиции Тбилиси на новогодних праздниках будет работать в обычном режиме, кроме 1, 2 и 7 января, сообщается на странице государственного учреждения.
Вышеуказанные дни объявлены выходными, а 8 и 9 января в Доме юстиции Тбилиси будут доступны только ускоренные услуги.
Дома юстиции в Тбилиси и регионах предлагают гражданам до 450 сервисов: получение гражданства, вида на жительство, оформление недвижимости, открытие бизнеса. Здесь же можно получить удостоверение личности и общегражданский паспорт, свидетельство о рождении и смерти и т. д.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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