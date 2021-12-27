https://sputnik-georgia.ru/20211227/goroskop-na-segodnya-28-dekabrya-2021-po-znakam-zodiaka-263170869.html

Гороскоп на сегодня 28 декабря 2021 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 28 декабря 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на вторник, 28 декабря, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет воплотить в жизнь самые смелые идеи, сменить работу на более интересную, а кого ждет сложный день, полный проблем

2021-12-27T09:52+0400

2021-12-27T09:52+0400

2021-12-27T09:52+0400

гороскоп

астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 28 декабря, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.ОвенОвнов 28 декабря ждет сложный день – возможны сегодня спонтанные финансовые проблемы и разногласия с начальством. Гороскоп советует знаку зодиака не сдавать своих позиций, но сохранять при этом спокойствие и вести себя максимально корректно. Благоприятно сегодня для духовного развития и творческих исканий. Некоторые события заставят знак зодиака по-новому взглянуть на окружающую действительность.ТелецУ Тельцов 28 декабря могут возникнуть интересные возможности, но им не следует совершать сегодня ответственных поступков. Гороскоп рекомендует знаку зодиака не откладывать решение некоторых вопросов, чтобы не прозевать свой шанс, но инвестировать в малоизученные проекты не стоит – сначала все хорошенько взвесить. Чтобы восстановить энергетические потери, вам нужно больше отдыхать.БлизнецыБлизнецов 28 декабря ждут на работе доносы, ссоры и скандалы. Гороскоп советует им сдерживать сегодня эмоции и сохранять нейтралитет. Знаку зодиака потребуется крупная сумма денег, чтобы покрыть предстоящие расходы – возможно им придется взять кредит. Близнецы столкнуться сегодня с недопониманием партнера и обвинениями в свой адрес. Гороскоп советует не позволять временным размолвкам портить им жизнь.РакРакам 28 декабря нужно избегать рисков, которые могут вызвать материальные убытки. Знаку зодиака нужно смириться с действительностью и не пытаться что-либо изменить – скоро все переменится к лучшему. Сегодня лучше уделить больше времени здоровью, сократить физическую нагрузку и отменить фитнес-тренировки. Одиноких представителей ждет романтическое приключение.ЛевЛьвов 28 декабря в целом ждет благоприятный день, однако гороскоп рекомендует им не поддерживать сегодня разговор, содержащий сплетни. Знаку зодиака не следует бездельничать на работе – это может вызвать недовольство начальника. Благоприятно сегодня для времяпрепровождения с семьей и друзьями. Львов ждут сегодня интересные знакомства. Удачный день для занятия спортом, бракосочетания и общения.ДеваДев 28 декабря ждет противоречивый день – начальство завалит работой, а коллеги будут провоцировать на конфликт. Гороскоп советует держать себя в руках и четко следовать распорядку дня. Соглашения, оформленные недавно, принесут знаку зодиака немалый заработок, но участвовать в авантюрных проектах не следует – есть риск потерять деньги. Приезд друзей улучшит настроение и даст шанс немного расслабиться.ВесыВесам 28 декабря нужно приступать к выполнению дел, которые они давно откладывали – дальнейшее их промедление грозит серьезными осложнениями. Гороскоп рекомендует знаку зодиака сегодня побаловать себя – отправьтесь на шопинг и приобретите то, что захочется. Весам нужно позаботиться о близких, ибо только он может помочь своим родным. Прогулки на свежем воздухе улучшат самочувствие знака зодиака.СкорпионСкорпионам 28 декабря нужно повышать квалификацию. Приобретенные навыки помогут знаку зодиака продвинуться по служебной лестнице. Скорпионам гороскоп советует поделиться своими чувствами и переживаниями с близким человеком, а также проанализировать происходящие события. Спорные вопросы знаку зодиака лучше выяснить с утра, а вечер провести в спокойной семейной обстановке.СтрелецСтрельцам 28 декабря нужно сконцентрироваться на карьерном росте и финансах. Представителям знака зодиака сегодня могут сделать выгодное предложение. События будут складываться благополучно, но им следует урегулировать своевременно существующие конфликты. Гороскоп предостерегает от возможных перепадов самочувствия и советует не упустить шанс помириться со старыми друзьями.КозерогКозерогам 28 декабря не простят праздности и отсутствия лояльности. Представителям знака зодиака нужно сегодня сосредоточиться на наиболее важных делах и в общении с коллегами удержаться от критики, особенно в адрес руководства. Семейным Козерогам придется сегодня прислушаться к мнению второй половинки, чтобы избежать конфликта. Одиноким представителям знака зодиака судьба готовит приятный сюрприз.ВодолейВодолеи 28 декабря зарекомендуют себя грамотными и ответственными специалистами – это поможет им подняться по служебной лестнице. Для шопинга сегодня неблагоприятный день – пустая трата времени и денег. Не все гладко и на личном фронте. Решить проблему семейным помогут родственники. Гороскоп советует представителям знака зодиака побольше отдыхать и не испытывать организм на прочность.РыбыРыб ожидает служебный рост, который улучшит их финансовое положение. Гороскоп предостерегает знак зодиака от излишней доверчивости, которая приведет их к финансовым потерям. Рыбам нужно обустроить дом и сделать его более уютным для всех членов семьи. Для поддержания физической формы гороскоп рекомендует знаку зодиака заниматься необременительными видами спорта, например, аэробикой или плаванием.Материал подготовлен на основе открытых источников

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гороскоп, астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака