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Как Грузия и другие республики жили в СССР
Как Грузия и другие республики жили в СССР
На протяжении вот уже 30 лет (хотя споры, конечно, начались еще в бытность существования СССР) представители бывших союзных республик не могут сойтись во... 27.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-27T16:31+0400
2021-12-27T16:31+0400
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Кто прав – разбирался Sputnik.Сегодня нередко можно наткнуться на заявления различных ученых, политиков, историков и простых граждан стран бывшего СССР, что именно из их республики "выкачивались" все ресурсы и что именно они "дотировали" остальных – в первую очередь, конечно, Москву.Чтобы поставить точку в этом вопросе, имеет смысл обратиться к официальным цифрам, которые в своей книге "Гибель империи. Уроки для современной России" со ссылкой на расчеты членов-корреспондентов АН СССР Александра Гранбрега и Виктора Суслова приводит бывший заместитель председателя правительства РСФСР по вопросам экономической политики Егор Гайдар.Согласно этим данным, Россия производила на 30,84 млрд руб. больше, нежели потребляла. А условная Литва (как, впрочем, и все остальные союзные республики, за исключением Туркменистана) потребляла больше как минимум на 3,69 млрд руб., чем производила.При этом указанные цифры относятся к скрытому перетоку капитала через неэквивалентный товарообмен – здесь не учитываются прямые бюджетные трансферты (безвозмездный перевод средств из бюджета одной республики в бюджет другой, - Sputnik).На основе этих данных можно высчитать, как распределялись средства на одного гражданина СССР из общесоюзного бюджета (основной взнос в который делала Россия), разделив сальдо на количество населения. То есть, можно выяснить, как эти "дотации" условно распределялись между всеми жителями Советского союза по республикам.Для примера возьмем те же самые субъекты – Россию и Литву. На каждого литовца приходилось примерно по 997 руб., тогда как для каждого жителя РСФСР этот показатель был вовсе отрицательным – минус 209 руб.Уровень зарплат и социальных выплат по республикам тоже достаточно сильно разнился. Для анализа возьмем за образец средние зарплаты рабочих и служащих по союзным республикам за 1986 год (данные представлены в юбилейном статистическом ежегоднике "Народное хозяйство СССР за 70 лет", подготовленным Государственным комитетом СССР по статистике в 1987 году, - Sputnik).Если средняя зарплата рабочего в Эстонии составляла 221 руб., то такой же рабочий в Кыргызстане получал 166 руб. Если переводить данные зарплаты в долларовый эквивалент 2021 года ($1 стоил 0,75 руб., а с учетом инфляции $1 1986-го года сегодня равняется $2,54, - Sputnik), то эстонский рабочий получал $746, тогда как кыргызский - $562 (к слову, гораздо больше текущей средней зарплаты по стране).
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Как Грузия и другие республики жили в СССР

16:31 27.12.2021
© photo: Sputnik / В. Смирнов / Перейти в фотобанкМероприятие в Москве стало самым массовым за всю историю фестивального движения. В нём участвовали 34 тысячи человек. Кроме того, Москва стала самой северной точкой проведения Фестиваля за всю его историю
Мероприятие в Москве стало самым массовым за всю историю фестивального движения. В нём участвовали 34 тысячи человек. Кроме того, Москва стала самой северной точкой проведения Фестиваля за всю его историю - Sputnik Грузия, 1920, 27.12.2021
© photo: Sputnik / В. Смирнов
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На протяжении вот уже 30 лет (хотя споры, конечно, начались еще в бытность существования СССР) представители бывших союзных республик не могут сойтись во мнении по вопросу "кто за чей счет жил в Советском Союзе?"
Кто прав – разбирался Sputnik.
Сегодня нередко можно наткнуться на заявления различных ученых, политиков, историков и простых граждан стран бывшего СССР, что именно из их республики "выкачивались" все ресурсы и что именно они "дотировали" остальных – в первую очередь, конечно, Москву.
Чтобы поставить точку в этом вопросе, имеет смысл обратиться к официальным цифрам, которые в своей книге "Гибель империи. Уроки для современной России" со ссылкой на расчеты членов-корреспондентов АН СССР Александра Гранбрега и Виктора Суслова приводит бывший заместитель председателя правительства РСФСР по вопросам экономической политики Егор Гайдар.
Согласно этим данным, Россия производила на 30,84 млрд руб. больше, нежели потребляла. А условная Литва (как, впрочем, и все остальные союзные республики, за исключением Туркменистана) потребляла больше как минимум на 3,69 млрд руб., чем производила.
При этом указанные цифры относятся к скрытому перетоку капитала через неэквивалентный товарообмен – здесь не учитываются прямые бюджетные трансферты (безвозмездный перевод средств из бюджета одной республики в бюджет другой, - Sputnik).
© SputnikСальдо межреспубликанского и внешнеэкономического товарообмена в мировых ценах в 1988 году
Сальдо межреспубликанского и внешнеэкономического товарообмена в мировых ценах в 1988 году - Sputnik Грузия, 1920, 27.12.2021
Сальдо межреспубликанского и внешнеэкономического товарообмена в мировых ценах в 1988 году
© Sputnik
На основе этих данных можно высчитать, как распределялись средства на одного гражданина СССР из общесоюзного бюджета (основной взнос в который делала Россия), разделив сальдо на количество населения. То есть, можно выяснить, как эти "дотации" условно распределялись между всеми жителями Советского союза по республикам.
Для примера возьмем те же самые субъекты – Россию и Литву. На каждого литовца приходилось примерно по 997 руб., тогда как для каждого жителя РСФСР этот показатель был вовсе отрицательным – минус 209 руб.
© SputnikКак распределялись средства на одного гражданина СССР из общего союзного бюджета
Как распределялись средства на одного гражданина СССР из общего союзного бюджета - Sputnik Грузия, 1920, 27.12.2021
Как распределялись средства на одного гражданина СССР из общего союзного бюджета
© Sputnik
Уровень зарплат и социальных выплат по республикам тоже достаточно сильно разнился. Для анализа возьмем за образец средние зарплаты рабочих и служащих по союзным республикам за 1986 год (данные представлены в юбилейном статистическом ежегоднике "Народное хозяйство СССР за 70 лет", подготовленным Государственным комитетом СССР по статистике в 1987 году, - Sputnik).
Если средняя зарплата рабочего в Эстонии составляла 221 руб., то такой же рабочий в Кыргызстане получал 166 руб. Если переводить данные зарплаты в долларовый эквивалент 2021 года ($1 стоил 0,75 руб., а с учетом инфляции $1 1986-го года сегодня равняется $2,54, - Sputnik), то эстонский рабочий получал $746, тогда как кыргызский - $562 (к слову, гораздо больше текущей средней зарплаты по стране).
© SputnikСравнение средних зарплат в странах бывшего СССР
Сравнение средних зарплат в странах бывшего СССР - Sputnik Грузия, 1920, 27.12.2021
Сравнение средних зарплат в странах бывшего СССР
© Sputnik
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