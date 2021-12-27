https://sputnik-georgia.ru/20211227/kak-pobedit-pandemiyu-koronavirusa-voz-nazvala-sposob-263176417.html

Как победить пандемию коронавируса? ВОЗ назвала способ

Как победить пандемию коронавируса? ВОЗ назвала способ

Всемирная организация здравоохранения дала правительствам стран конкретные рекомендации и советы

2021-12-27T13:01+0400

2021-12-27T13:01+0400

2021-12-27T13:03+0400

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всемирная организация здравоохранения

вакцинация от коронавируса

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Человечество обязано объединить силы, чтобы ко второй половине 2022 года достигнуть вакцинации 70% населения и побороть пандемию коронавируса, рассказал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус в интервью газете "Известия".Всем странам мира следует продолжать принимать необходимые меры в сфере здравоохранения по изучению новых штаммов вируса, напомнил Гебрейесус.Граждан глава ВОЗ вновь призвал надевать маски, соблюдать социальную дистанцию и избегать скопления людей.Кроме того, сейчас важно создать более эффективные и надежные системы обеспечения безопасности в области здравоохранения и финансировать систему первичной медико-санитарной помощи, считают в ВОЗ.Коронавирусом COVID-19 в мире заболело уже более, 276 миллионов, скончались 5,3 миллиона.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, в мире, всемирная организация здравоохранения, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19