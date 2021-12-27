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https://sputnik-georgia.ru/20211227/kak-pobedit-pandemiyu-koronavirusa-voz-nazvala-sposob-263176417.html
Как победить пандемию коронавируса? ВОЗ назвала способ
Как победить пандемию коронавируса? ВОЗ назвала способ
Всемирная организация здравоохранения дала правительствам стран конкретные рекомендации и советы
2021-12-27T13:01+0400
2021-12-27T13:03+0400
общество
в мире
всемирная организация здравоохранения
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Человечество обязано объединить силы, чтобы ко второй половине 2022 года достигнуть вакцинации 70% населения и побороть пандемию коронавируса, рассказал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус в интервью газете "Известия".Всем странам мира следует продолжать принимать необходимые меры в сфере здравоохранения по изучению новых штаммов вируса, напомнил Гебрейесус.Граждан глава ВОЗ вновь призвал надевать маски, соблюдать социальную дистанцию и избегать скопления людей.Кроме того, сейчас важно создать более эффективные и надежные системы обеспечения безопасности в области здравоохранения и финансировать систему первичной медико-санитарной помощи, считают в ВОЗ.Коронавирусом COVID-19 в мире заболело уже более, 276 миллионов, скончались 5,3 миллиона.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, в мире, всемирная организация здравоохранения, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Как победить пандемию коронавируса? ВОЗ назвала способ

13:01 27.12.2021 (обновлено: 13:03 27.12.2021)
© AP Photo / Anja NiedringhausВсемирная Организация Здравоохранения - ВОЗ
Всемирная Организация Здравоохранения - ВОЗ - Sputnik Грузия, 1920, 27.12.2021
© AP Photo / Anja Niedringhaus
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Во Всемирной организации здравоохранения дали правительствам стран конкретные рекомендации и советы
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Человечество обязано объединить силы, чтобы ко второй половине 2022 года достигнуть вакцинации 70% населения и побороть пандемию коронавируса, рассказал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус в интервью газете "Известия".
Всем странам мира следует продолжать принимать необходимые меры в сфере здравоохранения по изучению новых штаммов вируса, напомнил Гебрейесус.
Граждан глава ВОЗ вновь призвал надевать маски, соблюдать социальную дистанцию и избегать скопления людей.
Кроме того, сейчас важно создать более эффективные и надежные системы обеспечения безопасности в области здравоохранения и финансировать систему первичной медико-санитарной помощи, считают в ВОЗ.
Коронавирусом COVID-19 в мире заболело уже более, 276 миллионов, скончались 5,3 миллиона.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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