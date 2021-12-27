https://sputnik-georgia.ru/20211227/mid-rf-potreboval-ot-nato-otozvat-obeschanie-prinyat-v-alyans-ukrainu-i-gruziyu-263179372.html
МИД РФ потребовал от НАТО отозвать обещание принять в альянс Украину и Грузию
МИД РФ потребовал от НАТО отозвать обещание принять в альянс Украину и Грузию
Ранее генсек НАТО заявил, что Грузия и Украина имеют суверенное право выбирать своих союзников
2021-12-27T13:52+0400
2021-12-27T13:52+0400
2021-12-27T14:30+0400
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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Москва требует, чтобы НАТО официально отозвала принятое в 2008 году решение о том, что Украина и Грузия когда-нибудь смогут вступить в альянс, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет РИА Новости.В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите глав стран членов НАТО было подтверждено, что Грузия и Украина в будущем могут стать членами альянса — при условии соответствия его стандартам."Мы говорим, что дальнейшее расширение НАТО надо в принципе исключить", – отметил российский дипломат. По его словам, всю деятельность альянса "надо откатить на позиции, существовавшие на момент подписания основополагающего акта Россия-НАТО". МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия и Украина имеют суверенное право выбирать своих союзников, и Россия не может влиять на этот выбор.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, новости, в мире, грузия, украина, москва, нато, мид рф
МИД РФ потребовал от НАТО отозвать обещание принять в альянс Украину и Грузию
13:52 27.12.2021 (обновлено: 14:30 27.12.2021)
Ранее Столтенберг заявил, что Россия не может влиять на выбор Грузии и Украины
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik.
Москва требует, чтобы НАТО официально отозвала принятое в 2008 году решение о том, что Украина и Грузия когда-нибудь смогут вступить в альянс, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет РИА Новости
.
"Мы говорим совершенно твердо, что мы требуем официального отзыва решения бухарестского саммита (НАТО – ред.) восьмого года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО", – сказал он в интервью журналу "Международная жизнь".
В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите глав стран членов НАТО было подтверждено, что Грузия и Украина в будущем могут стать членами альянса — при условии соответствия его стандартам.
"Мы говорим, что дальнейшее расширение НАТО надо в принципе исключить", – отметил российский дипломат.
По его словам, всю деятельность альянса "надо откатить на позиции, существовавшие на момент подписания основополагающего акта Россия-НАТО".
МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия и Украина имеют суверенное право выбирать своих союзников, и Россия не может влиять на этот выбор.
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